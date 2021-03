Kühlungsborn

Das Corona-Virus geht auch am Haushalt der Stadt Kühlungsborn nicht spurlos vorbei. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 fehlen 1,8 Millionen Euro. Grund für die Differenz ist, dass die Stadt momentan keine Einnahmen aus der Kurabgabe hat. Vermutlich, so Kämmerer Dirk Lahser, werde sie sogar noch höher ausfallen – je nachdem wann die Tourismusbetriebe im Ort wieder öffnen dürfen.

„Alles, was den Gewerbetreibenden fehlt, wird auch zulasten des Haushaltes gehen“, sagt er. Die Stadt gewähre momentan auf Antrag zinslose Stundungen der Fremdenverkehrsabgabe. Der Haushalt von Kühlungsborn ist ausgeglichen. „Wir haben genug Rücklagen“, sagt Dirk Lahser. Die Stadt plant Investitionen in folgenden Bereichen:

1. Spielplätze und digitales Lernen

In Kühlungsborn West in der Nähe der Awo-Kurklinik soll ein neuer Spielplatz entstehen. Dafür und für die Instandhaltung der bestehenden Plätze sind 65 000 Euro vorgesehen. Die Stadt will außerdem weiterhin in die Digitalisierung der Schulen investieren. So sollen digitale Schulbücher angeschafft werden, um den Schülern das mobile Lernen zu erleichtern. Auch für technische Ausstattung ist Geld eingeplant. „Das wird großzügig gefördert“, sagt der Kämmerer. Sowohl der Bund als auch das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützen Investitionen in diesem Bereich. Die Stadtwerke Rostock haben in der Ostseeallee begonnen, Breitband zu verlegen. In diesem Jahr soll auch am Strand von Kühlungsborn eine WLAN-Verbindung aufgebaut werden.

2. Straßenbau und ein neuer Auffangparkplatz

„Der städtische Haushalt ist durch Straßenbaumaßnahmen geprägt“, sagt Dirk Lahser. Insgesamt 1,8 Millionen Euro investiert Kühlungsborn hier. Gerade begonnen wurde die Sanierung des Pfarrwegs, die Wendeanlage am Balticplatz und die Ordnung der Verkehrssituation am Parkplatz Fulgen. Außerdem soll an der Straße „Zur Asbeck“ ein Fußweg gebaut werden. Zudem beginnt in diesem Jahr die Sanierung der Ostseeallee. Für den ersten Bauabschnitt vom Kreisverkehr an der Strandstraße bis zum Herrenbadsteig sind 60 000 Euro veranschlagt.

Zudem soll es mit dem Auffangparkplatz an der Doberaner Straße am Ortseingang weitergehen. Um das Grundstück zu kaufen und den Parkplatz herzustellen, plant die Stadt 847 000 Euro ein.

3. Überdachung der Bühne im Konzertgarten Ost

Die wäre eigentlich schon 2020 für geplant gewesen. Die Stadt hatte zwischenzeitlich auf 25 000 Euro Fördermittel vom Land gehofft. „Aber wir haben den Bescheid erst Ende des Jahres bekommen“, sagt Dirk Lahser. Das Vorhaben hätte noch 2020 umgesetzt werden müssen. „Das war utopisch. Jetzt machen wir es eben alleine.“

4. Öffentliche Toiletten

Bei der 3-Möwen-Halle in der Schulzentrift wird eine öffentliche Toilette gebaut. Sie kann von Besuchern der Minigolfanlage, aber auch von Zuschauern von Fußballspielen auf dem nahe gelegenen Sportplatz genutzt werden. 400 000 Euro sind dafür veranschlagt.

5. Gestaltung von Parks und Friedhof

Die Stadt Kühlungsborn will den Friedhof zu einer Parkanlage umgestalten. Auch das war bereits länger geplant. Die Stadt musste jedoch zwischenzeitlich das Planungsbüro wechseln. In diesem Jahr soll auch der Bürgerpark an der Ostseeallee Gestalt annehmen. Für Wege, Bänke und Anlagen sind 150 000 Euro eingeplant. Auch der Balticpark wird weiter umgestaltet. Geplant ist unter anderem, die Beleuchtung zu erneuern.

6. Vereine erhalten Unterstützung

Die Vereine bekommen in unveränderter Höhe ihre Zulagen, sagt der Kämmerer. „Da braucht niemand Angst zu haben.“ Unterstützt werden beispielsweise der Segelclub, der Kunstverein und der Heimatverein. Für 2021 ist auch wieder ein Zuschuss für das Sommerspektakel des Faschingsklub Kühlungsborn geplant. Die Veranstaltung musste in diesem Jahr ausfallen.

7. Lagerhalle für die Winterillumination

Der Bauhof bekommt eine neue Lagerhalle. Darin soll unter anderem die Winterillumination eingelagert werden, die im vergangenen Jahr erstmals im Ort aufgestellt wurde. Sie wird erweitert. 200 000 Euro sind für dieses Jahr dafür eingeplant, für die Lagerhalle 110 000 Euro. Außerdem schafft die Stadt unter anderem einen Werkstattwagen mit Hubsteiger an und investiert 110 000 Euro in ein Gerät, das mit heißem Wasser Unkraut bekämpft. Der Rettungsdienst bekommt einen Strandbuggy, mit dem Ausrüstung transportiert werden kann.

Ab dem nächsten Jahr kommen weitere Großinvestitionen auf die Stadt zu. Dann wird unter anderem das Vorhaben der Neugestaltung der Seebrücke konkret. Bis 2024 sind dafür 6 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Dann, so Dirk Lahser, werde es allerdings nicht mehr ohne Kredite gehen.

Von Cora Meyer