Kühlungsborn: Diese Erfahrung machen Gastronomen mit den Corona-Listen

Kühlungsborn/Wittenbeck

Seit dem 9. Mai erheben auch die Gastronomen in und um Kühlungsborn persönliche Daten für eine mögliche Infektionsrecherche von ihren Gästen. „Bis auf wenige Ausnahmen gibt es keine Probleme mit dem Ausfüllen der Formulare. Es werden auch nur die Daten von einer Person pro Tisch verlangt“, sagt Toni Weide von der Geschäftsführung des Restaurants „ Vielmeer“ am Bootshafen in Kühlungsborn.

Für die meisten Gäste sei es viel wichtiger, dass Restaurants geöffnet hätten. „Einige von ihnen sind gut vorbereitet und bringen eigene Aufkleber oder Stempel mit.“ Die ausgefüllten Zettel mit den Adressdaten und Telefonnummern werden für vier Wochen sicher verwahrt. „Danach werden sie vernichtet“, versichert Weide. Er befürchtet nicht, dass viele Kunden falsche Angaben machen.

Anzeige

Exotisch klingende Namen, die darauf hindeuten könnten, dass die Angaben falsch sind, seien bisher nicht aufgefallen. „Wir werden jetzt aber auch nicht im großen Stil Ausweiskontrollen durchführen. Wir sind nicht die Polizei. Die Einhaltung der Corona-Regeln und unseres eigenen Hygienekonzeptes sind schon genug Herausforderung“, meint Toni Weide. Immerhin werden im „ Vielmeer“ im Monat rund 20 000 Gäste bedient. Genug zu tun für die etwa 30 festen Mitarbeiter und zusätzlichen Saisonkräfte.

Wer nicht kooperiert, kann gehen

Im Ostsee-Brauhaus in der Strandstraße sind es rund doppelt so viel Gäste. Auch hier läuft die Erfassung problemlos. „Wer seine Daten nicht dalassen will, der darf wieder gehen“, sagt Brauhaus-Geschäftsführer Markus Falenski und betont zugleich, dass Gäste, die nicht kooperieren wollen, ganz wenige Einzelfälle seien. Auch er vertraut den Kunden, dass die Angaben richtig sind. Von Ausweiskontrollen hält er nichts. Wichtiger sei es, für gute Bedingungen zu sorgen. So wurde die Lüftungstechnik verbessert und die Zahl der Sitzplätze reduziert. „Zum Glück ist unser Haus groß genug“, betont Falenski.

Im Gasthaus „Zur Nassen Ecke“ in Wittenbeck liegen die Zettel zum Ausfüllen für die Gäste im separat angelegten Eingangsbereich bereit. Gasthaus-Inhaber Roland Kern bestätigt ebenfalls, dass sich die übergroße Mehrheit der Gäste kooperativ verhält. Genauso wie Weide und Falenski sieht auch er es nicht als Aufgabe der Gastronomen an, permanent die Daten auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.

Bisher wurden in allen drei Betrieben keine Listen vom Gesundheitsamt zum Zweck der Infektions-Recherche angefordert. Nur im „ Vielmeer“ hat sich das Amt zu Anfang mal davon überzeugt, dass das Restaurant die Daten auch erfasst.

Von Rolf Barkhorn