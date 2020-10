Kühlungsborn

Kürzere Wege zum Einsatzort, schnellere Hilfe für Patienten: Das will das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) mit seiner erweiterten Rettungswache in Kühlungsborn erreichen. Das DRK plant, zunächst in der Rettungswache an der Asbeck ein weiteres Fahrzeug zur Verfügung zu stellen.

Mit den Plänen greift das DRK den zu erwartenden Plänen des Landkreises vor, der gerade den Rettungsdienst überplant, sagt Frank Schulz, Geschäftsführer des Kreisverbandes Bad Doberan. „Das Gutachten zur Landesüberplanung Rettungsdienst befindet sich noch in der Erstellung“, sagt Carolin Lindemann von der Pressestelle des Landkreises. „Mit dem Gutachten soll überprüft werden, inwieweit die derzeit vorgehaltenen Rettungsmittel zur Aufgabenerfüllung ausreichend sind.“

Anzeige

Derzeit decken vier Rettungswachen die Region bis nach Rerik ab. Nach Angaben von Frank Schulz gibt es neben Kühlungsborn auch Standorte in Bad Doberan, Neubukow, und Satow. Mit einem Ergebnis dieser Erhebungen sei jedoch nach Angaben des Landkreises nicht vor Jahresende zu rechnen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach.

„Wir erwarten“, sagt Frank Schulz, „dass die Rettungswache dauerhaft mit mehr Fahrzeugen besetzt sein muss.“ Eine Zwischenlösung habe man auf dem Gelände des Bauhofs gefunden, der direkt nebenan liegt.

Möglicher Neubau an der Umgehungsstraße

„Wir haben zwei Fahrzeuge dort unterbekommen“, sagt Frank Schulz. „Sie haben eine Garage für uns abgetrennt.“ Auch ein Zaun sei nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian versetzt worden. Das sei innerhalb eines Monats umgesetzt worden, sagt der Geschäftsführer des Kreisverbandes. „Das ging sehr schnell.“ Das sei seiner Ansicht nach erstmal eine gute Lösung, um mit Fahrzeugen über das Gebiet zu kommen, aber keine feststehende. „Wenn sich der Landkreis positioniert, werden wir sehen, wo wir stehen und mit wie vielen Fahrzeugen und wie viel Personal wir planen müssen.“

Es könne sein, dass in Kühlungsborn noch weitere Fahrzeuge stationiert werden müssen. „Dann gibt es die Überlegung, ob wir an der Umgehungsstraße eine Fläche bebauen können.“ In unmittelbarer Nähe der Rettungswache befindet sich am Grünen Weg das Gebiet des Bebauungsplan 25, wo unter anderem die neue Schwimmhalle entstehen soll. Dort sei auch ein guter Standort für eine Rettungswache, findet Frank Schulz. „Es liegt direkt an der Umgehungsstraße“, sagt er. „Man kommt schnell in den Ort und nach Bad Doberan, wo das Krankenhaus ist.“

Lesen Sie auch: So arbeitet die Einsatzleitstelle des Landkreises Rostock

Der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes hofft auf Unterstützung der Stadt, was die Suche nach einem geeigneten Grundstück angeht. „Das ist natürlich in einem Ostseebad nicht ganz so einfach, was die Flächen angeht“, sagt er. Zumal ja noch nicht genau, feststehe, was auf das DRK zukomme. Der Bürgermeister bringt als zweiten möglichen Standort das Grundstück der ehemaligen Polizeistation ins Gespräch. Seiner Ansicht nach würden für eine Rettungswache nicht mehr als 1000 Quadratmeter benötigt.

„Notarzt würde zur Wache passen“

In 10 Minuten vor Ort Im Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern ist eine Hilfsfrist von zehn Minuten festgelegt. In dieser Zeit müssen alle in einem Rettungsdienstbereich an einer Straße gelegenen Einsatzorte erreicht werden. Die Rettungswache des Deutschen Roten Kreuzes neben dem Bauhof wurde Anfang 2001 eingeweiht.

Möglicherweise kann in Kühlungsborn ein Notarzt auch dauerhaft stationiert werden. „Dann wäre der Platz beim Bauhof zu klein“, sagt Frank Schulz. Ob es dazu kommt, wisse er noch nicht. „Aber es könnte für eine Rettungswache dieser Größe passen.“ Zum Vergleich weist er nach Tessin: „Dort haben wir eine ähnliche Wache und da ist auch eine Lehrrettungswache. Es gibt die gleiche Anzahl von Fahrzeugen und auch dort haben wir einen Notarzt.“

Der Bürgermeister würde das begrüßen: „Es kommt schon mal vor, dass die Leute nicht den kassenärztlichen Notdienst rufen oder in die Notaufnahme fahren, sondern direkt die Rettungswache aufsuchen.“

Dort sind Rettungssanitäter, Notfallsanitäter und Rettungsassistenten im Einsatz. Sie besetzten rund um die Uhr die beiden Rettungswagen, die in Kühlungsborn stationiert sind. „Sonst waren es nur im Sommer zwei, sonst nur einer“, sagt Frank Schulz. „Den zweiten werden wir jetzt auch im Winter vor Ort haben, weil auch der Bedarf so groß ist durch den Tourismus.“

Von Cora Meyer