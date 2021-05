Kühlungsborn

Der Friedhof der Stadt Kühlungsborn an der Doberaner Straße wird umgestaltet und neu geordnet. Nach Angaben des Bauamtes soll das in zwei Abschnitten geschehen. Zunächst soll an der Westseite der etwa vier Hektar großen Anlage am östlichen Ortseingang ein neuer Wirtschaftshof entstehen.

Im Anschluss wird die dann freigewordene Wirtschaftsfläche zu einer halbanonymen Urnengrabanlage umgestaltet. In einer solchen Anlage sind die einzelnen Grabstellen in der Regel nicht gekennzeichnet, die Namen der Verstorbenen aber auf einer Tafel oder Säule verewigt. In Kühlungsborn soll sie die Form einer Dünenlandschaft haben.

Kapellenplatz wird umgestaltet

Wie Peter Kahl, im Bauamt zuständig für Hochbau, mitteilte wird darüber hinaus im Bereich des Haupteinganges eine neue anonyme Gemeinschaftsgrabanlage entstehen. Die Stadt plane außerdem, den Kapellenplatz neu zu gestalten. Nördlich wolle man anschließend einen neuen Aussichtspunkt schaffen, an dem Besucher Verweilen können, hieß es aus dem Amt. Das Konzept für die Umgestaltung des Friedhofs hat das Landschaftsarchitekturbüro OLP aus Schwerin entwickelt.

Von Cora Meyer