Für Kühlungsborner und ihre Gäste gibt es einen Grund, sich auf den Winter zu freuen: Es wird wieder eine Eiszeit geben. Ab November öffnet die Drei-Möwen-Halle für Schlittschuhläufer. Voraussichtlich gelten auf der 500 Quadratmeter großen Fläche auch dann noch die Abstandsregelungen von mindestens 1,50 Metern. „Wir werden die Besucherzahlen so reduzieren, dass es passt“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH. Sie hat am 21. Juli den Betrieb der Halle aufgenommen. Denkbar sei auch ein Ampelsystem. „Da müssen wir uns rantasten.“

Vorbereitungen für Eiszeit beginnnen im Oktober

Um die Regelungen besser einhalten zu können, will die TFK für die Wintermonate einen zusätzlichen Außenbereich schaffen. Die Vorbereitungen für die Eiszeit werden vermutlich bereits im Oktober beginnen. „In der Halle sind jetzt 18 Grad“, sagt der TFK-Geschäftsführer. „Im Winter wird sie heruntergekühlt auf 8 Grad, der Boden wird unter Frost gesetzt. Das dauert. Ich schätze, dafür werden wir etwa vier Wochen brauchen.“

500 Quadratmeter groß wird die Eisfläche in der Mehrzweckhalle. Quelle: Cora Meyer

Unter der Eisfläche will die TFK eine Schwimmbadfolie ausbringen lassen. „Die Folie dient aber nur als Vorsichtsmaßnahme im Falle einer Havarie“, sagt Ulrich Langer. „Das Eis wird darauf aufgesprüht. Das dauert zwar länger, ist dann aber einwandfrei und etwa drei Zentimeter hoch.“

Dritte Saison zwischen Winter und Sommer

Der Frost kann nach Angaben von Ulrich Langer höchstens vier Monate anhalten. „Länger wäre nicht möglich, das lässt der Aufbau des Bodens nicht zu.“ Anschließend müsse die Halle langsam wieder erwärmt werden. Auch das werde einige Zeit dauern, denn wenn man einfach so die Heizung hochdrehe, könne die Halle Schaden nehmen. Die TFK kann es sich aber nicht leisten, die Mehrzweckhalle in dieser Zeit leer stehen zu lassen. „Wir reden also über eine dritte Saison, wenn die Halle ohne Eis ist, aber noch kalt. Das ist die größte Herausforderung, dass man etwas anbietet, was dazu passt“, sagt der Geschäftsführer. „Da holen wir uns Input und schauen uns viele Objekte an.“ Fest stehe, dass es 2021 ein Angebot geben werde. Welches das ist, sei noch nicht klar. Und ob es in den folgenden Jahren wiederholt wird, halte man sich offen.

„Wir können nur auf Sicht fahren“, sagt Ulrich Langer. Es gebe viele Variablen, die er noch nicht kenne. „Heute schon ein fertiges Konzept zu präsentieren, ist seriös nicht möglich.“

Mehrzweckhalle steht leer

Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Kühlungsborn (TFK) Quelle: Cora Meyer

Momentan steht die Mehrzweckhalle leer. Was im Sommer darin veranstaltet wird, ist ebenfalls noch nicht ganz klar. „Wir wollen, dass die Halle angenommen wird und dass sich die Angebote mit unserem Qualitätsanspruch decken“, sagt Ulrich Langer. So sei beispielsweise auch eine Boulderwand zum Klettern sei denkbar.

Allerdings: „Wir wollen eine möglichst große Zielgruppe ansprechen. Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Eine Kletterwand müsste also für die ganze Familie geeignet sein.“ Im Sommer soll es in der Halle eine Möglichkeit geben, sich aktiv zu betätigen, sagt Ulrich Langer. Das Wort „Indoor-Spielplatz“ hört er nicht gern. „Wir wollen nicht in Konkurrenz treten mit dem Pandino.“ Wenn die Halle wieder öffnet, soll es darin auch ein gastronomisches Angebot geben, die TFK will außerdem drei zusätzliche Mitarbeiter für den Betrieb anstellen.

Minigolf auch im Advent

Seit längerem in Betrieb und gut genutzt ist die Wikinger-Minigolfanlage neben der Halle. „Die Resonanz ist gut, wir haben 130 bis 160 Besucher am Tag“, sagt Ulrich Langer. Er freut sich, dass auch Einheimische zum Spielen kommen. „Die Anlage wird vor allem von Familien genutzt, viele kommen mehrfach.“ Die Leute erwarteten klassisches Minigolf, würden dann aber erkennen, dass es Abenteuergolf sei. „Ich bezeichne es als Streetgolf, weil man auf unterschiedlichen Untergründen spielt“, sagt Ulrich Langer. Das empfindet auch Sylvia Gräßler aus Chemnitz als Herausforderung: „Es ist schwieriger als normales Minigolf, macht aber auch mehr Spaß“, sagt die Urlauberin, die die Anlage mit ihren Mann und den beiden Kindern zum ersten Mal ausprobiert.

Je nach Wetterlage sei die Anlage mit ihren 18 Löchern auch schon mal ausgebucht, sagt Ulrich Langer. „Es können maximal 18 Gruppen gleichzeitig spielen“, sagt der Geschäftsführer der TFK. „Dann stoppen wir.“ Die Minigolfanlage will die TFK ganzjährig betreiben. „Wir sind froh, dass das geht“, sagt Ulrich Langer. „Es scheint ja darauf hinauszulaufen, dass gemäßigtere Winter zunehmen, da kann ich mir das gut in der Adventszeit vorstellen.“

Zukunft noch unklar

Eine Variable in der Zukunft der Mehrzweckhalle ist jedoch noch unklar: Eigentlich ist die TFK nur vorübergehend als Betreiber vorgesehen, langfristig soll jemand anderes übernehmen. Fest steht jedoch: Die Halle muss als Eishalle genutzt werden, weil sie als solche gefördert wurde. „Diese Lösung funktioniert jetzt erstmal“, sagt Wolfgang Kraatz, Mitglied im Tourismusausschuss und im Aufsichtsrat der TFK. „Zu Beginn nächsten Jahres sollten wir uns über ein finales Nutzungskonzept unterhalten.“

Von Cora Meyer