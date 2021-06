Kühlungsborn

Kühlungsborn West ist der ruhigere Stadtteil – und das soll er auch bleiben. Denn genau das schätzen die Einwohner. Das wurde am Mittwochabend bei einer Bürgerversammlung deutlich, bei der es um die Entwicklung des Stadtteils ging.

Die Anwesenden wünschten sich unter anderem weniger Verkehr. Hubertus von Storch schlug eine autofreie Zone von der Ecke Poststraße/Hermannstraße bis entlang der Ostseeallee vor. „Beeinträchtigte, Anlieger und Logistik kommen noch durch, alle anderen nicht mehr“, sagte er. „Man könnte viele Straßen zu Fahrradstraßen umwidmen“, sagte Klaus Erzigkeit. „Und ein flächendeckendes Tempo 30 wäre angemessen.“ Auch Lieselotte Klotz sprach sich dafür aus, den Verkehr aus der Stadt zu verbannen. „Dann müsste man einen Shuttleservice einrichten.“ Mehrere Anwesende sprachen sich auch für ein Parkhaus neben der Sporthalle aus. Das, vermutete Reiner Kukeit, sei vermutlich nicht zu bezahlen. „Aber man kann ja mal spinnen.“ Lieselotte Klotz kritisierte, dass der Parkplatz neben dem Lidl-Markt unzureichend genutzt werde. Er sei eigentlich zu schade, um dort „nur“ zu parken. Einige Anwohner störten sich auch daran, dass auf dem Baltic Platz Fahrrad gefahren wird. Ganz verbieten kann man das nicht, weil die Strecke Teil des europäischen Fernradweges ist. Es wurde aber eine Fahrradspur vorgeschlagen.

Baltic Park aufwerten und Bar am Strand

Auch der angrenzende Baltic Park liegt vielen am Herzen. Sie wollen ihn erhalten und würden ihn gern aufwerten. Mehr Bänke, Blumen und Pavillons wurden gewünscht, möglicherweise auch Grillplätze. So könne man den Park besser nutzen. Jörg Koopmann regte an, dass am Strand Infrastruktur fehle. „Ich meine keine Attraktionen, aber es gab mal eine Badeanstalt, vielleicht könnte man in die Richtung denken.“ Die könne man dann beispielsweise auch mit einer Strandbar verbinden.

Freie Fahrt für Rollstühle

Ein weiteres Problem ist nach Ansicht von Kathrin Schröder die Barrierefreiheit im Stadtteil. Gerade die Höhe der Bordsteine sei ein Problem für Rollstuhlfahrer. „Vom Pflegeheim in der Hermannstraße ist schon der Weg zur Eisdiele ein Kampf“, sagt sie. Zudem sei die Parkplatzsituation dort schwierig – wie generell in West. Reiner Kukeit beklagte, dass die vielen unterschiedlichen Pflasterungen auf Straßen und Plätzen für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen schwierig zu bewältigen seien.

Kathrin Schröder beklagte außerdem, dass Begegnungsmöglichkeiten im Stadtteil fehlen. Sie schlug deshalb vor, eine alte Scheune im südlichen Bereich als Sport- und Kulturscheune zu nutzen. „Die könnte man mit Fördermitteln erhalten“, sagte sie.

Lob für Kühlungsborn West

Die Bewohner von Kühlungsborn West hatten aber auch Gelegenheit, von ihrem Stadtteil zu schwärmen. „Die Bäderarchitektur ist der Charme von West“, sagte Lieselotte Klotz. „Und die Promenade ist wunderschön.“ Auch die Kolonnaden müssten unbedingt erhalten bleiben. Und Klaus Erzigkeit lobte die „sehr gute Versorgungslage, insbesondere was Lebensmittel und Boutiquen angeht.“

Online-Beteiligung geplant

Die Vorschläge und Anregungen der Bürger nahmen Mitarbeiter des Planungsbüros Destination Lab mit Standorten in Berlin und Flensburg entgegen. Sie arbeiten mit dem Architekturbüro Arkitema aus Kopenhagen zusammen und wurden von der Stadt beauftragt. „Wir haben uns viele Tage hier aufgehalten“, sagt Jan Sönnichsen, Geschäftsführer von Destination Lab. „Das geht jetzt zum ersten Mal nach Corona.“ Inzwischen sei der Ort wieder voll belegt. „Jetzt haben wir beide Perspektiven. Wir haben Ortsbegehungen mit der Verwaltung gemacht, uns bestehende Konzepte angeguckt und versucht, auf möglichst viele Akteure im Ort zuzugehen“, sagt Jan Sönnichsen. Dazu gehören beispielsweise Betreiber von Geschäften, Hotels oder dem Campingplatz. Außerdem stehen die Planer im Dialog mit der Politik. Hinzu kommt die Bürgerbeteiligung. „Wir sammeln alles an Infos, was wir kriegen können.“

Die Veranstaltung am Schulzentrum müsse dabei sinnvoll einsortiert werden – zumal nicht viele und vor allem ältere Bürger gekommen waren. „Man muss feststellen, dass es schwer ist, insbesondere junge Menschen für solche Themen zu begeistern. Wir erhoffen uns das von der Online-Beteiligung“, sagt der Stadtplaner. Die ist für den Juli geplant. Genaue Termine und weitere Informationen werden noch bekanntgegeben. Im Anschluss beginnen die Planer und Architekten dann, ein Konzept auszuarbeiten. „Dann machen wir eigene Vorschläge.“ Im Oktober soll es damit dann einen zweiten Workshop für Einwohner geben, im November wollen Destination Lab und Arkitema dann ihre Ergebnisse präsentieren.

Von Cora Meyer