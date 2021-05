Kühlungsborn: Das planen Stadt und Molli am Bahnübergang Asbeck

Kühlungsborn

Der Weg in die Stadt wird für die Anwohner der Wohngebiete Holmblick und zur Steinbeck demnächst sicherer – vor allem für Fußgänger und Radfahrer. Die Stadt plant, den Gehweg entlang der Straße Zur Asbeck auszubauen. Bislang endet er auf einer Straßenseite vor dem Bahnübergang. Von dort aus soll er nach Angaben des Bauamtes weitergeführt werden. Er verliefe dann entlang des Geländes der freiwilligen Feuerwehr und noch ein Stück um die Kurve, bevor er vor dem Imbiss an den Weg in der Neuen Reihe angebunden würde. Auf der Westseite der Straße Zur Asbeck gibt es bereits einen durchgehenden Geh- und Radweg. Nun soll auch einer auf der Ostseite entstehen. Die Straße wird in dem Bereich in diesem Zusammenhang ebenfalls erneuert.

Details müssen mit Molli noch geklärt werden

Weil die Molligleise in das Bauvorhaben einbezogen werden müssen, handele es sich um eine gemeinsame Maßnahme der Stadt Kühlungsborn und der Mecklenburgischen Bäderbahn (MBB), teilte das Bauamt mit. Die Signalanlagen sollen dabei auch gleich auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Dafür sei man noch in der Planung und Abstimmung mit der MBB.

„In Detailfragen gibt es noch einen Dissens, der noch auszuräumen ist,“ sagt auch Michael Mißlitz, Geschäftsführer und Eisenbahnleiter der Mecklenburgischen Bäderbahn.

Es sei nun vorgesehen, eine Plangenehmigung einleiten, hieß es aus dem Bauamt. Die sei aus eisenbahnrechtlicher Sicht ohnehin erforderlich.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Einigung am Übergang Hermann-Löns-Weg

Dissens zwischen der Stadt und der MBB besteht weiterhin darin, was den Bahnübergang im Hermann-Löns-Weg angeht. Er ist derzeit für Fahrzeuge nur in Richtung Cubanzestraße befahrbar. Die Mecklenburgische Bäderbahn möchte ihn komplett sperren, um einen Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Die Stadt möchte die derzeitige Einbahnstraßenregelung beibehalten. Sie kritisiert, dass andernfalls ein ganzes Wohngebiet abgeschnitten würde, räumt allerdings ein, dass viele Autofahrer die vorgeschriebene Fahrtrichtung und die Geschwindigkeitsbeschränkung an dieser Stelle missachten. Beide Parteien bleiben bei ihrer Haltung. Man erwarte nun einen Bescheid aus dem zuständigen Ministerium, sagt Michael Mißlitz.

Von Cora Meyer