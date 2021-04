Kühlungsborn

Der Grundsatzbeschluss ist gefasst: Damit die Villa Baltic gerettet werden kann, soll sie saniert werden und ein Anbau mit Hotel, Einzelhandel, Gastronomie und optional einem Veranstaltungssaal entstehen. Auch wenn die Stadtvertreter den Grundsatzbeschluss auf ihrer vergangenen Sitzung mit einer Mehrheit von 15:3 Stimmen gefasst haben – die Diskussion hat erst begonnen. Grund: Einige wollen eigentlich keinen Hotelneubau in Kühlungsborn.

„Wir wollen Kunst und Kultur ansiedeln. Wenn es sich vermeiden lässt, wollen wir kein Hotel“, sagt Peter Menzel (Initiative Zukunft). Die Wählergruppe spricht sich eher für eine Veranstaltungshalle als Fokus aus, auch wenn diese nicht wirtschaftlich sei. „Dann müssen wir das als Stadt subventionieren, wenn wir Kunst und Kultur wollen.“ Wenn man den Stadtteil West in diese Richtung entwickeln wolle, sei es das Geld auch wert. Wenn sich die Villa nicht anders retten lasse, könne er sich auch Hotelzimmer in einem Anbau vorstellen. Im Wahlprogramm der Initiative Zukunft stehe, dass sie die Villa Baltic erhalten wolle. „Aber nicht um jeden Preis“, so Menzel.

Dr. Peter Menzel, Initiative Zukunft: „Wir wollen Kunst und Kultur ansiedeln. Wenn es sich vermeiden lässt, wollen wir kein Hotel.“ Quelle: Anja Levien

CDU: Gelegenheit ergreifen

„Die älteren Stadtvertreter kämpfen seit Jahren, dass die Villa wieder in ihrem Glanz erstrahlt“, sagt Lars Zacher (CDU). „Wir haben eine einmalige Chance mit einem Investor, der uns mitnimmt. Wir versuchen jetzt das Beste für den Ort rauszuholen.“ In Bezug auf den Hotelneubau, sagt Lars Zacher: „Ein Veranstaltungssaal ist ein Minusgeschäft, die Sanierung kostet Geld, irgendwo muss man einen Kompromiss finden.“ Die Baumasse, die die Stadtvertreter beim Konzept vom Vor-Eigentümer genehmigt hätten, sei viel größer gewesen. „Ich habe von anderen Seiten auch noch keinen besseren Vorschlag gehört. Wenn wir Öffentlichkeit erlangen, dann vielleicht noch einen städtischen Veranstaltungssaal integrieren können, dann sollte man die Gelegenheit ergreifen.“

Lars Zacher, CDU: „Wir haben eine einmalige Chance mit einem Investor, der uns mitnimmt. Wir versuchen jetzt das Beste für den Ort rauszuholen.“ Quelle: Eberhard Beyer

Konzept kommt gut an

Auch für Uwe Ziesig (HGV-Tourismus/Ziesig) ist der Hotelneubau ein Kompromiss. „Sicher, ein weiteres Hotel in Kühlungsborn muss nicht sein, aber wenn wir damit die Villa Baltic retten wollen, dann müssen wir den Kompromiss gehen.“ Er wolle nicht dafür verantwortlich sein, dass die Villa als Denkmal sterbe. Das Konzept mit Einzelhandel und Veranstaltungshalle habe ihm gut gefallen.

Uwe Ziesig, Zählgemeinschaft Ziesig, HGV: „Sicher, ein weiteres Hotel in Kühlungsborn muss nicht sein, aber wenn wir damit die Villa Baltic retten wollen, dann müssen wir den Kompromiss gehen.“ Quelle: Rolf Barkhorn

Umfrage: Sind Sie für einen Hotelneubau zur Rettung des Hauses? Stimmen Sie hier ab.

Für Kompromisse bereit

„Nur mit Betten werden wir nicht mitgehen“, sagt Marita Karl (UWG) deutlich. Für die Wählergruppe hat ein Veranstaltungssaal für Kunst und Kultur Priorität. „Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen nicht nur Betten.“ Vielleicht werde die Sanierung der Villa Baltic ohne ein Hotel nicht gehen, aber wenn das komme, dann müsse auch für die Kühlungsborner was rausspringen. Die UWG könne sich Kunst- und Kulturveranstaltungen mit bis zu 400 Menschen gut vorstellen. Ausstellungen, Kabarett – „im Einklang mit der Villa“. Für die Rettung des denkmalgeschützten Hauses müsse man Kompromisse eingehen.

