Kühlungsborn: DRK-Testzentrum zieht um

Kühlungsborn

Das Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes in Kühlungsborn zieht um. Ab Ende Mai wird es wieder am alten Standort, am Grünen Weg, zu finden sein. Nach Angaben von Susann Wieland, Mitglied der Geschäftsführung, plane man, dort wieder einen Container für die Testungen aufzustellen.

Lesen Sie auch: Kühlungsborn, Rerik und Bad Doberan: Hier können Sie sich Ostern testen lassen

Die Öffnungszeiten bleiben weiterhin montags, mittwochs, samstags und sonntags von 12 bis 17.45 Uhr sowie dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 14.45 Uhr. Das Testzentrum war im Dezember in die Pfarrscheune in der Schlossstraße gezogen. Doch nun benötigt die Kirchengemeinde sie wieder für eigene Veranstaltungen.

Von cm