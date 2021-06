Kühlungsborn

Die Stadt Kühlungsborn braucht mehr Kunstverstand. Das glauben zumindest die Initiative Zukunft (IZ) und die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG). Deshalb wollen sie einen Kunst- und Designbeirat ins Leben rufen. „Er soll die Stadt beraten, wenn sie Kunstobjekte ankauft oder welche gestaltet werden sollen“, sagt Annelie Schmidt (UWG).

Die Idee ist nicht neu, einen ähnlichen Beirat gab es auch schon mal. „Er hat den ehemaligen Bürgermeister beim Erwerb der Jastram-Skulptur vor der Villa Laetitia beraten“, sagt Annelie Schmidt. Nun soll das Ganze wieder in Gang kommen. Die Künstlerin Claudia Brepohl (IZ) hat ein Konzept ausgearbeitet, was der Kunst- und Designbeirat leisten sollte.

Kühlungsborner Künstler ergreifen die Initiative

Ein aktuelles Beispiel waren die Stelen in der Hermannstraße in Kühlungsborn-West. Die Stadt hatte einen Wettbewerb ausgelobt, an dem sich drei Künstler beteiligten. „Zu wenig“, findet Claudia Brepohl. Sie ist mit dem Ergebnis, zwei Stelen mit Bronzefiguren von Julia Kausch, zwar zufrieden, glaubt aber, dass es hilfreich wäre, bei solchen Ausschreibungen die Kontakte von Kühlungsborner Künstlern zu nutzen. „Es gibt einige, die mitmachen und die Initiative ergreifen würden“, sagt Claudia Brepohl. Außer ihr sind das unter anderem der Kunsthallen-Chef Franz Norbert Kröger und der Holzkünstler Klaus Dieter Meyer.

Es geht ihrer Ansicht nach auch darum, Standorte für Skulpturen und Bilder zu finden, beispielsweise im Rathaus. „Ein Künstler würde gern ein Plein Air mit Holzskulpturen machen“, sagt sie. Auch in die Gestaltung von Sitzgelegenheiten könnte sich ein Designbeirat einbringen. Möglicherweise wäre es auch sinnvoll, wenn ein Architekt im Kunst- und Designbeirat vertreten wäre, glaubt Annelie Schmidt, um auch diesen Bereich gegebenenfalls mit abdecken zu können. Zudem sollte der Beirat sich mit den Bereichen Malerei, Grafik, Bildhauerei und Kunstgewerbe beschäftigen.

Kunst muss in die Stadt passen

„Es muss immer eine klare, kontinuierliche und inhaltliche Vernetzung mit den relevanten Punkten in der Stadtentwicklungsplanung, dem Verkehrskonzept und dem Strandkonzept sowie den touristischen, klima- als auch gemeinwohlorientierten Aspekten rund um Kühlungsborn erfolgen“, schreibt Claudia Brepohl. Dabei muss auch berücksichtigt werden, welche Folgekosten möglicherweise auf die Stadt zukommen, um diese möglichst schon bei der Ausschreibung zu verhindern. So müssten die Stelen von Julia Kausch im Nachhinein noch beleuchtet werden.

Der Beirat soll den Rahmen bilden, damit es nicht provinziell wirkt, sagt Claudia Brepohl. „Wir wollen da Leute, die professionell sind“, sagt Annelie Schmidt. Zudem müsste der Beirat politisch unabhängig sein, sagt Claudia Brepohl. Sie schlägt deshalb vor, dass er für vier Jahre gewählt wird, und erhofft sich davon eine Akzeptanz des Themas bei den Stadtvertretern.

„Es geht nicht nur um Kühlungsborner Künstler, sondern um das Beste für den Ort“, sagt die Schmuckdesignerin. Die UWG und die IZ wollen gemeinsam eine Beschlussvorlage einbringen und hoffen, dass die übrigen Stadtvertreter dem Kunst- und Designbeirat zustimmen.

Von Cora Meyer