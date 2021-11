Kühlungsborn

Anfang dieser Woche herrscht im Classic-Café „Meeresblick“ am Baltic-Platz in Kühlungsborn West noch reger Betrieb. Im Gastraum sind fast alle Tische besetzt, und das milde Herbstwetter sorgt dafür, dass sogar auf der Terrasse noch Gäste den freien Blick auf die Ostsee genießen können.

Bis das wieder möglich ist, wird aber noch einige Zeit vergehen. Denn jetzt bleibt das Café, das zur Privatkonditorei Röntgen gehört, über die Winterzeit geschlossen. Wie lange genau, steht noch nicht fest. Den Schritt hatte das Unternehmen schon vorher auf der Webseite angekündigt. Wörtlich hieß es: „Aufgrund erhöhter Anforderungen infolge der Pandemie und der staatlich angeordneten Hygienemaßnahmen wird dieser Betrieb ab dem 3.11.21 über Winter geschlossen, damit wir den qualifizierten Geschäftsbetrieb in unseren anderen Kaffeehäusern in hoher Qualität sicherstellen können.“

Hinter dem Team vom „Meeresblick“ liegt eine anstrengende Saison. „Es war sehr viel los, wir hatten immer viel zu tun“, sagt Weronika Uzarowicz und ergänzt: „Aber mit einem guten Team, wie wir es sind, war das auch gut zu schaffen.“ Das bestätigt Frank Röntgen, der das Familienunternehmen leitet: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Großartiges geleistet. Das trifft für die Kolleginnen im Meeresblick ebenso zu wie für die Belegschaft in den anderen Kaffeehäusern und in der Produktion.“

Harte Wochen und Monate für Mitarbeiter

Dabei hätten sie es durch die staatlich verordneten Corona-Auflagen, die sie vor Ort dann umzusetzen hatten, nicht immer einfach gehabt, sagt Röntgen und macht deutlich: „Nicht alle Gäste hatten Verständnis dafür, unsere Mitarbeiterinnen wurden auch beschimpft und beleidigt. Das waren für sie zum Teil harte Wochen und Monate. Auch deshalb ist es richtig, jetzt einen Gang runterzuschalten.“

Er sei froh darüber, dass die Belegschaft trotz der Pandemie mit Lockdown, Kurzarbeit und anderen Einschränkungen zusammengeblieben sei: „Wir haben in der schwierigen Zeit keinen einzigen Mitarbeiter verloren – dafür bin ich allen sehr dankbar.“ Für die jungen Frauen, die noch zu Wochenbeginn für einen reibungslosen Betrieb im Café gesorgt haben und am nächsten Tag schon mit Auf- und Ausräumen befasst waren, führt das Schließen ihrer Filiale auch keineswegs in die Arbeitslosigkeit. Sie werden an anderer Stelle des Unternehmens dringend gebraucht. „Wir gehen in andere Kaffeehäuser, aber wir haben auch die Gelegenheit, unsere Überstunden aus dem Sommer abzubauen“, erklärt etwa die aus Bulgarien stammende Nefize Mehmed.

Fördermittel für Umbau beantragt

„Da haben sich bei unserer Belegschaft im Verlauf der Saison etliche Stunden angesammelt. Die Schließung unseres Cafés in Kühlungsborn West hilft uns auch dabei, den Zeitausgleich für alle Mitarbeiter umzusetzen“, betont Frank Röntgen und berichtet, dass zudem noch Umbauten zur Modernisierung im „Meeresblick“ geplant seien. Dafür werde die Winterpause genutzt. Röntgen hofft, dass sein Unternehmen Fördermittel für den Umbau erhält. Denn das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte im Frühjahr 2021 ein neues Förderprogramm aufgelegt, das helfen soll, die „Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes Mecklenburg-Vorpommern zu stärken“.

Der Konditoreibetreiber weiß aber auch, dass motivierte Mitarbeiter für ein Unternehmen noch wichtiger sind als jede Hilfe von außen. So hat er seine Kundschaft schon frühzeitig darüber informiert, dass alle Kaffeehäuser sowie die Produktionsstätte der Konditorei Röntgen in der Weihnachtszeit vom 24. bis 26. Dezember schließen – „aus Respekt und in Anerkennung der hohen Leistungen und Treue unserer Mitarbeiter“, wie es in der Ankündigung heißt. Man wolle den Mitarbeitern sowie ihren Familien und Freunden ein „wirklich besinnliches Fest“ ermöglichen.

„Wir haben Mitarbeiterinnen aus Polen, die wir selbst ausgebildet haben“, erklärt der Firmen-Chef. „Gerade für diese jungen Frauen, die in katholischem Umfeld aufwuchsen und erzogen wurden, haben die Tage um das Weihnachtsfest eine große Bedeutung. Die freuen sich jetzt alle sehr darauf, dass sie Weihnachten bei ihren Familien sein können, statt im Café bedienen zu müssen.“

Überhaupt findet Frank Röntgen, dass sich auch in der Branche etwas ändern sollte. „Ich habe in den vergangenen drei Jahrzehnten miterlebt, wie sich Kühlungsborn entwickelt hat und auch meinen Beitrag dazu geleistet. Wir haben darauf hingearbeitet, unsere Geschäfte möglichst 365 Tage im Jahr geöffnet zu haben“, sagt der Unternehmer. „Aber jetzt ist ein Paradigmenwechsel nötig. Dieses ständige Höher, Schneller und Weiter geht an die Substanz, und es tut vor allem unseren Mitarbeitern nicht gut. Das wollen wir ändern.“ Auch deshalb gebe es jetzt zum ersten Mal die Betriebspause zu Weihnachten sowie die mehrmonatige Winterpause in einer Filiale.

