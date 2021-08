Weil die Breitbandversorgung in Kühlungsborn voranschreitet, konnten nun digitale Informationsstelen mit Touchscreen aufgestellt werden. Diese haben viele nützliche Tipps für die Region parat. Auch in Sachen Internet am Strand gibt es Fortschritte. Welche Abschnitte schon bald ans Netz angeschlossen werden.