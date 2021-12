Bad Doberan

Das Testzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Bad Doberan in der Sporthalle Bad Doberan, Verbindungsstraße, hat am Silvestertag von 8 bis 12 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 15 Uhr geöffnet. Termine können unter www.testzentren-mv.de vereinbart werden.

Einen kostenfreien Bürgertest gibt es auch im Testzentrum im Gesundheitszentrum Schütt & Gerlach, Mollistraße 10. Am 31. Dezember hat dieses von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Ein Termin muss nicht vereinbart werden. Für einen schnelleren Ablauf wird darum gebeten, sich vorher auf www.testzentrum-doberan.de zu registrieren.

Vor dem Fitnessstudio Vital Aktiv, Rostocker Straße 1, wird ebenfalls getestet. Am Silvestertag von 9 bis 13 Uhr. Termine können unter www.vitalaktiv.fit gebucht werden.

In Kühlungsborn bietet das DRK-Testzentrum in der Pfarrscheune, Schlossstraße 19, am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr Testmöglichkeiten an, am 1. Januar von 12 bis 15 Uhr. Termine können unter www.testzentren-mv.de vereinbart werden.

Die Testzentren am Konzertgarten West und am Mollibahnhof Ost sind an Silvester von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Am Mollibahnhof Ost kann man sich auch Neujahr zu dieser Zeit testen lassen. Beide werden von der Firma KiComed betrieben. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich, man sollte sich vor dem Test jedoch unter www.mv-schnelltest.de registrieren.

Der Verein Perspektive für die Region Bad Doberan bietet am 31. Dezember von 8 bis 11 Uhr in Neubukow, Panzower Landweg 1a, Bürgertests an.

Im Ostseebad Rerik bietet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft an Silvester und Neujahr von 17 bis 20 Uhr einen Schnelltest im Testzentrum, Zum Dolmen 1, an. Der Link für die Anmeldungen ist unter www.rerik.de abrufbar.

In Satow öffnet das DRK-Testzentrum in der alten Feuerwehr, Kröpeliner Straße 1, an Silvester von 8 bis 12 Uhr und an Neujahr von 12 bis 15 Uhr. Terminvergabe über www.testzentren-mv.de

Das Testzentrum in Kröpelin bleibt vom 24. Dezember bis 2. Januar geschlossen.

Von Anja Levien