Kühlungsborn

Wer einen Urlaub oder einen Ausflug nach Kühlungsborn plant, kann neben dem Sonnenbaden am Strand oder einem Spaziergang entlang der Strandpromenade inklusive gutem Essen mit kühlen Cocktails in den zahlreichen Restaurants noch mehr erleben. Das Ostseebad bietet viele Aktivitäten – von sportlich im Wasser bis gemütlich in der Natur.

1. Wassersport im „feels beach club Hotel“

Wassersportliebhaber und Menschen, die Lust haben, etwas Neues auszuprobieren, kommen im Wassersport-Center des „feels beach club Hotels“ (Anglersteig 2) auf ihre Kosten. Neben dem Verleih seien Kurse unter anderem im Windsurfen und Stand-Up-Paddling möglich, sagt Mitbetreiber Oliver Ost. „Man kann bei uns auch die Prüfung für den VDS-Schein ablegen. Außerdem bieten wir das betreute Surfen für diejenigen an, die ihre Kenntnisse auffrischen wollen.“ Eine vorherige Anmeldung für alle Kurse ist notwendig, denn die Kursplätze sind begrenzt.

Besonders spannend sei auch das „Katamaran-Taxi“. „Mit einem erfahrenden Skipper fährt man mit einem Katamaran die Küste entlang“, erklärt Ost. „Entweder gemütlich mit einem Prosecco oder sportlich im Trapez.“ Für zwei Personen kostet die einstündige Fahrt 68 Euro.

2. Riesenrad am Balticplatz

Bis Mitte Oktober steht das Riesenrad „Mein Rad“ von Silvana und Patrick Greier auf dem Balticplatz. In 60 Metern Höhe erhält man einen guten Ausblick über das Ostseebad Kühlungsborn und den Ostseestrand. Die 42 Gondeln bieten Platz für jeweils zehn Personen, eine rollstuhlgerechte Gondel ist ebenso vorhanden. Kinder bis einschließlich neun Jahre fahren für fünf Euro mit, sonst kostet die Fahrt acht Euro.

Direkt neben dem Riesenrad lädt das „Ambiente und Meer“ mit seinem Beach-Club-Feeling zum Verweilen ein. „Unser Publikum besteht aus Menschen, die sich Zeit zum Sitzen und Essen nehmen“, sagt Patrick Greier. Das vielfältige Angebot reicht von Flammkuchen bis hin zu Fleisch am Stiel vom Grill und kühlen Cocktails. „Der Flammlachs ist etwas Besonderes – der frische Lachs wird direkt über dem offenen Feuer gegart“, erzählt Greier. „Aber für die Kinder haben wir auch Zuckerwatte und Eis im Angebot“, fügt Silvana Greier hinzu. Es gelten weiterhin die aktuellen außengastronomischen Corona-Regelungen.

3. Minigolf und Indoor-Parcours „Pumptrack65“

Seit dem 15. Juni bietet die „3MöwenHalle“ an der Hermannstraße 19c einen Indoor-Parcours an. „Die 65 Meter lange Strecke aus Kurven, Wellen und Doppelwellen kann mit Skateboard, Roller oder BMX-Rad befahren werden“, erklärt Managerin Nadine Trost. „Für Kleinkinder gibt es auch ein extra Zeitfenster, in dem sie fahren können, ohne Jugendlichen in die Quere zu kommen.“ Die Ausrüstung kann man vor Ort ausleihen.

Managerin Nadine Trost bietet in der „3MöwenHalle“ einen Indoor-Parcours sowie im Außenbereich einen 18-Loch-Minigolfplatz an. Quelle: Yvonne Krüger

Auf dem Außengelände befindet sich ein 18-Loch-Minigolfplatz. „Das Gelände ist zum größten Teil im Wikinger-Thema gehalten, gespielt wird auf verschiedenen Untergründen wie Holz, Beton oder Gummi“, sagt Trost. Für den kleinen Hunger gibt es die Möglichkeit, Essen und Getränke vor Ort zu kaufen. Geöffnet ist von Dienstag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr sowie Samstag bis Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

4. Minikreuzfahrt MS Baltica und Bäder-Express

Seit dem 16. Juni legt die MS Baltica wieder von der Seebrücke in Kühlungsborn Ost ab. Auf einer zweistündigen Rundfahrt entlang des Ostseebades in Richtung Rerik und Halbinsel Wustrow klärt der Kapitän über bedeutende Landmarken der Region und die einmalige Natur des Salzhaffs auf. Abfahrten sind täglich um 16 Uhr, außer donnerstags und sonntags. Kinder von drei bis 13 Jahren zahlen 9,50 Euro, Erwachsene 18,50 Euro für eine Rundfahrt.

Die MS Baltica startet von der Seebrücke in Kühlungsborn zu Ausflugsfahrten. Quelle: Cora Meyer

Wer lieber gemütlich eine Stadtrundfahrt machen möchte, sollte in die „Kühlungsborner Stadtkleinbahn Bäder Express“ einsteigen. Sie fährt täglich von Kühlungsborn West nach Kühlungsborn Ost entlang der Ostseeallee und hält an mehreren Haltestellen. Eine einstündige Stadtrundfahrt kostet für Kinder ab 13 Jahren und Erwachsene 9 Euro, Kinder bis 12 Jahre zahlen vier Euro.

5. Ruhe am Riedensee und im Stadtwald

Westlich von Kühlungsborn liegt das Naturschutzgebiet Riedensee. Hier können Urlauber die pure Natur und Ruhe abseits des Touristen-Trubels in Kühlungsborn genießen. Zu erreichen ist das Naturschutzgebiet über zahlreiche Rad- und Wanderwege.

Im Naturschutzgebiet Riedensee können Urlauber die pure Natur und Ruhe abseits des Touristen-Trubels in Kühlungsborn genießen. Quelle: Nadine Reichwald

Auch der etwa 133 Hektar große Stadtwald inmitten von Kühlungsborn bietet mit seinem angelegten Wegenetz, Rastgelegenheiten und Lichtungen Ruhe für diejenigen, die gerne in der Natur unterwegs sind. Hier gibt es den „Friedensstein“ oder das Hügelgrab „Blocksberg“ zu entdecken.

Von Yvonne Krüger