Kühlungsborn

Die Ferien sind vorbei, die Gäste noch da: Obwohl in ganz Deutschland die Schule wieder begonnen hat, sind die Hotels und Restaurants in Kühlungsborn nach wie vor gut besucht.

„Es sieht aus besser aus als in den Vorjahren“, sagt Mike Stemmer, Inhaber des Hotels Wotan. Er will sein Haus in diesem Jahr wegen der großen Nachfrage länger geöffnet halten. „Wir waren ein reiner Saisonbetrieb, aber jetzt bekommen wir eine Auslastung zustande, dass es sich lohnt,“ sagt er. Mike Stemmer glaubt, dass Kühlungsborn davon profitiert, dass sich die Gäste noch nicht an die typischen Reiseziele trauen, die man sonst im Herbst aufsucht, etwa in Südeuropa. „Da ist noch eine gewisse Hemmung da.“ Das bedeute aber auch, dass ein anderes Klientel nach Kühlungsborn kommt. Diese Gäste seien Urlaub in Spanien oder Italien gewohnt. „Dieses Platzangebot und diese Vielfalt finden sie hier so nicht wieder.“ Daran müsse man im Ort arbeiten. Ebenso wie an der Servicequalität.

Kein Restaurantbesuch ohne Reservierung

Ärgerlich für den Gast sei auch eine „gewisse Unterversorgung an Gastronomie.“ Soll heißen: Ohne Reservierung essen zu gehen ist in Kühlungsborn so gut wie unmöglich. „Es gibt Personalmangel. Die Infrastruktur ist wahrscheinlich am Ende“, sagt Mike Stemmer. „Das Anstehen am Restaurant trägt nicht zum Wohlfühlen bei.“ Auch im Hotel-Restaurant stehe das Telefon nicht mehr still. „Man kommt kaum hinterher. Die Reservierungen kommen auf allen Kanälen, auch über Facebook, per E-Mail oder persönlich. Das ist auch ein riesiger Aufwand“, sagt der Hotelier. Um möglichst viele Gäste bewirten zu können, würden Zeiten vorgegeben. „Man fängt früh an um 17 Uhr.“

Auch im Ostsee Brauhaus ist der Andrang groß, sagt Chef Markus Falenski. Das merke man auch an den Hotelbuchungen. „Wir sind derzeit bis Ende Oktober so gut wie ausgebucht“, sagt er. „Unser Problem ist, dass wir die Abstandsregelung wahren müssen.“ Dadurch habe das Brauhaus mindestens 50 Plätze eingebüßt. „Die Gäste verlieren. Sie haben weniger Platz und viele bleiben hängen“, sagt der Gastronom. „Ob das dann so ein erfüllter Urlaub ist, wage ich zu bezweifeln.“ Grundsätzlich ist er bislang zufrieden mit der Saison – und froh, dass sein Personal nach dem Lockdown zu 99 Prozent wieder zurückgekommen ist.

Veranstaltungen in den Konzertgärten laufen aus

„Wenn man im Urlaub rechtzeitig anfragt, ist es kein Problem, einen Tisch zu bekommen“, sagt Stephan Giersberg, Direktor des Hotels „Aquamarin“. Es sei gut, wenn man ein bisschen Ruhe und Entspannung mitbringe und nicht unbedingt zur Stoßzeit ins Restaurant gehen müsse. Auch sein Hotel ist gut gebucht: „Der September ist schon sehr voll und für den Oktober sieht es gut aus“, sagt Stephan Giersberg. „Wenn es so bleibt, wird es ein schöner Oktober mit vielen Gästen.“ Wie sich der Zulauf an Gästen danach entwickelt, hänge von Corona ab. Zumindest an den Wochenenden seien aber immer Gäste da. In den vergangenen Jahren seien es stetig mehr geworden. „Die TFK hat gute Projekte, zum Beispiel die Gourmettage, wir machen Ende November noch eine Modellbahnausstellung. Im Ort wird immer was geboten“, sagt der Hoteldirektor.

Auch der Kühlungsborner Herbst wird wie in Vor-Corona-Zeiten stattfinden. „Einzig mit der Einschränkung dass Freitag und Samstag Tische reserviert werden müssen“, sagt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK), die den Kühlungsborner Herbst veranstaltet. „In den Konzertgärten lassen wir die Veranstaltungen im September auslaufen. Das große Fragezeichen ist jetzt Silvester.“

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch das Strandkorbkino ist in die Winterpause gegangen. Weiterhin auf dem Posten hingegen sind die Rettungsschwimmer. In Kühlungsborn sind die Türme noch bis zum 3. Oktober besetzt, teilte Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramtes mit.

Von Cora Meyer