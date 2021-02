Kühlungsborn

Nachdem die Polizei am Sonntag eine Tanzaufführung in Kühlungsborn aufgelöst hat, bei der sich Hunderte Menschen versammelt hatten, und nachdem Tausende Tagesgäste ins Ostseebad gekommen waren, wird die Stadt keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

Wie Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos) mitteilt, sei der Sicherheitsdienst und das Ordnungsamt im Einsatz gewesen. Diese hätten am Sonntag die Polizei gerufen, als sich immer mehr Menschen auf dem Balticplatz ansammelten. „Es hat keiner damit gerechnet, dass so viele Zuschauer kommen.“ Schon in den Wochen davor hätte die Gruppe dort zum Lied „Jerusalema“ von Master KG getanzt.

Wie die Polizei mitteilt, hatten sich am Sonntag „etwa 50 Personen zum Line Dance auf dem Balticplatz versammelt, die eine erhebliche Anzahl von Zuschauern anzog. Etwa 400 Menschen hatten sich dort versammelt.“ Auf Abstand sei nicht geachtet worden, eine Maske wurde kaum getragen. „Von daher wurde die Aktion von den Beamten unterbunden und Anzeigen gegen einige der Teilnehmer erstattet.“

Zur Galerie Auf der Promenade und am Strand waren Einheimische und Tagesgäste am Sonntag im Ostseebad Kühlungsborn unterwegs. Bei Sonnenschein und 15 Grad Celsius Temperatur standen sie Schlange an Eisdielen und Imbissen.

Wie Polizeisprecherin Kristin Hartfil am Montag mitteilt, wurden Ordnungswidrigkeitsanzeigen aufgenommen, da gegen die Corona-Landesverordnung Paragraf 8, Absatz 1 und Paragraf 11, Absatz 2 verstoßen worden sei: „Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Ansammlungen und Versammlungen sind untersagt.“

Kinobetreiber kritisiert fehlende Abstände

Kritik an der Tanzaufführung äußert Kinobetreiber Per Kretzschmar, der am Sonntag auf dem Balticplatz war. Nach seiner Schätzung waren es Hunderte, die bei der Challenge mitgemacht haben. Den Kühlungsborner störte nicht nur, dass die Tanzenden weder Abstände untereinander einhielten noch Masken trugen. Er kritisiert auch die seiner Meinung nach offensichtlich unerlaubte öffentliche Aufführung des Corona-Liedes im Rahmen einer nicht genehmigten Veranstaltung. „Die Lizenzrechte für das Musikvideos und das Lied liegen bei Warner Music.“ Er habe versucht, mit einem der Beteiligten ins Gespräch zu kommen. „Ich habe dem jungen Mann, der die Lautsprecherbox bedient hat, versucht zu erklären, dass es illegal ist, was er macht. Aber der ließ sich auf keine Diskussion ein“, so Kretzschmar.

Das Stück trotzdem öffentlich aufzuführen, ohne Lizenzgebühren dafür gezahlt zu haben, sei illegal. Kretzschmar argumentiert: „Als Kinobetreiber kann ich mir die Filme auch nicht einfach irgendwo besorgen und im Kino zeigen. Jede Aufführung kostet Lizenzgebühren.“

Bei der Stadt sei der Tanz nicht angemeldet gewesen, so Bürgermeister Kozian. „Rein formal-juristisch müsste es beim Landkreis angemeldet werden“, so Kozian. Er habe Kontakt zum Landkreis aufgenommen.

Maskenpflicht für bestimmte Straßen nicht vorgesehen

Eine Verschärfung der Maskenpflicht im Ostseebad strebt der Rathauschef nicht an. „Das muss auch umsetzbar sein und kontrolliert werden“, argumentiert er. Derzeit gilt für Kühlungsborn die Allgemeinverfügung des Landkreises Rostock. In dieser heißt es: „An Orten im öffentlichen Raum, an denen Menschen dichter oder länger zusammenkommen, besteht auch unter freiem Himmel die Pflicht, Mund und Nase mit einer Alltagsmaske, einem Schal, einem Tuch oder Ähnlichem zu bedecken.“

Polizeikontrollen wie in Boltenhagen werde es in Kühlungsborn nicht geben. „Wir haben enorm viele Zweitwohnsitze in Kühlungsborn. Die dürfen hier sein“, macht Rüdiger Kozian deutlich. Und auch die Kernfamilie dürfe besucht werden. „Das alles zu kontrollieren ist eine ganz andere Liga.“

Von Anja Levien und Rolf Barkhorn