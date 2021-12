Kühlungsborn: Das bringt die neue Küstenkarte für Urlauber

Kühlungsborn

Eine gemeinsame Kurkarte für die gesamte Region zwischen Rerik und Bad Doberan: Das ist eines der Ziele der Modellregion Tourismus, zu der sich die Städte Kühlungsborn, Bad Doberan, Kröpelin, Rerik und die Gemeinden Ostseebad Nienhagen, Börgerende-Rethwisch, Wittenbeck, Steffenshagen und Bastorf zusammengeschlossen haben. Ein erster Schritt in diese Richtung ist nun getan. In Kühlungsborn geht die digitale Gästekarte, die Küstenkarte, an den Start. „Wir haben eine Leuchtturmfunktion“, sagt Ulrike Leue von der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK). „Wir werden vorangehen.“ Die anderen Orte sollen dann folgen. Dafür arbeitet die TFK mit der Kurabgabestelle der Stadt und dem Verband Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO) zusammen.

Digital aufs Smartphone oder direkt in die Hand

Wer in Kühlungsborn Urlaub macht, kann zukünftig vorab einchecken. „Der Gast kriegt die Küstenkarte dann quasi per Mail“, sagt Ulrike Leue. Er kann sich 14 Tage vor Urlaubsbeginn den Kühlungsborner Küstenguide auf sein Smartphone laden. Darin wird dann die digitale Gästekarte integriert. „Der Küstenguide bietet jetzt schon jede Menge Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel gucken, wo meine Unterkunft ist und welches Restaurant in der Nähe ist. Das setze ich mir dann dort auf die Meldeliste und kann dort einen Tisch reservieren.“ Außerdem beinhaltet er unter anderem einen Veranstaltungskalender und einen Stadtplan. So könne man den Urlaub bereits zu Hause planen. Zusätzlich gebe es über die Gästekarte Ermäßigungen für Tickets oder bei Buchungen von Veranstaltungen. „Wir wollen wegkommen von der klassischen Kurkarte und sie viel attraktiver für den Gast gestalten“, sagt Ulrike Leue. „Die Gäste können dann die hinterlegten Vorteile nutzen, die Karte aber auch vorzeigen.“

Natürlich stehe auch weiterhin eine „haptische Variante“ der Küstenkarte zur Verfügung, sagt auch Juliane Kruse von der Kurabgabestelle der Stadt. Sie ist für diejenigen gedacht, die ihr Smartphone im Urlaub nicht nutzen können oder wollen oder die den Umgang damit nicht gewöhnt sind. „In diesem Zusammenhang freuen wir uns, dass unsere Gastgeber diesem Thema so offen gegenüberstehen. Wir folgen somit dem Beschluss der Stadtvertreter nach einer digitalen Gästekarte mit zukünftigem echten ‚Meer‘-Wert“, sagt Juliane Kruse.

Daten aus dem Umland werden eingearbeitet

Doch Kühlungsborn ist erst der Anfang: „Es wird über die Küstenkarte ab der Saison 2022 nicht nur Angebote aus dem Ostseebad, sondern aus der gesamten Modellregion geben,“ sagt Anett Bierholz, sie ist Geschäftsführerin des Verbands Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO). „Dazu werden zunächst Touren, Restaurants und Museen eingearbeitet, damit der Gast sie angezeigt bekommt.“ Der VMO habe 4500 Daten aus der Region gesammelt. „Die werden jetzt nach und nach eingespielt und Themen zugeordnet“, sagt die Geschäftsführerin.

Dann soll ein Konzept erarbeitet werden, wie die Küstenkarte als gemeinsame Kurkarte für die gesamte Modellregion umgesetzt werden kann. „Da geht es um die Finanzierung, mögliche Partner und Akzeptanzstellen“, sagt Anett Bierholz. Dort würde der Gast beim Vorzeigen der Karte oder eines QR-Codes dann Ermäßigungen erhalten oder Leistungen kostenfrei in Anspruch nehmen dürfen. „Wir müssen gucken, was überhaupt interessant ist für den Gast.“

Verteilung der Einnahmen muss gerecht sein

Zudem sei bisher die Höhe der Kurabgabe in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich, abhängig von den jeweils angebotenen Leistungen. Bisher dürfen noch nicht alle Orte in der Modellregion überhaupt eine Abgabe verlangen. Damit sich das bei ihnen ändert, haben Wittenbeck und Börgerende-Rethwisch jetzt einen Antrag auf Anerkennung als Tourismusort beim Wirtschaftsministerium eingereicht. „Kröpelin kommt als Nächstes“, sagt Anett Bierholz. „Und ich gehe davon aus, dass Bastorf und Steffenshagen folgen werden.“

Man müsse gewährleisten, dass die Einnahmen gleichmäßig verteilt werden und die Höhe der Abgabe für den Gast nachvollziehbar bleibe. „Er muss verstehen, dass die Kurabgabe eben nicht nur für Wittenbeck, sondern auch für Kühlungsborn und Umgebung ist.“ Wichtig sei auch, dass die Küstenkarte in allen Orten der Modellregion anerkannt werde, dass man damit also in Börgerende-Rethwisch genauso seine Kurabgabe bezahlen könne wie in Rerik.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das schöne ist, dass die Orte wirklich dahinterstehen“, sagt Anett Bierholz. Man habe erkannt, dass die Modellregion nicht nur im Sinne der Gäste, sondern auch des Ortes sei. „Anders würde sie auch nicht funktionieren.“

Von Cora Meyer