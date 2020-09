Kühlungsborn: Das müssen Angler auf der Seebrücke beachten

Kühlungsborn

Das kam nicht gut an: Als die Stadt Kühlungsborn die Angelzeiten auf der Seebrücke veränderte, zog sie sich den Unmut der Angler zu. Statt wie in den Vorjahren zur Hauptsaison ab 17 Uhr durften Petrijünger in diesem Jahr erst ab 21 Uhr von dem Bauwerk aus angeln. Völlig unverständlich findet das Wolfgang Schoknecht, Vorsitzender des Meeresanglerverbandes Mecklenburg-Vorpommern.

Ziel für Angeltouristen

Die Brücke sei vor allem bei Urlaubern sehr beliebt gewesen. „Das Angeln gehört doch zu den saisonverlängernden Maßnahmen“, sagt der Wittenbecker. In Dänemark beispielsweise würde der Sport ganz anders vermarktet. „Da gibt es keinen Tourismusprospekt, wo Angeln keine Rolle spielt.“ Von den geänderten Angelzeiten in Kühlungsborn auf der Seebrücke ist aber auch der Nachwuchs betroffen. „Niemand würde sein Kind, das gerne angelt, noch um 21 Uhr auf die Brücke schicken.“

Anzeige

Auch Urlauber Klaus-Uwe Schäfer aus Bayern beklagt die Änderung. „Ich bin leidenschaftlicher Angler und habe die Zeit in Kühlungsborn immer zum Fischen auf der Seebrücke genutzt“, sagt er. „Wann bekommt man, wenn man im Süden der Republik wohnt, schon mal einen frischen Hering, eine Scholle oder einen Dorsch auf den Teller?“ Die Änderung der Angelzeiten auf 21 Uhr empfinde er als „unverhältnismäßige Anordnung“. Deshalb habe er sich entschlossen, seinen Ostseeurlaub im kommenden Jahr in Polen zu verbringen.

Weitere OZ+ Artikel

Die Verkürzung der Angelzeiten sei nach Angaben von Wolfgang Schoknecht vom Ordnungsamt festgelegt worden –ohne Angabe von Gründen. Beim Bürgermeister sind die Angler jedoch nach Angaben des Vereinsvorsitzenden auf offene Ohren getroffen. „Angeltourismus spielt bei uns eine große Rolle“, sagt Rüdiger Kozian. Deshalb werde man die Angelzeiten wieder verlängern. Der Meeresanglerverband und die Stadt Kühlungsborn haben sich auf einen Angel-Knigge geeinigt. Er gilt für die Seebrücke und den Strand.

Lesen Sie auch: Rute raus, der Spaß beginnt – NDR-Angelexperten an der Stepenitz unterwegs

Der Kodex besagt, dass Brandungsangler besonders auf badende Urlauber achten sollen. Zudem ist vorgeschrieben, gefangene, massige Fische waidgerecht zu töten und dabei auch Rücksicht auf Kinder zu nehmen. Angler dürfen ihren Fang auf der Seebrücke nicht ausnehmen und verarbeiten. Zudem legt der Angel-Knigge fest, dass kein Müll von der Brücke geworfen werden darf. Dafür sind die Mülleimer auf dem Seebrückenvorplatz zu nutzen.

Müll verursacht Ärger

„Es gibt immer schwarze Schafe, die Dreck hinterlassen“, sagt Wolfgang Schoknecht. Dafür müsse das Ordnungsamt dann Leute abstellen. „Wir wollen uns das aber nicht vorwerfen lassen“, sagt er. „Deshalb geht aus meinem Verein keiner ohne Müllsack an den Strand.“

„Wir möchten, dass er im Rathaus bei der Angelscheinausgabe verteilt wird“, sagt Wolfgang Schoknecht. Außerdem werde er den Knigge im Angelturm in Wittenbeck auslegen, den sein Sohn betreibt. „Hier kommen jeden Tag Angeltouristen her.“

Das Ostseebad Kühlungsborn will seine Seebrücke neu gestalten. „Ich hoffe, dass wir gebührend berücksichtigt und einbezogen werden“, sagt Wolfgang Schoknecht. Wichtig sei ihm, dass Angeln weiterhin erlaubt ist und bei den Angelzeiten auch an Kinder gedacht werde. Und an die Barrierefreiheit. „Für Behinderte ist die Seebrücke oft die einzige Möglichkeit, Angeln zu gehen.“

Gleiches Recht für alle am Strand

Doch mit der Seebrücke in Kühlungsborn ist es für Wolfgang Schoknecht nicht getan. „Dort ist jetzt alles gut“, sagt er. „Ich habe aber den Eindruck, dass wir überall rausgedrängt werden.“ Er beklagt, dass die Parkdauer auf strandnahen Parkplätzen wie etwa in Elmenhorst, Nienhagen oder Kägsdorf zu kurz seien. Zudem habe es Konflikte mit Rettungsschwimmern gegeben. „Die haben gesagt, dort ist Angeln verboten, aber das stimmt nicht.“ Seiner Ansicht nach haben Angler die gleichen Rechte wie alle anderen Strandnutzer auch. Es gehe danach, wer zuerst kommt. „Wenn ich schon da stehe und einer baden will, muss er sich nach mir richten. Andersherum natürlich genauso. Es geht um gegenseitige Rücksichtnahme.

In Satow funktioniert die Kommunikation zwischen der Gemeinde und dem Angelverein Petri-Jünger Satow sehr gut, sagt der Vereinsvorsitzende Heinz Weiß. „So werden zum Beispiel Schwimmübungen am See durchgeführt, da sind Terminabsprachen nötig.“ Klagen habe es bisher nicht gegeben. „Angelmöglichkeiten haben wir genug, müssen uns mit niemandem zanken.“

Die Mitglieder des Meeresanglerverbandes geraten nach Angaben des Vorsitzenden auch mit Tierschützern aneinander. „Viele sagen, wir fügen den Tieren Schmerzen zu“, sagt Wolfgang Schoknecht. „Dabei ist Angeln die schonendste Art, Fische zu fangen, die man essen möchte.“ Mit Gegenwind dieser Art hätten Angler an der gesamten Ostseeküste zu tun. „Das zieht sich von Stralsund bis Wismar, es sind überall dieselben Themen“, sagt der Vorsitzende.

Lesen Sie auch: Jagd auf die Meerforelle: Wo sind Mecklenburgs beste Angel-Spots?

„Ich denke, wir müssen dafür sorgen, dass wir auch in 20 Jahren noch angeln dürfen“, sagt Wolfgang Schoknecht.

Von Cora Meyer