Marita Karl, Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG): „Nur mit Betten werden wir nicht mitgehen. Ein Veranstaltungssaal für Kunst und Kultur hat Priorität.“ Quelle: Rolf Barkhorn

Drei Stimmen gegen den Grundsatzbeschluss

Stefan Sorge (Sorge/Grüne-Fraktion) ist gegen das Konzept und hat wie Uwe Wiek (Grüne) und Joachim Neumann (IZ) gegen den Grundsatzbeschluss gestimmt. „Er hat sich das Haus privat gekauft und wusste, was auf ihn zukommt. Er kann es retten, aber nicht auf Kosten der Stadt“, sagt Stefan Sorge. Der Stadtvertreter ist gegen einen Hotelneubau. „Der Strand wird ja nicht größer und ist im Sommer jetzt schon voll. Ich habe nichts gegen Tourismus, aber es muss sich die Waage halten.“ Die Option auf eine Veranstaltungshalle und die Pläne für Restaurants und Geschäfte überzeugen ihn nicht. „Die Halle kann die Stadt selber bauen.“ Statt Geschäfte brauche der Stadtteil West eher eine Drogerie. Das Areal am Baltic Platz müsse seiner Ansicht nach nicht entwickelt werden.

Ganz anderer Meinung ist Frank Langguth (Linke). „Wir wollen genau das, wir haben dafür gestimmt“, sagt er zum Grundsatzbeschluss. Die Veranstaltungshalle müsse man prüfen, ob sie vom Lärmpegel her möglich sei. „Wir sind für die Rettung der Villa Baltic. Wir sind da seit 25 Jahren dran. Wenn es eine andere Lösung gegeben hätte, wäre schon was passiert“, sagt der Stadtvertreter. Es sollte jetzt schnellstmöglich losgehen.

Gesprächsbedarf zu Hotel und Halle

Peter Kempe (AfD) hat noch Gesprächsbedarf, was die Pläne betrifft. Er habe nichts gegen einen Anbau, „ich bin aber gegen so ein großes Hotel mit 120 Zimmern“. Das sei für ihn nicht tragbar, der Strand sei jetzt schon überlaufen. „Sicherlich ist es schön, wenn jemand die Villa herrichtet, aber nicht um Teufel komm raus.“ Eine Halle sollte für alle nutzbar sein, auch für Vereine und Senioren. Er sei auch dagegen, dass die Stadt ein Grundstück in bester Lage verkaufe, um dann Pacht für eine Veranstaltungshalle zu zahlen. Der Stadtvertreter ist dafür, den Baltic Park zu beleben, damit Leben in den Stadtteil kommt.

Vom Kauf bis zur Eröffnung: Viertes Video zur Villa Baltic 2019 hat Jan Aschenbeck mit seinem Bruder Berend die Villa Baltic gekauft. Seitdem wurde das Haus gesichert, untersucht und eine Arbeitsgruppe aus Stadtverwaltung, Stadtvertretern, Tourismus GmbH und Denkmalbehörde hat Ideen besprochen, verworfen und am Ende ein Konzept zur Rettung der Villa entwickelt. Auf der Internetseite www.villa-baltic.de informieren Sie über die Geschichte und aktuelle Entwicklung. Jetzt ist das vierte Video dazu online gegangen. In diesem wird das Konzept zur Sanierung vorgestellt. Der Film zeigt zudem, in welchem baulichen Zustand das Gebäude ist.

Die SPD geht mit einem Hotelneubau mit. „Dass da etwas Neues hinmuss, was Geld verdient, das war uns im SPD-Ortsverein immer klar“, sagt Corinna Hülsmann. „Wir möchten die Villa Baltic erhalten. Dass das mit einem Hotel geht, ist naheliegend.“ Es müsse jetzt was passieren. „Es ist unstrittig, dass wir die Villa als Schandfleck nicht wollen.“ Die öffentliche Zugänglichkeit der Villa, Restaurants und Einzelhandel gefalle der SPD gut. Über eine Veranstaltungshalle sei eine Entscheidung noch nicht gefallen, das könne ohne Konzept nicht beurteilt werden. Dieses soll die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH vorlegen.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Wählergruppe Kühlungsborner Liste wird das Konzept noch kontrovers diskutiert. „Ein Hotel hat sich so richtig keiner gewünscht, aber der Investor sagt, es ist die einzige Möglichkeit, die Villa zu retten. Da ist also die Frage: Was ist es uns wert?“, sagt Anne-Kathleen Jacob. Klar ist: „Wir hätten gerne eine Veranstaltungshalle, die über Jahre Bestand hat.“ Wichtig sei für sie, dass der Prozess jetzt weiter von der Stadt begleitet und moderiert werde, denn für den Anbau wird ein städtisches Grundstück verplant.

Von Anja Levien