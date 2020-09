Kühlungsborn

Der gut 24 Meter lange alte Kutter „Odin III“ fällt auf gegenüber den modernen Sportbooten in der Kühlungsborner Marina. Dort hat er seit zwei Jahren seinen Dauerliegeplatz, ganz vorne, seeseitig im Hafen, denn er hat 2,70 Meter Tiefgang. „Wir müssen immer schauen, dass wir auf unseren Touren Häfen mit genug Tiefgang für die ‚Odin III‘ finden,“ erklärt Harald Frehse. Viele Sportboothäfen können das gar nicht bieten.

Harald Frehse kaufte 2012 den nach dem nordischen Gott benannten alten Fischkutter, der damals in Bremerhaven lag. Der Reddelicher Unternehmer, der ursprünglich auf der Neptunwerft gelernt und nach dem Studium dort auch gearbeitet hatte, meint: „Damit wollte ich zu meinen maritimen Wurzeln zurück.“ Im Laufe der umfangreichen Restaurierungen 2013 wurde dann der Verein Fischkutter Odin III gegründet, dessen Vereinsvorsitzender Frehse ist. Ziel des Vereins ist, die Bewahrung und Weitergabe der maritimen Tradition mit dem Angeln in der Ost- und Nordsee zu verbinden.

Eine der größten Herausforderungen bei der Renovierung war, wie Harald Frehse berichtet, das Hochsetzen der Brücke um einen halben Meter. Das war notwendig, um die Sicht von der Brücke über den langen Kutter zu verbessern, brachte aber Probleme mit den Anschlüssen der alten Bordausrüstung mit sich. Sie funktioniert nach wie vor perfekt. Zusätzlich hat die „Odin III“ alle modernen Navigationsmöglichkeiten an Bord und kann auch über einen kleinen Joystick gesteuert werden.

2014 war die „Odin III“ dann fertig restauriert. Stolz zeigen Harald Frehse und sein Stellvertreter Werner Iffländer den komfortablen Ausbau. Wo früher unter Deck die Fische lagerten, stehen nun kleine, aber gemütliche Kojen für bis zu 12 Mitglieder zur Verfügung. Es gibt alle modernen Annehmlichkeiten an Bord, von Nasszellen bis zur Heizung. Der Raum über dem Deck ist quasi als Vereinsheim ausgebaut, mit gemütlichen Sitzgruppen, Bar und Fernseher.

Werner Iffländer (l.) und Harald Frehse führen den Verein. Quelle: Henrietta Hartl

Zunächst lag die „Odin III“ in Rostock in der Nähe des Traditionsschiffs. Doch da sei das An- und Ablegen wegen des starken Schiffsverkehrs oft recht schwierig gewesen, berichten die beiden Vorsitzenden. Bei dem jetzigen Liegeplatz vorne im Kühlungsborner Yachthafen sei das meist einfacher.

Maritimes Erbe für Kinder

„Es geht nicht nur darum, eine Angel ins Wasser zu halten und einen Fisch rauszuziehen“, erklärt Werner Iffländer. Ganz wichtig sei dem Verein das Weitergeben von Wissen übers Fischen, das Meer und die Schifffahrtstradition an die jüngere Generation. Der Verein macht immer wieder Ausfahrten mit Gruppen von Kindern und Jugendlichen, zum Beispiel mit Kindern der Michaelschule in Rostock.

Dabei lernen die Kinder das Fahren auf so einem alten Kutter kennen, in den Gewässern nahe ihrer Heimat. Außerdem vermitteln die Vereinsmitglieder dabei auf spielerische Art Wissen, zum Beispiel in Form von Quizrunden. Diese Fahrten begeistern die Kinder immer wieder, berichten die Vereinsvorsitzenden. Sie hoffen, dass trotz Corona auch dieses Jahr wieder die traditionelle Nikolausausfahrt mit der „Odin III“ stattfinden kann.

Bunt gemischte Mitgliedschaft

Jedes Mitglied muss zweimal im Jahr bei den mehrmals jährlich stattfindenden Arbeitseinsätzen mitmachen. Dabei werden dann Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten erledigt, vom Rostentfernen bis zum Streichen.

Neben den monatlichen Angelausflügen zu näheren Zielen gibt es jedes Jahr einen größeren Törn in die Anliegerstaaten der Ostsee, manchmal auch bis in die Nordsee. Der Verein war mit der „Odin III“ schon in Dänemark, Schweden, Polen und Norwegen.

Das alte, noch voll funktionsfähige Bedien-Cockpit, rechts der moderne Joystick Das alte, noch voll funktionsfähige Bedien-Cockpit der Odin, rechts der moderne Joystick Quelle: Henrietta Hartl

Neben Harald Frehse hat auch Werner Iffländer einen maritimem Hintergrund, er kommt ursprünglich aus der Hochseefischerei und ist unter anderem Vorsitzender des Fördervereins des Rostocker Schifffahrtsmuseums. Die anderen Vereinsmitglieder haben jedoch die verschiedensten Berufe. Es vereint sie das Engagement für die maritime Tradition und die Begeisterung für das Fischen im Meer. „Wir hätten durchaus noch Bedarf an technisch versierten Vereinsmitgliedern, die skippern oder sich um den Bootsmotor kümmern könnten“, meint Werner Iffländer.

„Wir haben auch zwei Sorten Bier vom Zapfhahn an Bord“, wirbt Vorsitzender Harald Frehse schmunzelnd. Neue Mitglieder müssen einstimmig von allen Mitgliedern, zurzeit rund 35, angenommen werden. Doch bisher sei dies immer geschehen, versichern die beiden Vorstände. Interessierte würden üblicherweise auch vorher schon mal reinschnuppern und mitfahren können.

Von Henrietta Hartl