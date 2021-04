Kühlungsborn: Das Riesenrad ist wieder da

Kühlungsborn

Es soll sich wieder etwas drehen in Kühlungsborn: Das große Riesenrad wird auch in diesem Jahr auf dem Baltic-Platz aufgebaut. Das Gestell steht bereits. „Theoretisch wären wir zu Sonntag spielbereit“, sagt Patrick Greier, Geschäftsführer der Firma Mein Rad Kühlungsborn.

Allerdings sei wegen des Coronavirus noch unklar, wann das Riesenrad öffnen dürfe. „Deshalb lassen wir die Gondeln wegen des Windes noch draußen“, sagt er. „Das macht mehr Sinn, dann können wir sie auch nochmal waschen, bevor es losgeht.“ Patrick Greier vermutet, dass es so weit sein wird, wenn auch die Außengastronomie wieder öffnen darf.

Gemeinsam mit seinen Mitarbeitern hatte er das 60 Meter hohe Rad in Kühlungsborn erstmals im Juni vergangenen Jahres aufgebaut. Im November mussten sie wieder abbauen. In Zusammenarbeit mit der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH veranstaltete Patrick Greier in dem Fahrgeschäft mehrere Silent Discos. Dabei konnten die Besucher in den Gondeln über Kopfhörer der Musik lauschen, die verschiedene DJs auflegten. Dabei trat auch das DJ-Duo „Gestört aber geil“ auf.

Das Riesenrad ist nach Angaben des Betreibers „vom Fassungsvermögen her das größte weltweit.“ Außerdem ist es eines der höchsten überhaupt. In jede der 42 Gondeln passen bis zu 10 Personen. Im vergangenen Jahr war das Riesenrad gut besucht gewesen, viele waren extra deshalb nach Kühlungsborn gekommen. Das Fahrgeschäft avancierte außerdem zu einem beliebten Fotomotiv.

Winterquartier in Kröpelin

Den Winter haben Teile des Riesenrades ganz in der Nähe verbracht: Auf einem gepachteten Grundstück in Kröpelin. Nachdem sie in Kühlungsborn abgebaut hatten, wollten die Betreiber eigentlich nach Berlin weiterziehen. „Dort durften wir aber gar nicht erst aufbauen“, sagt Patrick Greier. Deshalb war ein weiterer Teil des Riesenrades zunächst in der Hauptstadt und wurde dann zurück nach Schneverdingen ins Depot des Unternehmens transportiert.

„Wir freuen uns, dass wir wieder kommen durften und wieder aufbauen können“, sagt der Geschäftsführer. „Jetzt warten wir ab, was da kommt.“ Sollten Jahrmärkte wie etwa der Dom in Hamburg wieder stattfinden dürfen, würde das Riesenrad, das jetzt vor der Villa Baltic steht, dorthin ziehen. Für die Kühlungsborner und ihre Gäste wäre das allerdings kein Grund zur Sorge. „Wir bekommen noch ein neues Rad“, sagt Patrick Greier. Das könne dann innerhalb einer Woche auf dem Baltic-Platz aufgebaut werden. „Ein Riesenrad bleibt den Sommer über hier.“

Von Cora Meyer