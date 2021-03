Kühlungsborn: Diese Fragen stellt die Kirche den Einwohnern

Kühlungsborn

Die St. Johannis-Gemeinde in Kühlungsborn will es wissen: Die evangelische Kirchengemeinde hat eine Umfrage gestartet, um herauszufinden, welches Bild die Menschen von ihr haben. Dabei werden nicht nur die Gemeindeglieder befragt, sondern auch alle Kühlungsborner und Gäste der Stadt, die regelmäßig in Kühlungsborn eine längere Zeit verbringen.

„Für unsere Gemeinde sind Ihre Antworten sehr wichtig, um gegenwärtig wie auch in Zukunft unseren Teil zur Entwicklung des Ortes mit beitragen zu können“, sagt Pastor Matthias Borchert. Je mehr Menschen an der Umfrage teilnähmen, desto besser könne man einen Weg in die Zukunft planen.

So will die Gemeinde unter anderem wissen, was die Befragten daran schätzen, dass es in Kühlungsborn eine aktive evangelische Kirchengemeinde gibt? Weitere Fragen sind beispielsweise: Kennen Sie schon unsere Angebote für Einheimische und Urlauber? Was erwarten Sie von der evangelischen Gemeinde hier im Ort? Wollen Sie sich vielleicht auch in dieser starken Gemeinschaft mit einbringen? Wo sehen Sie diese Gemeinde in den nächsten Jahren?

Die Umfrage ist online unter www.kirche-kuehlungsborn.de zu finden. Die grünen Fragebögen liegen aber auch im Turmraum der Evangelischen Kirche und im Eingang des Pfarrhauses (beide Schloßstr. 19) aus. Die Umfrage läuft noch gut eine Woche.

Von Cora Meyer