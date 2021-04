Kühlungsborn

Es ist ein hinterer Platz, über den man sich in Kühlungsborn freuen dürfte: Das Ostseebad liegt bei den Corona-Infektionszahlen seit Langem auf den hinteren Rängen im Landkreis Rostock. Derzeit gibt es zwei Fälle, nur in Neubukow sind es weniger. Wochenlang blieb das Ostseebad sogar komplett coronafrei, während rundherum die Fallzahlen stiegen. Und so blieben die Kühlungsborner zunächst von einer nächtlichen Ausgangssperre verschont, die seit dem 13. April in 11 von 23 Ämtern, amtsfreien Städten und Gemeinden im Landkreis Rostock gilt. Erst seit der vergangenen Woche müssen auch die Kühlungsborner nach 22 Uhr zu Hause bleiben: Die Inzidenz ist kreisweit über 100 gestiegen.

Ansammlungen wurden verhindert

Dass die Infektionszahlen in Kühlungsborn bisher so gering sind, liegt nach Ansicht von Bürgermeister Rüdiger Kozian an der Lage des Ortes und an der Disziplin seiner Bewohner. „Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass überflüssige Kontakte vermieden werden und dass keine Massenansammlungen und Treffen im Stadtwald passieren“, sagt er. Das Ordnungsamt und ein privater Sicherheitsdienst, den die Stadt eingestellt hat, kontrollieren das. Für Aufsehen hatte in Kühlungsborn im Februar eine Massenansammlung bei einer nicht angemeldeten Tanzveranstaltung gesorgt, die zahlreiche Zuschauer anzogen. Sie hielten die erforderlichen Mindestabstände zueinander nicht ein und trugen keine Masken. Das Ordnungsamt und der Sicherheitsdienst schalteten daraufhin die Polizei ein, die mehrere Anzeigen aufnahm.

Auch Jugendliche sind diszipliniert

Hilfreich bei der Vorbeugung von Infektionen sei nach Ansicht des Bürgermeisters auch, dass viele Kühlungsborner die Luca-App nutzen. Damit können sie nicht nur in allen öffentlichen Gebäuden einchecken, sondern auch in vielen Läden. Auch dort halte man sich streng an die Regeln. „Die Maßnahmen werden von den Betreibern eingehalten und es wird auch darauf geachtet“, sagt Rüdiger Kozian. Er lobt auch die Jugendlichen: „Unsere Schüler sind sehr diszipliniert, sie feiern keine großen Partys.“ In Hohenfelde hatten sich auf einer Feier Anfang April mehrere junge Leute mit dem Virus infiziert.

Menschen verteilen sich am Strand

Ein wichtiger Grund, warum Kühlungsborn bislang so wenig Corona-Fälle zu verzeichnen hatte, ist, dass es kein Ballungszentrum gibt, vermutet der Bürgermeister. „Es verteilt sich am Strand und auf unserer kilometerlangen Promenade.“

Ein anderer Punkt ist, dass man in Kühlungsborn einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen behalten konnte. „Wenn was war, war es nicht diffus, sondern man konnte konkret feststellen, an welcher Stelle es war“, sagt Rüdiger Kozian. Die Betreffenden hätten gleich in Quarantäne geschickt werden können. „Die Rückverfolgung war gut.“ Seit Kurzem verfügt Kühlungsborn auch über ein eigenes Testzentrum. „Durch das Testen haben wir auch eine hervorragende Kontrolle“, sagt der Bürgermeister.

Lesen Sie auch

Corona-Nachverfolgung im Landkreis Rostock: „Angaben werden verweigert“

373 neue Corona-Fälle am Mittwoch in MV: Landesweiter Inzidenzwert sinkt

Plan für Modellregion liegt in der Schublade

Auch deshalb verfolgt Kühlungsborn nach wie vor den Plan eines Modellprojekts für den Tourismus unter kontrollierten Coronabedingungen. „Wir würden es schaffen, denke ich“, sagt Rüdiger Kozian. „Wenn die Touristen kommen, könnten sie quasi durch das Testzentrum durchfahren.“ Es liegt an der Umgehungsstraße am Ortseingang und ist dafür ausgelegt, dass Tests aus dem Auto heraus gemacht werden können. „Es hat sich bewährt.“

Rüdiger Kozian glaubt, dass einige Einwohner einen bestimmten Hintergedanken haben, disziplinierter bei der Einhaltung der Corona-Vorschriften zu sein. Sie wollen, dass Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen. „Wir sind hier sehr abhängig vom Tourismus“, sagt er.

Inzidenzwert landesweit leicht gesunken

Derzeit (Stand 29. April) gibt es im Landkreis Rostock insgesamt 4013 Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 104,7. Am höchsten sind die Zahlen derzeit im Amt Bützow-Land, in der Stadt Güstrow und im Amt Mecklenburgische Schweiz. Hier werden jeweils 22 Fälle vermeldet. In Mecklenburg-Vorpommern lag der Inzidenzwert am Mittwoch bei 132,3, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Er ist leicht gesunken. Im Vergleich zum Vortag waren am Mittwoch nach Angaben des Lagus 373 neue Corona-Fälle hinzugekommen.

Von Cora Meyer