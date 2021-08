Kühlungsborn: Freie Schule startet Unterrichtsbetrieb

Kühlungsborn

Endlich können sie loslegen: Die Naturraumschule in Kühlungsborn hat die Zulassung durch das Bildungsministerium erhalten. Lange hatten die Geschäftsführerinnen der Freien Schule, Madlen Luca und Claudia Konrad, darum gekämpft. „Wir freuen uns riesig“, sagt Madlen Luca. Am letzten Freitag hätten sie ein vorläufiges Schreiben mit der Genehmigung erhalten, das staatliche Schulamt sei auch informiert. „Seit Montag dürfen Kinder unsere Schule besuchen.“ Die offizielle Betriebserlaubnis werde im Laufe der Woche ausgestellt.

Schülerzahlen werden steigen

Momentan besuchen drei Kinder die Naturraumschule. „Ich sehe das ganz entspannt“, sagt Madlen Luca. Auch andere Privatschulen wie die Werkstattschule in Rostock und die Christliche Münsterschule in Bad Doberan hätten klein angefangen. Sie rechnet damit, dass in den kommenden Wochen immer wieder Kinder dazukommen. „Einige haben erstmal an anderen Schulen angefangen, die machen jetzt Schnupperstunden“, sagt Madlen Luca. Andere würden demnächst nach Kühlungsborn ziehen. In den ersten Wochen des Schuljahrs sei die Situation ohnehin noch entspannt.

Pädagogen als Lernbegleiter

An der Naturraumschule soll es ein freies, selbstbestimmtes Konzept geben. Die Pädagogen sehen sich dort eher als Lernbegleiter. Sie beobachten die Kinder im Spiel, daraus ergibt sich dann das Lernfach.

Nachdem ein erster Antrag auf Zulassung 2019 vom Bildungsministerium abgelehnt wurde, hätten die Schulgründer im Januar 2020 Klage erhoben, teilte Ministeriumssprecher Henning Lipski mit. Daraufhin klagten die Gesellschafterinnen Madlen Luca und Claudia Konrad. Die Richterin habe ihren Angaben zufolge von der Schule ein Konzept erwartet, das diese vorgelegt habe. Das Ministerium habe eine Stellungnahme dazu verfasst. Dann sollte eine Gutachterin sich das Konzept noch einmal angucken.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Schule hatte in den vergangenen Monaten mehrere Spendenaktionen gestartet. Denn obwohl der Betrieb noch nicht starten durfte, liefen die Kosten für das Personal und die Miete für die Räumlichkeiten am Karpfenteich in Kühlungsborn aber weiter.

Von Cora Meyer