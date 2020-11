Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn bekommt finanzielle Unterstützung für die Überdachung der Bühne des Konzertgartens im Stadtteil Ost. Das Vorhaben wird mit 25 000 Euro gefördert. Die Mittel stammen aus dem Soforthilfeprogramm „LAND INTAKT – Kulturzentren“. Damit werden kulturelle Einrichtungen gefördert.

Außerdem soll ein kurzfristiger Konjunkturimpuls für regionale Handwerksbetriebe vor Ort gesetzt werden. Darüber informiert der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge.

„Da insgesamt nur eine begrenzte Anzahl an Kulturstätten gefördert werden kann, bin ich froh und glücklich darüber, dass Kühlungsborn zu den nun von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien ausgewählten Projekten dazugehört“, teilt Frank Junge mit. „Vor allem freue ich mich aber für die Menschen in Kühlungsborn und Umgebung, da durch die Maßnahmen am Konzertgarten die zukünftige Durchführung verschiedenster Kulturveranstaltungen sichergestellt werden kann. Diese Maßnahmen stärken darüber hinaus auch die kleinen und mittelständischen Handwerksunternehmen aus der Region.

Die Überdachung war ursprünglich bereits für dieses Jahr geplant, verzögert sich allerdings wegen des Corona-Virus. Wegen der Pandemie musste auch der geplante Auftritt von Alex Christensen im Konzertgarten ausfallen.

Von Cora Meyer