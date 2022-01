Kühlungsborn: Das Riesenrad kommt wieder

Kühlungsborn

Es ist schon fast Tradition: Auch in diesem Jahr wird sich das Riesenrad in Kühlungsborn drehen. „Wir kommen wieder“, sagt Betreiber Patrick Greier. Er habe einen entsprechenden Antrag bei der Stadt gestellt und bereits positive Signale erhalten. Die kommen auch von Bürgermeister Rüdiger Kozian: „Wir wollen, dass das Riesenrad kommt.“ Der Standort müsse nicht großartig verändert werden, solange sich an der Villa Baltic noch nichts tue.

In den vergangenen zwei Jahren hatte Schausteller Patrick Greier ein Riesenrad auf dem Baltic Platz aufgestellt. In diesem Jahr wird sich dort erstmals ein Rad drehen, das der Unternehmer extra für Kühlungsborn bauen ließ. Es ist unten etwas schlanker und nimmt nicht ganz so viel Raum auf dem Baltic Platz ein. Außerdem ist es etwas kleiner, nämlich „nur“ 50 Meter im Durchmesser, und hat einen leiseren Antrieb. Die Gondeln bieten Platz für sechs bis acht Personen und sind geschlossen und rundum verglast. Patrick Greier hofft, es zu Ostern in Kühlungsborn aufstellen zu können. Im vergangenen Jahr betrieb er zu Füßen des Fahrgeschäfts außerdem eine gastronomische Einrichtung aus mehreren Pagodenzelten. Er hatte sich – wie mehrere Gastronomen aus dem Ort – darum bei der Stadt beworben.

Stadt schreibt Plätze für Gastronomie wieder aus

Die hatte wegen der Corona-Pandemie erstmals fünf Stellplätze ausgeschrieben – ursprünglich von Mai bis Ende Oktober. Die Verträge mit den Betreibern wurden jedoch bis Jahresende verlängert. Bürgermeister Rüdiger Kozian erhoffte sich von der Aktion eine Stärkung der innerörtlichen Gastronomieszene.

Ein zusätzlicher Bedarf zu den Restaurants bestehe. Deshalb solle es am Hafen, an der Seebrücke und am Baltic Platz wieder zusätzliche Gastronomieangebote geben – die dieses Mal das ganze Jahr über stehen bleiben sollen.

Auch in diesem Jahr ist die Gastronomie wieder in der Ausschreibung. „Jeder kann sich bewerben“, sagt der Bürgermeister. Ob Patrick Greier das tun wird, steht noch nicht fest. Das komme auf die ausgeschriebenen Standorte an, sagt der Unternehmer.

Von Cora Meyer