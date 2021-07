Kühlungsborn

Ein Baumgutachter hat sich am Montag die Unfallstelle in der Ostseeallee in Kühlungsborn angesehen. Hier war am Freitagabend eine Linde plötzlich umgestürzt. Dabei wurden zwei Spaziergängerinnen vom Geäst getroffen, mitgerissen und leicht verletzt. Die Balkone einer Ferienwohnanlage wurden beschädigt. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, sperrten die Straße und zersägten den Baum.

Reste der Baumwurzeln stecken noch im Boden zwischen Fußweg und Straße. Der Rest des Baumes liegt zersägt neben dem Fußweg. Alles hat sich ein Baumgutachter jetzt genau angesehen. Wie Dirk Lahser, erster stellvertretender Bürgermeister von Kühlungsborn, mitteilt, sei im Wurzelbereich des Baumes der Brandkrustenpilz festgestellt worden.

Der Pilzbefall sei äußerlich nicht gut zu erkennen gewesen. „Er führte aller Wahrscheinlichkeit nach zum Umsturz“, so Dirk Lahser. Die entstandenen Schäden habe die Stadt ihrer Versicherung gemeldet. Die werde das auch noch einmal prüfen. Zudem versuche die Stadt, Kontakt zu den verletzten Personen zu bekommen. „Das war ein Schreck am Freitagabend.“

Der Baumkontrolleur habe sich am Montag aus aktuellem Anlass alle Bäume in der Ostseeallee mit Blick auf die Verkehrssicherheit angesehen. Das geschehe im gesamten Stadtbereich regelmäßig, im Schnitt alle ein bis drei Jahre. Dabei wurden die Bäume in der Ostseeallee erst vor Kurzem betrachtet. „Im September 2020 haben wir bei 140 Bäumen in der Ostseeallee das Totholz entfernen lassen“, sagt Dirk Lahser. Dabei würden die Bäume auch kontrolliert. Der jetzt umgestürzte Baum sei vital gewesen.

Nicht nur der Baumgutachter hat sich die Unfallstelle angeschaut. Auch zahlreiche Urlauber kamen am Wochenende und haben sich die Baumreste und Schäden angeschaut. „Viele haben Fotos gemacht“, berichtet Simone Hartleb, die zusammen mit ihrem Mann Andreas und Hundedame Tagwa eine Ferienwohnung im betroffenen Haus bewohnt. Sie waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht da, hörten ihre Hündin aber winseln, als sie heimkehrten. „Das macht sie sonst nie“. Doch durch den Lärm und die Feuerwehrleute, die das Geäst vom Balkon sammelten und diesen absperrten, sei der Hund verständlicherweise verunsichert gewesen.

Von Anja Levien