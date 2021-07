Kühlungsborn

Bald geht der Ofen für immer aus: Die „Alte Backstube“ in Kühlungsborn schließt Anfang kommenden Jahres ihre Türen. Seit über 30 Jahren führt Dietrich Rehpenning die Gaststätte. Für den 72-Jährigen endet eine Ära. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt er. „Aber man muss auch mal einen Schlussstrich ziehen können.“ Keines seiner Kinder wollte die „Backstube“ übernehmen, an einen anderen Betreiber zu verpachten kam für den Kühlungsborner nicht in Frage.

Vom Monteur zum Gastwirt

Begonnen hat Dietrich Rehpenning seine berufliche Laufbahn weit weg von der Gastronomie: In den 70er Jahren arbeitete er als Monteur im VEB Schiffselektronik in Rostock, nach der Wende wechselte er zur Flender-Werft. Damals reifte in dem Familienvater aber auch der Gedanke, noch mal etwas anderes zu machen. „90 Prozent des Schiffbaus gingen nach Russland und mit Anfang 40 war ich noch jung genug“, sagt er. Zudem sei die Entfernung von Schleswig-Holstein zur Familie in Kühlungsborn weit gewesen. Und so machte Dietrich Rehpenning seinen Wirtebrief, kündigte seinen Job und wurde Gastronom. „Am 1. August 1991 habe ich die ,Alte Backstube’ eröffnet“, sagt er. Zwei Generationen lang wurde hier tatsächlich gebacken – von der Familie von Dietrich Rehpennings Frau. „Mein Schwiegervater wurde 1973 mehr oder weniger gezwungen, zu schließen“, sagt er. Bis zur Wende nutzte ein HO-Geschäft die Räumlichkeiten.

Sparverein und Prominenz

Der berufliche Neustart war für Dietrich Rehpenning erfolgreich. Mit dem Namen versuchte er, auch das Ambiente der Backstube zu erhalten – vor allem den alten Ofen aus dem Jahr 1900. Gebacken wurde darin aber nicht mehr. Das irritierte einige. „Am Anfang kamen viele, die wollten bei mir Torte kaufen“, sagt Dietrich Rehpenning. Doch das habe sich mit der Zeit gelegt. „Ich war einer derjenigen, die eine neue Art von Gastronomie aufgebaut haben. Dadurch gab es eine gute Nachfrage.“ Am Anfang halfen seine Frau, seine Kinder und Freunde aus. „Ich musste dann aber sehr schnell eine Kellnerin und jemanden für die Küche einstellen.“ Für ihn selbst war immer der persönliche Kontakt mit dem Gast das Wichtigste. „Ob Urlauber oder Kühlungsborner – es war wie eine Familie.“ Vor allem seine Stammgäste seien traurig, dass bald Schluss ist. Gern blickt Dietrich Rehpenning auf Feste mit dem Karnevalsverein zurück und auf Aktivitäten mit dem Sparverein, den es fast genauso lange gibt wie die „Alte Backstube“. Über die Jahre konnte er auch den einen oder anderen prominenten Gast begrüßen. „Eine Zeit lang war Frank Schöbel hier zu Gast“, erinnert er sich. Und Schauspielerin Iris Berben hatte nach einem Filmdreh in Heiligendamm ihren Abschiedsabend in seiner Gaststätte gefeiert. „Es war eine sehr bewegte Zeit“, sagt Dietrich Rehpenning.

Weniger gern denkt er an die Auseinandersetzung mit einer Nachbarin. „Ich war am Anfang etwas blauäugig und habe vergessen, eine Nutzungsänderung für die Backstube zur Gaststätte zu beantragen.“ Der Streit zieht sich bis heute hin und liegt vor Gericht. „Das belastet mich und meine Familie und hat mir das Aufhören leichter gemacht.“

Corona veränderte die Arbeit

Die Arbeit in der Gastronomie habe sich verändert – auch durch Corona. „Den meisten Gästen geht es nur darum, gut zu essen“, sagt der Gastronom. Anschließend ziehe es sie eher ins Freie. „So wie früher, dass man bis drei Uhr morgens in der Gaststätte gesessen hat, das ist lange vorbei.“ Das liege allerdings auch an der Personalsituation. Heute sei die „Backstube“ im Sommer jeden Abend ausgebucht. „Ohne zusätzliche Kräfte aus der EU ist es nicht mehr machbar,“ sagt er. In der Region würden sich kaum noch junge Leute für einen Job in der Branche entscheiden. „Das wird in den nächsten Jahren noch extrem werden.“

Gastronom bleibt aktiv

Was aus der „Alten Backstube“ wird, ist unklar. „Es wird mir schwerfallen, wenn ich an der Gaststätte vorbeigehe und sehe, dass dort etwas ganz anderes entstanden ist.“, sagt er. Aber er gebe mit dem Restaurant nur einen Teil dessen, ab, was er mache: Auch wenn er die „Backstube“ schließt, so wird Dietrich Rehpenning noch einige Zeit lang Gastronom bleiben. „Die Kioske in den Konzertgärten habe ich noch ein paar Jahre gepachtet“, sagt er. Außerdem vermietet der Kühlungsborner Strandkörbe und ist Mitglied der Gastronomen-Vereinigung „4 Freunde“, die gemeinsam das gleichnamige Restaurant betreibt. Dietrich Rehpenning engagiert sich außerdem weiterhin als Vorsitzender im Handwerker- und Gewerbeverein. Doch auch dort wünscht er sich bei der nächsten Wahl einen Nachfolger. „Es geht darum, das, was man macht, langsam gut zu beenden“, sagt der Unternehmer, der inzwischen fünf Enkelkinder hat.

Mit ihnen, seiner Frau, den Kindern und seiner 95 Jahre alten Mutter will er jetzt mehr Zeit verbringen. „Früher waren nicht mehr als drei bis vier Tage Urlaub im Jahr drin“, sagt er. „Das werden wir jetzt ein bisschen nachholen.“

Von Cora Meyer