Kühlungsborn

Die Endmoränenlandschaft der Kühlung bietet für Spaziergänger eine abwechslungsreiche Vegetation. Wer den Kalkberg mit seinen 112 Metern Höhe besteigt, findet dort um die 200 Jahre alte Buchen. Die Gezeiten haben ihnen zugesetzt. Doch dies verleiht dem Areal mit den um die 1,50 Meter dicken urwüchsigen Buchen einen romantischen Charme.

Achtung vor der Natur sollte gegeben sein und stets nur die Wanderwege benutzt werden. Nur so können sich die zarten Sprösslinge auf dem Waldboden zu ebensolchen Bäumen entwickeln.

Die um die 200 Jahre alten urwüchsigen Buchen auf dem Kalkberg Quelle: Sabine Hügelland

Der Kalkberg ist ein Platz, den auch der Revierleiter des Forstamts Dietrichshagen, Markus Both, zu schätzen weiß und Waldspaziergängern nahelegt. „Die Buchen sind Naturdenkmale, die nicht angetastet werden. Auch umgestürzte Bäume auf dem Kalkberg bleiben liegen. Tod und Leben gehört in einem Wald zusammen und bilden wieder Boden für neues Leben“, sagt er. Denn Both weiß: Es gibt Spaziergänger die sich daran stören und lieber alles ganz ordentlich haben wollen.

Diese Kühlung mit ihren Bächen, Tümpeln, Tälern, tiefen Schluchten und Höhenzügen bis 128 Meter ist an der mecklenburgischen Küste einzigartig. Sie erstreckt sich über 20 Kilometer von Bastorf bis Retschow und Hanstorf. Allerdings ist der Mischwald kleiner. „Er ist nadelholzlastig, weil die Fichten damals wegen ihres schnellen Wuchses für die Verbraucher angepflanzt wurden“, so Both. „Persönlich wünschte ich mir mehr Buchen. Die passen besser an die Küste und sind die typischen Bäume der Region.“ Dennoch haben auch die Fichten ihren Reiz. An den Stellen wirkt der Wald etwas märchenhaft und ist Versteck für viele Tiere.

Der Mischwald Kühlung ist von Nadelholz geprägt. Quelle: Sabine Hügelland

„Der Kalkberg kann über verschiedene Wege erwandert werden“, lässt er wissen. Viele Wanderer kommen mit ihren Autos. Zwei Parkplätze stehen zur Auswahl. Einer hinter Jennewitz, mit Beginn des Waldes. Ein weiterer in der Mitte an der Landesstraße 11. Waldspaziergänger müssen für ihre Wanderung zum Kalkberg allerdings die Straße überqueren. „Bitte nicht vor den Waldschranken parken“, mahnt Both. „Das sind Rettungswege. Und bitte hinterlassen Sie keinen Müll“, so der Revierleiter.

Außerdem gilt: „Wer einen Wald betritt, der tut das auf eigene Gefahr!“ Das sollten Spaziergänger wissen. Der Revierleiter rät zu festem Schuhwerk, denn in der Kühlung wird der Wald bewirtschaftet. Die Wege sind deshalb manchmal recht durchfahren. „Doch sie werden hinterher immer wiederhergerichtet. Da muss nur das Wetter mitmachen“, erklärt Both.

Umgestürzte Bäume bleiben auf dem Buchenberg liegen. Sie bieten Nahrung für neues Leben. Quelle: Sabine Hügelland

„Der Kalkberg ist von vielen Seiten erreichbar.“ Wer im Tal wandert, kommt auch zum Dietrichshagener Drift. Entlang des Forstweges vor dem Berg geht es zum Dietrichshagener Berg mit seinen knapp 130 Metern mit Blick zur Ostsee. „Auch der Weg bis nach Steffenshagen ist eine schöne Tour“, so Both.

Im Nadelwald liegt der sagenumwobene Klothstein. Riesen sollen es gewesen sein, die ihn dorthin trugen. Unter ihm liegt angeblich eine goldene Wiege. Zu ihr kommen Spaziergänger vom Kalkberg aus. Es führt jedoch ebenfalls ein Weg von der Straße dorthin. Wegen der Forstarbeiten ist es dort zurzeit etwas unwegbar. Der Klothstein jedoch ruht friedlich im Gras, abseits davon im alten Fichtenbestand. Wegen seiner Größe ist er leicht zu finden. Von da gibt es einen Verbindungsweg zur Schafdrift nach Dietrichshagen. Ebenfalls ein schöner Weg.

Der Sage nach brachten Riesen den Klothstein in die Kühlung. Er befindet sich an einem der Wege im Wald und ist leicht zu finden. Quelle: Sabine Hügelland

Auf der anderen Straßenseite führt ein Weg in ein relativ kleines, aber dennoch schönes Waldstück bis in die Ortschaft Wittenbeck.

Das Atelierhaus „Rösler-Kröhnke“ befindet sich auch in der Kühlung in Richtung Kühlungsborn. Für Kunstinteressierte ist es immer eine Reise wert.

Kühlungsborn ist mit einem Stadtwald gesegnet, durch den viele Wege führen und der eifrig von Einheimischen und Gästen genutzt wird. Die Kühlung ist etwas weniger berührt und bietet durch die verschiedenen Höhen ein abwechslungsreiches Wandern.

Von Sabine Hügelland