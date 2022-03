Kühlungsborn

Hilfe bei Behördengängen, Kinderbetreuung oder Wohnungssuche: Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian möchte einen Verein gründen, um geflüchtete Menschen zu unterstützten. Grund dafür sind die Menschen, die derzeit aus der Ukraine im Landkreis Rostock ankommen. Etwa 80 Flüchtlinge halten sich laut Bürgermeister Rüdiger Kozian im Ostseebad Kühlungsborn auf.

„Wir wollen einen Verein zur Förderung und Integration Geflüchteter und Migranten im Bereich Bastorf, Wittenbeck und Kühlungsborn gründen“, sagt Rüdiger Kozian. Am Montag, 4. April, soll dies um 19 Uhr in der Aula der Grundschule passieren. Interessenten sind willkommen. Der Verein möchte diese Menschen in schulischen, sozialen und gesellschaftlichen Bereichen unterstützen. „Dabei geht es um die Bestellung von Wohnungen, die Beschulung, die Betreuung im Kindergarten oder Hort, Sprachkurse, Behördengänge oder die Integration in das gesellschaftliche Leben im Ort“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian.

Plätze in Kitas sind knapp

Denn mit genau diesen Fragen werde er derzeit täglich konfrontiert. „Die Verwaltungen sind darauf nicht eingestellt“, so der Rathauschef. „Wir müssen uns was einfallen lassen, wenn immer mehr ukrainische Flüchtlinge kommen.“ In den Kitas und im Hort sei die Stadt bereits jetzt schon am Anschlag, sagt er in Bezug auf die Anzahl der Betreuungsplätze. „Wir bekommen da gar nicht mehr so richtig welche unter.“

Über den Verein würde dann versucht eine Betreuung sicherzustellen, indem die Gemeinden Räumlichkeiten anbieten, nennt Kozian ein Beispiel, wie ein Verein helfen kann. Dieser könnte auch bei der Koordination mit dem Landkreis Rostock beispielsweise bei der Wohnungssuche unterstützen. „Momentan läuft es so, dass sich Wohnungsanbieter im Rathaus melden und wir leiten das dann an den Landkreis weiter.“

Und auch für alle anderen Fragen rund um die Flüchtlinge meldeten sich die Bürger, die privat Ukrainerinnen und Ukrainer bei sich aufgenommen haben, im Rathaus. „Die wissen nicht, was alles getan werden muss.“ Denn ohne Registrierung bei der Ausländerbehörde bleiben die Geflüchteten mittellos. Der Verein könnte hier helfen, bei Behördengängen begleiteten, informieren, welche Schritte nach der Ankunft der Geflüchteten anstehen. „Der Verein ist zusätzlich zur Verwaltung ein Ansprechpartner. Er ist zur Lösung der praktischen Probleme da.“

Die Gründungsmitglieder würden aus dem Bereichen Kirche, Schule, Verwaltung und Karitatives kommen. Weitere Mitglieder werden gesucht.

Von Anja Levien