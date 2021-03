Kühlungsborn: Diese Straßen werden 2021 saniert

Kühlungsborn

Mit dem März kommen die Bagger: Zahlreiche Straßenbauvorhaben geht die Stadt Kühlungsborn in diesem Monat an. Seit Montag müssen sich Verkehrsteilnehmer im Ostseebad vielerorts auf Einschränkungen einstellen. So ist etwa die Schlossstraße von der Kreuzung mit dem Grünen Weg bis zur Gaststätte „Muttis Gute Stube“ voll gesperrt.

Etwa drei Monate lang wird hier kein Durchkommen sein, Autofahrer müssen den Umweg über die Straße zur Asbeck und Neue Reihe in Kauf nehmen. Unterdessen wird zunächst der Zweckverband Kühlung (ZVK) auf 150 Metern Länge einen Schmutzwasserkanal erneuern, teilte ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann mit. Anschließend bekommt die Fahrbahn eine neue Decke.

Parkplatz am Fulgen vier Monate gesperrt

Seit Montag ist auch die Zufahrt vom Kreisverkehr am Konzertgarten West in Richtung Baltic Platz nicht mehr möglich. Dort wird die Ostseeallee zu einer Wendeanlage aufgeweitet und es entsteht ein Abstellplatz für Fahrräder. Während der Bauarbeiten, die etwa zwei bis drei Monate dauern sollen, müssen auch Fußgänger auf dem Weg zum Baltic Platz den Umweg über die Promenade oder die Poststraße nehmen.

Für bis zu vier Monate ist der Parkplatz am Fulgen gesperrt. Die Sperrung in der Ostseeallee hingegen dauert zunächst nur bis Mittwoch. Am Kreisverkehr zur Strandstraße führt der ZVK Schachtsanierungsarbeiten durch.

Die Stadt Kühlungsborn will mit der Sanierung der Ostseeallee ebenfalls demnächst beginnen. Das Vorhaben soll sich über mehrere Jahre hinziehen. Es ist in drei Bauabschnitte gegliedert. Zwischen dem Kreisverkehr und dem Rathaus wird die Fahrbahndecke erneuert. Ähnlich wie in der Strandstraße ist sie abgesackt.

Diese Maßnahmen sind nur der Auftakt. „Es sind 17 Straßen insgesamt, die wir machen in diesem Jahr“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Und das sei auch notwendig.

Die Stadt ist bemüht, ihre Bauarbeiten mit anderen Vorhabenträgern zu koordinieren, damit Straßen und Gehwege nicht übermäßig oft und lange aufgerissen werden müssen. Beispielhaft dafür sind die Arbeiten am Pfarrweg, die demnächst beginnen. Derzeit wird zwischen Pfarrweg und Landesstraße eine Baustraße eingerichtet, vom 15. März an ist der Pfarrweg dann voll gesperrt.

Zuerst ist der Zweckverband dran: Die Kanäle für Regenwasser und Schmutzwasser sowie die Trinkwasserleitung werden auf einer Länge von etwa 500 Metern erneuert, ebenso wie einige Grundstücksanschlüsse. „Wir investieren 1,179 Millionen Euro“, sagt ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann. Im Anschluss verlegen Bauarbeiter ein Leerrohr, in das später beispielsweise Breitbandkabel eingezogen werden können. Dann beginnt die Stadt mit der Sanierung des Pfarrweges: Unter anderem werden die Fahrbahn asphaltiert, der Radweg erneuert und ein Gehweg gebaut.

Breitband-Verlegung kommt voran

In der Ostseeallee haben die Stadtwerke Rostock bereits im Januar begonnen, Breitband-Kabel zu verlegen. In einem ersten Bauabschnitt ist die Versorgung eines Bereichs rund um den Stadtwald vorgesehen. Die Arbeiten kämen sehr gut voran, sagt der Bürgermeister. Bis zu 60 Arbeiter seien damit beschäftigt. „Die sind jetzt schon in der Hermannstraße angekommen.“

Der Zweckverband will in diesem Jahr noch im Bereich Fulgengrund die Niederschlagsleitungen erneuern und optimieren. Etwa 200 000 Euro werden hier investiert. „Das teilen wir uns mit der Stadt“, sagt Frank Lehmann. Auch Hausanschlüsse würden erneuert.

Demnächst soll auch ein Fußweg an der Straße Zur Asbeck gebaut werden. Weitere Baumaßnahmen plant die Stadt Kühlungsborn im Onkel-Bräsig-Weg, im Anglersteig, im Schulweg und an der Mühle. Der Einmündungsbereich des Wiesenweges wird gepflastert. Bereits nahezu abgeschlossen sind Restarbeiten an der Strandstraße, die im vergangenen Jahr saniert worden war. zudem soll die Holzbrücke in der Hafenstraße in eine Straßenbrücke umgebaut werden.

Bauvorhaben für 2022 schon geplant

Die Hafenstraße selbst ist ebenfalls sanierungsbedürftig. Die Fahrbahn ist abgesackt. Dort wird jedoch nach Angaben des Bürgermeisters in diesem Jahr noch nichts passieren. „Das bedarf längerer Planung“, sagt er. Zudem erwarte man, dass die Straße im Zuge der Errichtung des Hafenviertels von Baufahrzeugen intensiv genutzt wird.

Im Haushalt der Stadt ist für das Jahr 2022 Geld eingeplant für einen Gehweg an der Hafenstraße, einen Weg zwischen dem Netto und der Straße an der Mühle, einen Weg vom Friedhof-Parkplatz zum Fulgengrund und die Schulzentrift.

Von Cora Meyer