Kühlungsborn: Das Riesenrad verlässt den Baltic Platz

Kühlungsborn

Die Gondel schweben zu Boden: Auf dem Baltic Platz in Kühlungsborn wird in diesen Tagen das große Riesenrad abgebaut. Die angrenzende Gastronomie „Ambiente & Meer“ ist bereits Vergangenheit. Ob das Rad 2022 wieder nach Kühlungsborn kommt, ist noch nicht sicher. „Wir schauen, was nächstes Jahr möglich ist“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. Im Tourismusausschuss sei Konsens, dass es gewollt sei. Und natürlich müsse auch der Betreiber zeitnah wissen, woran er sei.

Es war bereits das zweite Jahr, in dem Betreiber Patrick Greier, der inzwischen auch in Kühlungsborn lebt, hier sein Riesenrad aufbaute. In diesem Jahr feierte ein speziell für das Ostseebad konstruiertes Rad mit leiserem Antrieb und rundum geschlossenen Gondeln Premiere.

Von Cora Meyer