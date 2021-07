Kühlungsborn: E-Bikes im Fokus der Diebe

Kühlungsborn

Diesen Urlaub im Ostseebad wird Arne Brinkmann nicht vergessen. Ihm und seiner Frau wurden die E-Bikes gestohlen. Damit sind die beiden keine Einzelfälle. Bei der Polizei sind zuletzt vermehrt Anzeigen wegen Diebstahls von E-Fahrrädern und Fahrradteilen eingegangen.

Eine Woche Urlaub im Ostseebad stand für das Ehepaar aus Dassel an. Als sie am 28. Juni vom Strand zu ihrer Ferienwohnung in der Lindenstraße kamen, war der Fahrradunterstellplatz am Haus voll, schildert Arne Brinkmann. Auch Eisenbügel in der Nähe waren belegt. „Wir wollten am nächsten Morgen früh los, also haben wir die Räder hinter unserem Auto zusammengeschlossen“, schildert der Krankenpfleger. Als seine Frau am Morgen aus dem Fenster schaute, waren die Fahrräder verschwunden.

„Wir haben die Räder im Sommer 2019 gekauft und lange darauf gespart“, sagt Arne Brinkmann enttäuscht. Das Ehepaar ist sofort nach draußen und hat sich in der Gegend umgesehen. „Wir haben erst gedacht, jemand hat sie weggenommen, um sich einen Scherz zu erlauben.“ Sie haben die Polizei gerufen und Anzeige erstattet. „Wir konnten nicht viel sagen, weil die Rahmennummer der Räder zu Hause in den Unterlagen war.“

Fahrrad liegt ohne Akku im Stadtwald

Bei einem Spaziergang am Abend durch den Stadtwald finden die beiden plötzlich das Fahrrad seiner Frau. „Der Akku war draußen, das Schloss geknackt“, schildert er. Für letzteres sei schon eine Akkuflex notwendig. Ansonsten sei das Fahrrad in Ordnung gewesen. Der 49-Jährige vermutet, dass die Diebe gestört worden sind. „Die Schrauben am Motor waren gelockert.“ Sein gelbes Giant-Fahrrad hat er nicht gefunden.

Im Fundbüro, bei der Zimmervermittlung und im Fahrradgeschäft Drahtesel haben sie Zettel hinterlegt, falls das neon-gelbe Fahrrad doch auftaucht. Für Drahtesel-Filialleiter Peter Schult ist es nicht das erste Mal, dass Urlauber in den Laden kommen und über gestohlene Räder berichten. „Sie denken, dass sie uns zum Verkauf angeboten werden.“

Der Drahtesel ist regelmäßig selbst Opfer von Dieben, sagt Geschäftsführer Lars Zacher. Zuletzt waren zwei Akkus aus E-Leihrädern gestohlen worden, die auf einem Hotelgelände standen. Der Schaden liege bei mehreren Hundert Euro. „Wir bringen alles zur Anzeige. Wir haben noch nie was wiederbekommen.“ Vor 14 Tagen seien hochwertige E-Bikes in der Ostseeallee gestohlen worden“, weiß Peter Schult. Auch von zwei Mountainbikes und zwei weiteren Akkus fehle jede Spur.

28 Anzeigen seit Juni

Seit Juni hat die Polizei für die Region Rerik, Kühlungsborn, Nienhagen und Bad Doberan 28 Strafanzeigen aufgenommen, die den Diebstahl von E-Fahrrädern betrafen, informiert Polizeisprecher Benjamin Lübke. Insgesamt seien 30 Fahrräder betroffen gewesen. Zudem wurden acht Strafanzeigen seit Juni aufgenommen, bei denen Zubehör wie Akku oder Bordcomputer entwendet worden waren. Neben E-Bikes würden auch immer wieder normale Fahrräder entlang der Küste und in Bad Doberan gestohlen.

Ein örtlicher Schwerpunkt der Diebstähle könne derzeit noch nicht ausgemacht werden, so Benjamin Lübke. In den vergangenen Jahren waren vermehrt aus Kühlungsborn Fahrraddiebstähle gemeldet worden. Von einer Hochburg in diesem Jahr möchte Lübke aber noch nicht sprechen.

Um das Fahrrad vor Diebstahl zu schützen, rät die Polizei, es in verschließbaren Räumen wie Fahrradkeller oder Schuppen zu stellen. „Die Fahrräder auf jeden Fall vom Autoträger nehmen.“ Draußen sollten sie möglichst an festen Gegenständen wie Fahrradbügel, Zaun oder Laterne festgemacht und hochwertige Fahrradschlösser genutzt werden. „Gelegenheit macht Diebe“, sagt Benjamin Lübke. Je schwieriger es sei, das Rad zu stehlen, desto eher lassen die Kriminellen ab. „Auch die Akkus sollten aus dem Fahrrad genommen werden.“

Tipp: Rahmennummer notieren

Wichtig sei zudem, dass der Fahrradbesitzer die Rahmennummer seines Zweirades kenne. „Viele wissen sie nicht und dann können wir das Fahrrad nicht zur Fahndung rausgeben“, so Lübke. Das sei auch ein Grund, warum die Ermittlungen oftmals schwierig seien.

Arne Brinkmann wird trotz des Diebstahls zurück nach Kühlungsborn kommen, um hier Urlaub zu machen. „Dann schließen wir die Räder im Zimmer mit ein“, sagt er. Fünf Mal sei er schon im Ostseebad gewesen. Sein Vorschlag: Ein Hinweis in den Zimmervermittlungen, dass in Kühlungsborn vermehrt Fahrräder gestohlen werden.

Von Anja Levien