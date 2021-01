Kühlungsborn

Vor einem Jahr gründete Peter Zettl seine Laufschule im Ostseebad Kühlungsborn. Dann kam ihm Corona in die Quere. Der ausgebildete Lauftherapeut und Trainer wollte eigentlich einen Schwerpunkt auf die Urlauber setzen, Kursangebote und Laufprogramme entwickeln. Jetzt sind vor allem Einheimische in seinen Kursen. Trotz der Pandemie plant der 58-Jährige weiter: In diesem Jahr lockt ein neuer Lauf-Cup mit drei Events zum Punktesammeln.

Es ruhig im Ostseebad Kühlungsborn geworden. Nur vereinzelt trifft man jemanden im Freien – und das sind zumeist Läufer. Auf der Strandpromenade, auf den Bürgersteigen und im Stadtwald kann man ihnen begegnen. Einer von ihnen ist Peter Zettl. Er ist sogar von Berufs wegen laufend unterwegs. Als Inhaber der Laufschule Ostseezeit leitet er Laufinteressierte an, absolviert mit ihnen gemeinsam so manchen Kilometer. Außerdem gibt er verschiedene Kurse und Workshops auf dem Sportplatz oder in der Halle, bei denen sich alles um Bewegung als gesundheitsfördernde Maßnahme dreht.

Beitrag zur Gesundheitsförderung

Dass Laufen einen großen Beitrag zur Gesundheitsförderung leisten kann, davon ist der 58-Jährige, der über eine zweijährige Ausbildung zum Lauftherapeuten und eine Trainer-Lizenz verfügt, überzeugt: „Im Rahmen meiner Ausbildung habe ich erfahren, dass es eine Menge einschlägiger Studien gibt, in denen die positiven psychischen Effekte des Laufens belegt werden“, sagt Zettl und nennt als Beispiele der körperlichen Wirkungen die Verbesserung des Immunsystems, die Reduzierung des „schlechten“ Cholesterins und Erhöhung des „guten“ Cholesterins sowie die Senkung des Blutdrucks.

Bei den psychischen Wirkungen spiele vor allem das wachsende Selbstwertgefühl eine zentrale Rolle. „Von Lauftermin zu Lauftermin spüren die Klienten die zunehmende Leistungsverbesserung, wenn auch in kleinen Schritten“, weiß der Lauftherapeut.

Vor allem Frauen laufen gern

Mit seiner Laufschule bietet er zehn-wöchige Kurse zur Gesundheitsförderung und Gesundheitsprävention sowie leistungsorientiertes Training an. „Vor allem Frauen im Alter zwischen 30 und 60 nutzen das Angebot gern“, berichtet der Kühlungsborner.

Auf ein wichtiges Klientel muss er jetzt allerdings verzichten – die Urlauber. Mit der Gründung seiner Laufschule im Herbst 2019 stand für Peter Zettl fest, dass er in Zusammenarbeit mit Kühlungsborner Hotels spezielle Kursangebote und Laufprogramme für Urlauber auflegen würde. Doch schon wenige Wochen später kam ihm die Corona-Pandemie dazwischen. „Das ist schade, denn immer mehr Feriengäste wollen sich gern aktiv erholen, wollen auch im Urlaub Sport treiben“, weiß Zettl. Erste Erfahrungen in den Monaten zwischen den Lockdowns waren vielversprechend.

Trotz zurzeit fehlender Gäste im Ostseebad ist der Lauftrainer in Sachen Angebote für Touristen nicht untätig. Gemeinsam mit der Tourismus-, Freizeit- und Kultur GmbH arbeitet er zurzeit daran, die für Läufer geeignetsten Strecken in und um Kühlungsborn zu kennzeichnen und in einer neuen Karte zu erfassen. Das Angebot reicht von der kurzen Distanz über zwei Kilometer durch den Stadtwald bis zum 15 Kilometer langen Kanten nach Bastorf und zurück.

Kühlungsborner Lauf-Cup

Teile der Strecken dürften dann auch beim neu aufgelegten „Kühlungsborner Lauf-Cup“ eine Rolle spielen, die vom regionalen Veranstalter Torsten Dunkelmann organisiert und von Zettls Laufschule unterstützt werden. Geplant sind für dieses Jahr drei Events, beginnend mit dem „Ostsee-Run“ (5,10 und 21,1 km) im Mai. Der „Night-Run“ (5 und 10 km) soll im Juli über die Bühne gehen und zum Jahreswechsel gibt es den „Silvester-Run“ (5 und 10 km). Teilnehmer können bei den einzelnen Events Cup-Punkte für die Gesamtwertung sammeln.

Von Rolf Barkhorn