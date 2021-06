Kühlungsborn: Das ist neu im Konzertgarten Ost

Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn investiert in den Konzertgarten Ost. Dort werden nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian alle Bänke erneuert. Auch die Bühne ist überdacht – vorerst allerdings nur von einem Provisorium. „Diese Zwischenlösung bleibt die Saison über bestehen“, sagt der Bürgermeister. Dann wird die feste Überdachung errichtet. Das war ursprünglich bereits im vergangenen Jahr geplant, verzögerte sich aber wegen des Corona-Virus.

Im Konzertgarten Ost können nach Angaben des Bürgermeisters Veranstaltungen mit bis zu 600 Zuschauern stattfinden, in den kleineren in West passen etwa 300 Personen. „Sie sind gut besucht“, sagt der Bürgermeister. In vielen anderen Ostseebädern gebe es so gute Möglichkeiten, wie Kühlungsborn sie mit den Konzertgärten Ost und West habe, nicht.

Im Konzertgarten Ost werden unter anderem auch die Spiele der Fußball-Europameisterschaft übertragen.

Außerdem erneuert Kühlungsborn 21 Sitzbänke im Stadtgebiet. Sie wurden bereits vor einiger Zeit bestellt, können allerdings erst im Oktober geliefert werden, teilte der Bürgermeister mit. Dann werden sie aufgestellt.

Von Cora Meyer