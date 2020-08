Kühlungsborn

Eine Gefahrenquelle ist zurück in Kühlungsborn. Für Radfahrer besteht am unbeschranktem Bahnübergang Schlossstraße wieder erhöhte Unfallgefahr, wenn sie die Verkehrsschilder missachten und nicht von ihrem Zweirad absteigen. Grund: Die in das Gleis eingesetzten Gummi-Teile wurden entfernt. „Seitdem haben wir wieder Unfälle, zum Teil auch schwere“, sagt Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian (parteilos). Er hatte sich zu Beginn seiner Amtszeit dafür eingesetzt, dass die Gefahrenquelle endlich verschwindet. Dass die Lösung mit den Gummis nicht weiterverfolgt wird, könne er nicht nachvollziehen.

Das Problem: Die Gleise der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli queren die Schlossstraße in spitzem Winkel. Durch die Kurvenlage des Gleises besteht zwischen der sogenannten Ausplattung des Bahnübergangs und der Schiene eine größere Lücke, in die Radfahrer bei Unachtsamkeit geraten können. Diejenigen, die nicht absteigen und schieben, können daher mit ihren Reifen hängenbleiben. Seit 2015 stehen die Schilder „Radfahrer absteigen“ und „Sturzgefahr im Gleisbereich“ am Radweg.

Verfahren hatte sich bei Straßenbahnen bewährt

Ein Schild an der Schlossstraße weist Radfahrer darauf hin, abzusteigen. Quelle: Anja Levien

2018 wurden dann Dichtungsgummi eingebaut. „Die Gummis sind unzuverlässig und lösen sich auf“, sagt Molli-Chef Michael Mißlitz. Dadurch bestehe die Gefahr, dass die Bahn entgleise. „Wir können technisch nichts machen“, so Mißlitz, der das auch dem Verkehrsministerium mitgeteilt habe.

Das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern weist darauf hin, dass mit Mecklenburgischer Bäderbahn, Landkreis Rostock, Polizei und Ministerium 2018 das Erprobungsverfahren vereinbart wurde, das sich auch bei Straßenbahnen bereits bewährt hätte: „Die Lücke zwischen Schiene und Gleisplatte wurde mit flexiblen Gummiteilen geschlossen, die von Schienenfahrzeugen befahren werden können“, informiert Elgin Förster vom Ministerium. Mit Einsatz der Gummi-Elemente seien keine Fahrradunfälle mehr passiert.

Gummiteile für Dampfzugbetrieb nicht geeignet

„Leider hat sich gezeigt, dass diese Gummiteile für den Dampfzugbetrieb nicht geeignet sind. Durch die Hitze, die von den Dampflokomotiven ausgeht, waren die Gummiteile jeweils nach relativ kurzer Liegezeit verschlissen und mussten ersetzt werden. Zwischenzeitlich hat der Hersteller unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Erprobung erklärt, dass er ab sofort nicht mehr bereit ist, neue Gummiteile zu liefern und einzubauen“, so Förster.

Im Rahmen der Gewährleistung seien zuletzt im Juni 2020 neue Gummi-Elemente eingebaut worden. „Auch diese sind jedoch zwischenzeitlich verschlissen und wurden entfernt, da nach Einschätzung des Eisenbahnunternehmens und der Eisenbahnaufsicht unseres Hauses diese als Risikofaktor für ein Entgleisen des Molli angesehen wurden. Diese Gefahr für die Fahrgäste und das Fahrpersonal können Land und Eisenbahnunternehmen nicht eingehen.“ Damit besteht für Radfahrer, die sich nicht an die Verkehrsregeln halten und die Warnschilder missachten, wieder erhöhte Sturzgefahr am Bahnübergang.

Bürgermeister hält an technischer Lösung fest

Bürgermeister Rüdiger Kozian kann das nicht nachvollziehen und wollte den Kontakt zum Hersteller suchen. Er glaubt an diese technische Lösung. „Natürlich haben sich die Gummiteile manchmal abgelöst, aber da bestand keine Gefahr. An der Stelle kommt der Zug langsam an oder fährt an.“ Er sei überzeugt, dass die Bahn dort nicht entgleisen könne. „Meiner Meinung nach sind das Ausflüchte, weil der Aufwand zu hoch ist.“ Dabei habe die Stadt das Auswechseln der Gummiteile bezahlt. „Ich kämpfe weiter dafür, dass diese Gefahrenquelle verschwindet“, so Kozian.

Im Juli und August sind bisher vier Unfälle mit Fahrradfahrern am Bahnübergang bei der Polizei angezeigt worden, teilt diese. Ein neues Schild sei angebracht worden. „Wir beobachten das weiter.“

Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Rostock habe vorgeschlagen, zur Vermeidung von Fahrradunfällen den Radverkehr aus Richtung der Kreuzung Pfarrweg/Grüner Weg in die Schlossstraße zu untersagen und eine Umfahrung anzubieten, teilt Elgin Förster mit. Bei einem weiteren Ortstermin würden die Beteiligten diesen Vorschlag und alternative bauliche Veränderungen am Bahnübergang diskutieren. Ein Termin dafür stehe noch nicht fest.

