Die Nachfrage ist groß: Seit bekannt geworden ist, dass die 60-Prozent-Beschränkung für Hotels, Pensionen und Campingplätze in Mecklenburg-Vorpommern ab kommenden Montag nicht mehr gilt, haben die Anfragen von Urlaubern zwischen Kühlungsborn und Warnemünde noch einmal zugenommen. So ist das Feriencamp in Börgerende bereits ausgebucht.

Nachbarn durften schon öffnen

Sarah Koller, Geschäftsführerin des Hotels Polar-Stern in Kühlungsborn, begrüßt die Lockerung. „Wir finden es super“, sagt sie. Ganz unerwartet kommt die neue Regelung für sie jedoch nicht. „Für uns war nicht haltbar, dass die Beschränkung bestehen bleibt“, sagt sie. „Zumal die Gastronomen bei den Nachbarn in Schleswig-Holstein und Hamburg schon wieder vollständig öffnen durften.“

Für die kommenden Monate ist das Hotel Polar-Stern ihren Angaben zufolge bereits gut gebucht. „Wir spüren deutlich, dass die Leute Urlaub im Inland bevorzugen.“ Die Lücken sind sehr kurz, es gebe kaum noch eine Woche zusammenhängend. Pfingsten war trotz der Einschränkungen ein Rekord-Gastro-Geschäft.

Qualität muss gewahrt werden

Auch Irina Rudnick, Geschäftsführerin der Meergut Hotels, freut sich über die Lockerung: „Wir sind unglaublich dankbar und glücklich darüber, dass die Auslastungsgrenze gefallen ist“, sagt sie. „Viele unserer Stammgäste konnten nicht anreisen. Jetzt können wir endlich die starke Nachfrage bedienen und unser Geschäft wieder hochfahren.“

Die Entscheidung, die Regelungen weiter zu lockern, begrüßt auch Maria Kuhl, Direktorin des Hotels Upstalsboom. „Es ist wichtig, dass wir wieder die Freiheit haben, Gäste kommen zu lassen.“ Dass das Hotel komplett gefüllt werde, glaubt sie jedoch nicht. „Es ist wichtig, dass es noch Qualität bleibt“, sagt sie. Es sei im Moment ein seichtes Herantasten an das, was möglich sei. So sei zum Beispiel die Frühstückskapazität innerhalb des Hauses wichtig. „Da arbeiten wir an Alternativen“, sagt die Direktorin. So sollen Gäste ihr Frühstück auf Wunsch auch im Park einnehmen können.

Maria Kuhl, Direktorin Hotel Upstalsboom: „Es ist wichtig, dass wir wieder die Freiheit haben, Gäste kommen zu lassen.“ Quelle: Upstalsboom Hotelresidenz & SPA Kühlungsborn

Entscheidend ist nach Angaben von Maria Kuhl, dass die noch immer geltenden Hygienebestimmungen eingehalten würden. Wegen der Abstandsregelung sei beispielsweise der Besuch des Spa-Bereichs derzeit nur nach Terminvereinbarung möglich. „Wir setzen auf Klasse statt Masse“, sagt Maria Kuhl. „Ich denke, wir werden uns bei gesunden 80 Prozent Belegung einpendeln.“ Mit voller Auslastung rechnet Irina Rudnick. Dafür bleibt in den Hotels Hansa-Haus und Schloss am Meer der Wellnessbereich geschlossen.

Große Nachfrage auf Campingplätzen

Auch das Feriencamp Börgerende darf ab Montag wieder alle 250 Stellplätze belegen. Auf seiner Internetseite des Campingplatzes heißt es jedoch: „Bitte beachten Sie, dass wir bis zum 31.07.2020 bereits ausgebucht sind und keine Anfrage für diesen Zeitraum bearbeiten können.“ Christa Sürken, Inhaberin des Platzes, erklärt: „Diesen Hinweis haben wir wegen der 60-Prozent-Grenze auf die Seite gesetzt. Aber inzwischen haben wir so viele Anfragen bekommen, dass wir das so stehen lassen können. Wir haben ab Montag dann vielleicht noch ein paar Plätze frei, aber die werden von Zufallsanreisen sehr schnell belegt sein“, ist Christa Sürken überzeugt.

Auch wenn der Platz wieder voll belegt werden darf, gelten weiterhin strenge Abstands- und Hygieneregeln auch für die Camper. „Das ist auch für unser Team eine Herausforderung“, sagt die Platzinhaberin und versichert, dass ihre Mitarbeiter, die inzwischen alle aus der Kurzarbeit zurückgekehrt seien, alles dafür tun werden, dass die Regeln beachtet werden.

Noch ist der Wohnmobil-Stellplatz an der Steilküste in Wittenbeck wegen Corona nur zu 60 Prozent belegt, ab 15. Juni wird sich das ändern. Quelle: Rolf Barkhorn

Nur ein paar Kilometer westlich von Börgerende befindet sich an der Wittenbecker Steilküste ein Wohnmobil-Stellplatz. Auch dieser weist zurzeit noch Lücken auf. „Weil wir in den vergangenen Wochen täglich mindestens 80 Wohnmobile wieder wegschicken mussten“, erklärt Platzinhaber Magnus von Brandenstein. Über 180 Stellplätze verfügt er, 108 davon darf er zurzeit belegen. „Das ändert sich zum Glück ab Montag, aber es wird wohl nicht lange dauern, bis die freien Plätze belegt sind. Seit bekannt ist, dass wir wieder voll belegen dürfen, häufen sich die Anfragen“, erzählt von Brandenstein.

Von Cora Meyer und Rolf Barkhorn