Kühlungsborn: Diese Restaurants machen Pfingsten auf

Kühlungsborn

Staub wischen, Gläser polieren, Vorräte kontrollieren: Die Mitarbeiter in der „Alten Backstube“ in Kühlungsborn haben gut zu tun. „Endlich“, sagt Servicekraft Monika Mahr. Sie ist froh, dass das Restaurant am Pfingstsonntag wieder Gäste empfangen darf. „Wir haben erst mal Bestandsaufnahme gemacht“, sagt Inhaber Dietrich Rehpenning. Nach sieben Monaten Schließzeit waren auch kleinere Reparaturen nötig. Dass an seinen Tischen bald schon wieder Betrieb sein soll, kann er noch nicht so recht glauben. „Es ist noch nicht so richtig vorstellbar, dass es wirklich so ist. Man ist schon so oft enttäuscht worden in der Erwartung.“ Der Gastronom will mittags von 12 bis 14.30 Uhr und abends von 17 bis 23 Uhr öffnen – und vermutlich vorerst nur am Wochenende. „Ich überlege, ob ich am Wochenanfang wieder zu- und dann am Wochenende wieder aufmache.“ Damit sich das Geschäft für ihn lohnt, braucht er die Tagesgäste – und die dürfen erst ab Mitte Juni wiederkommen. Erste Reservierungen von Stammgästen gebe es bereits, „einige wollen einen ganz bestimmten Tisch“. Weitere Vorbestellungen für das Restaurant in der Strandstraße 29 sind unter 038 293 / 12 122 möglich – allerdings nur für den Gastraum. „Für den Außenbereich nehmen wir keine Reservierungen an“, sagt Dietrich Rehpenning.

Das ist erlaubt Ab Pfingstsonntag ist in Mecklenburg-Vorpommern die Innen- und Außengastronomie wieder geöffnet. Wer im Innenbereich etwas essen oder trinken möchte, benötigt nach Angaben der Landesregierung einen negativen Corona-Test, der maximal 24 Stunden alt sein darf, zudem muss ein Tisch reserviert werden. Draußen ist das nicht erforderlich. Möglicherweise sollen dann auch schon Treffen unter Freunden wieder in größeren Kreisen erlaubt sein.

Auch das „Vielmeer“ im Bootshafen in Kühlungsborn nimmt die Gelegenheit wahr und am Pfingstsonntag von 11 bis voraussichtlich 0 Uhr. „Wir sind dabei“, sagt Inhaber Toni Weide. Das volle Angebot gebe es am Anfang nicht – aber eine große Auswahl. „Fisch, Burger, Spargel, Kalbsschnitzel – wir haben alles da.“ Die Nachfrage ist groß. „Die reservierbaren Plätze sind schon vorbestellt“, sagt Toni Weide. Es gebe jedoch immer ein Kontingent für Laufkundschaft. „Man kann auch spontan vorbeikommen und es gibt die Möglichkeit, sich auf eine Warteliste setzen zu lassen.“

Einige warten noch auf Urlauber

Andere Gastronomen zögern noch. So lässt etwa Manuela Kujnisch ihre „Fischkiste“ in der Strandstraße noch geschlossen. „Für uns lohnt sich das noch nicht“, sagt sie „Wir machen erst am 14. Juni auf, wenn die Touristen wiederkommen dürfen.“ Bis dahin hätten sie und ihre Mitarbeiter Zeit, um alles in Ruhe vorzubereiten. Ebenfalls bis zum 14. Juni geschlossen bleibt das „Wings & Drums“ in der Dünenstraße. Anfragen zur Tischreservierung nimmt man jedoch unter 038 293 / 820 oder per Mail unter info@hotel-max.de entgegen. Die Bar „4 Freunde & Craft“ (Unter den Kolonnaden) öffnet erst am 4. Juni. Auch das Molli-Restaurant „Gleis 2“ öffnet Pfingstsonntag noch nicht.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Verordnung noch nicht endgültig

Aus seiner Sicht sei das ohnehin nicht möglich, sagt Tillmann Hahn, Inhaber des „Gasthaus“ in der Ostseeallee. „Es gibt ja noch keine gültige Verordnung, welche Regeln und Prozesse einzuhalten sind und welche Vorschriften es gibt. Das alles weiß man noch nicht“, sagt er. „So ist das für uns nicht möglich.“ Natürlich bereite man sich aber auch im Gasthaus auf eine möglichst baldige Öffnung vor. Tillmann Hahn beklagt, dass die Verordnungen der Landesregierung die Gastronomen in Mecklenburg-Vorpommern immer sehr kurzfristig erreichten – und dann kaum noch rechtzeitig umzusetzen seien. In Schleswig-Holstein sei die derzeit gültige Verordnung eine Woche vor Inkrafttreten herausgekommen. „Hier gibt es im Moment nur eine, die bis zum 22. gilt.“ Der Gastronom rechnet damit, Anfang Juni öffnen zu können.

Von Cora Meyer