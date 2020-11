Kühlungsborn

Tipps für eine Radtour zwischen Kühlungsborn und Kröpelin, Hinweise auf Öffnungszeiten von Museen, Kletterpark, Kino oder Anregungen für Veranstaltungen in Bad Doberan – wer zwischen Kühlungsborn, Nienhagen und Kröpelin Urlaub macht, soll seinen ganz persönlichen digitalen Urlaubsbegleiter bekommen.

Das ist zumindest ein Ziel der Modellregion, zu der sich Kühlungsborn, Rerik, Wittenbeck, Bastorf, Steffenshagen, Börgerende-Rethwisch, Nienhagen, Kröpelin und Bad Doberan zusammengeschlossen haben. Die Bürgermeister informierten sich jetzt beim Verband Mecklenburgischer Ostseebäder (VMO) über den Stand der Umsetzung.

Anzeige

„Es geht darum, aus einer Kurkarte eine digitale Gästekarte für neun Orte zu entwickeln“, erläutert VMO-Geschäftsführerin Anett Bierholz ein Ziel der nächsten zwei Jahre. Die Vision: ein digitaler Urlaubsbegleiter. Dazu gibt es am Mittwoch ein erstes Treffen mit den Touristikern der neun Gemeinden und Städte. 350 000 Euro wird das Projekt der Gästekarten wahrscheinlich kosten. Dafür sollen 95 Prozent Fördermittel beim Land beantragt werden, welche die Modellregion finanziell unterstützt.

Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz begrüßt es, dass es mit der Modellregion jetzt losgeht. „Ich freue mich, dass die touristischen Orte zusammenrücken und wir gemeinsam was auf den Weg bringen.“ Eine gemeinsame Gästekarte sei ein Gewinn. „Sie ist eine Identifikation mit der gesamten Region. Das sind jetzt die ersten Schritte für eine gemeinsame Vermarktung.“

Kurabgabe bisher nur in vier Orten

Ein Thema der Modellregion ist auch die Kurabgabe, die perspektivisch mit der Gästekarte verbunden werden könnte. Das Problem: Bisher können nur Kühlungsborn, Rerik, Bad Doberan und Nienhagen eine Kurabgabe erheben und damit Kosten für den Tourismus, wie Strandreinigung oder Vorhalten von öffentlichen Toiletten, refinanzieren. Sie sind vom Land als Ostseebäder, Heilbad oder Seeheilbad ( Heiligendamm) prädikatisiert worden.

Anders sieht das in Börgerende-Rethwisch oder Wittenbeck aus, die aber auch Urlauber beherbergen. „Sie müssen die touristische Infrastruktur vorhalten, aber haben keine Möglichkeit der Refinanzierung der Leistung“, sagt Bierholz. „Das merken die Gäste zunehmend, weil die Qualität eine andere ist.“

Lesen Sie auch:

Wittenbecks Bürgermeister Dirk Stübs bekommt immer wieder Hinweise von Urlaubern. „Sie beschweren sich über den Zustand des Radweges“, sagt er. Der Bürgermeister erhofft sich über eine gemeinsame Gästekarte und Prädikatisierung Einnahmen, so dass Radwege instand gehalten und der Strand entsprechend gereinigt werden könne.

Eine einheitliche Prädikatisierung ist weiteres Ziel der Modellregion. Heißt: Regionen sollen als Tourismusregionen, Dörfer als Tourismusort anerkannt werden können, damit sie so Einnahmen für das Vorhalten der touristischen Infrastruktur erwirtschaften können. „Das wird nicht einfach werden, aber vielleicht lässt sich das in den zwei Jahren lösen. Als Region ist man schlagkräftiger“, sagt Stübs.

Seit acht Jahren gibt es Bemühungen, Börgerende als Erholungsort anerkennen zu lassen. „Das hätte realisiert werden können, scheiterte aber am bewachten Badestrand“, so Bierholz. Es sei wichtig, die Gemeinden als touristische Region zu entwickeln. „Die Gästeströme zeigen, dass der Gast sich in der Region bewegt und den Wunsch hat, zu erfahren, was los ist.“ Jetzt könne er sich die Informationen in der Tourist-Information holen oder selbst recherchieren. Mit einer digitalen Gästekarte könne er auch individuelle Tipps erhalten. Sie könne zudem mit Angeboten oder Aktionen verbunden werden.

Rechtliche Hürden für Kurkarte

Die Gästekarte für die Region lasse sich schneller umsetzen als eine einheitliche Kurabgabe. Denn hier sind vor allem auch rechtliche Hürden zu nehmen. „Es ist aktuell rechtlich nicht möglich, dass die Kurkarte von Kühlungsborn auch am Strand von Rerik anerkannt wird“, so Bierholz. Hierfür soll die Modellregion in den kommenden zwei Jahren bis zum 31. Dezember 2022 ebenfalls eine Lösung erarbeiten.

Die 5 Modellregionen in MV In fünf Modellregionen in Mecklenburg-Vorpommern sollen Ideen und Finanzierungen für den Tourismus im Land erprobt werden. 1. Auf der Insel Usedom mit der Stadt Wolgast geht es darum, die Insel als ein Erholungs- und Erhebungsgebiet zu entwickeln. Die Infrastruktur soll verbessert, Mobilität durch die Gästekarte geschaffen werden. 2. Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und die Binnengemeinden am Bodden beschäftigen sich mit der Digitalen Gästekarte und dem Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). 3. Die Städte Rostock, Güstrow, Teterow und Schwaan untersuchen Gästeströme und wollen die Rostockcard für die Region weiterentwickeln. 4. In der Region Mecklenburgische Seenplatte soll die Gästekarte erweitert werden zu einer Kombikarte aus Mobilität und Attraktion. Das Projekt Müritz rundum soll auf die Seenplatte ausgeweitet werden. 5. Das Ostseebad Kühlungsborn hat sich mit weiteren acht Gemeinden zu einer Modellregion zusammengeschlossen, in der es um eine Gästekarte für alle und den Ausbau der Infrastruktur gehen soll.

Weiteres Thema: die Infrastruktur. Rad- und Wanderwege müssen saniert und aufgewertet werden. Wie kann die Strandreinigung einheitlich erfolgen? Um die Ziele zu erreichen, soll ein Projektmanager eingestellt werden. Die Ausschreibung soll noch dieses Jahr erfolgen. Für die Finanzierung der Personalstelle gibt das Land 200 000 Euro für die zweijährige Laufzeit der Modellregion. Insgesamt gibt es fünf Modellregionen in Mecklenburg-Vorpommern.

Von Anja Levien