Kühlungsborn: Diese Laufveranstaltungen plant das Ostseebad 2021

Kühlungsborn

Einen Wettbewerb für Laufbegeisterte ruft das Ostseebad Kühlungsborn ins Leben. Dort wird es in diesem Jahr drei Laufveranstaltungen geben. Den Night Run, den Baltic Run und den Silvester Run. Unter den Sportlern, die bei allen dreien an den Start gehen, wird ein Sieger ausgelost. Er darf zwei Nächte in einem Vier-Sterne-Hotel verbringen. Für die Läufe hat die Anmeldefrist bereits begonnen. Den Auftakt bildet am 17. Juli der Night Run (dt.: Nachtlauf). Ab 21 Uhr fällt am Konzertgarten West der Startschuss für die Strecken über fünf und 10 Kilometer entlang der Promenade. Bereits eine Viertelstunde zuvor beginnt ein Kinderlauf.

Eine Anmeldung kostet für den 5-Kilometer-Lauf bis zum 26. April 10 Euro, für den 10-Kilometer-Lauf 15 Euro. Danach sind es 15 beziehungsweise 20 Euro. Die Anmeldung für den Kinderlauf ist kostenlos.

Am 2. Oktober beim Baltic Run (dt. etwa: Ostseelauf) geht es ebenfalls über fünf und zehn Kilometer, zusätzlich wird aber noch ein Halbmarathon stattfinden. Der war ursprünglich bereits für den 1. Mai angesetzt, wurde aber wegen der Corona-Pandemie vorsichtshalber verschoben, teilte Karsten Jurk, Eventmanager bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK), mit. Gelaufen wird auf der Promenade, entlang des Küstenwaldes zum Bastorfer Leuchtturm. Auch ein Kinderlauf steht beim Baltic Run auf dem Programm. Die Veranstaltung beginnt bereits um 9 Uhr. Die Anmeldegebühren sind dieselben wie beim Night Run, die Ermäßigung gilt allerdings bis zum 19. September. Wer am Halbmarathon teilnehmen möchte, zahlt bis dahin 35 Euro, bis zum 30. September dann 40 Euro.

Silvesterlauf soll wieder stattfinden

Den Abschluss des Jahres bildet der Silvester Run (dt.: Silvesterlauf) am 31. Dezember. Los geht es um 10.45 Uhr mit dem Kinderlauf, die Läufer auf den Fünf- und Zehn-Kilometer-Strecken starten um 11 Uhr. Die Anmeldegebühren werden ab dem 24. Dezember teurer.

Alle Teilnehmer bekommen eine Medaille und können sich ihre Urkunde online ausdrucken.

Der Silvesterlauf gehört in Kühlungsborn zur Tradition. Er musste im vergangenen Jahr allerdings wegen des Corona-Virus ausfallen. In den Vorjahren war hier auch der Ostseeküstenlauf regelmäßig gestartet. In diesem Jahr weicht Veranstalter Roman Klawun jedoch nach Rerik aus. Termin ist nach wie vor der 2. Mai ab 10 Uhr. Gestartet wird auf Laufstrecken von fünf und zehn Kilometern Länge. Außerdem gibt es einen Kinder- und Familienlauf, einen Halbmarathon und eine Walkingstrecke über zehn Kilometer. Anmeldung auf www.my.tollense-timing.de oder aufwww.ostseekuestenlauf.de

Von Cora Meyer