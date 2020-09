Kühlungsborn

Die Stadtvertreter von Kühlungsborn kommen am Donnerstag, den 17. September, zu ihrer nächsten Sitzung zusammen. Dabei wird es unter anderem um das Sondergebiet am Bootshafen gehen. Dort will ein Investor ein Sport-Hotel bauen. Eine hydrogeologische Studie hatte geringfügige Überarbeitungen ergeben. Deshalb muss die Änderung des Bebauungsplans erneut öffentlich ausgelegt werden.

Der S-förmige Bau bildet zwei Höfe, von denen aus man Ausblick (blau markiert) entweder auf den Bootshafen oder ins Hinterland hat. Quelle: Angelis & Partner

Da es sich um die dritte Beteiligungsrunde handelt, sollen die Auslegung und die Frist zur Stellungnahme von vier auf zwei Wochen verkürzt werden. Stellungnahmen sollen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen abgegeben werden.

Stadtteil West soll weiterentwickelt werden

Die Stadtvertreter beschäftigen sich außerdem mit einem Zwischenlager für Aushubsedimente von Regenrückhaltebecken, das der Zweckverband Kühlung plant. Weitere Themen sind, dass die Stadt den Sicherheitsdienst, der ursprünglich die Einhaltung der Corona-Vorschriften überwachen sollte, gerne weiter beschäftigen würde. Darüber hinaus wünschen sich die meisten Fraktionen, dass der Stadtteil West weiterentwickelt wird.

Auf der Tagesordnung stehen außerdem die Kosten für die Kitaplätze und die Zukunft des Gebäudes in der Hermannstraße 19 c. Die Sitzung der Stadtvertretung beginnt um 19 Uhr in der Aula des Schulzentrums in der Neuen Reihe 73 a.

Von Cora Meyer