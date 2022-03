Kühlungsborn

„Drei Künstlergenerationen unter einem Dach“ heißt die neue Ausstellung im Atelierhaus Rösler-Kröhnke in Kühlungsborn, in der rund 80 Arbeiten der Künstlerfamilie gezeigt werden: Wer die hellen Ausstellungsräume betritt, steht quasi mitten im Lebenswerk von Anka Kröhnke. Es ist eine Mammutaufgabe, die sich die Künstlerin der dritten Generation 2004 mit ihrem als Ein-Personen-Betrieb geführten Museum selbst auferlegt hat. In dem lichtdurchfluteten weißen Haus mit Blick auf die Ostsee konserviert Kröhnke die Vergangenheit und führt sie mit ihren eigenen farbintensiven Arbeiten aus Recyclingmaterial ins Heute. Sie ist nicht nur Hüterin verschiedener künstlerischer Positionen und Handschriften ihrer Eltern und Großeltern, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichen, sie ist auch Zeugin dramatischer Lebensgeschichten, die sie bis heute belasten.

Zur Galerie Bis zum 27. März werden im Atelierhaus Rösler-Kröhnke in Kühlungsborn rund 80 Arbeiten der Künstlerfamilie von 1900 bis heute gezeigt

Werkschau zum 80. Geburtstag

Trotzdem müht sie sich seit knapp 20 Jahren nach Kräften darum, den Nachlass für die Nachwelt zu bewahren. Vor zwei Jahren feierte sie mit einer eigenen Werkschau ihren 80. Geburtstag. Ans Aufhören denkt sie trotzdem nicht – auch aus Pflichtgefühl. „Ich habe mir diese Aufgabe aufgebürdet, nun muss ich sie auch durchziehen“, sagt Kröhnke entschlossen. Wer das Konvolut an Arbeiten übernimmt, wenn sie es nicht mehr handeln kann? „Am liebsten ein Museum. Schön wäre es auch, wenn eine Stiftung daraus wird“, sagt Kröhnke. Doch dafür fehle, wie so oft, das Geld. Ihre zwei erwachsenen Söhne hätten „anders gelagerte Berufe“, so Kröhnke. Es sind vor allem die Liebe zum Werk ihrer Vorfahren und die Begeisterung, die Kröhnke noch heute bei kleinen Bild-Details schwärmen lassen, mit der sie den Nachlass für die Besucher wieder zum Leben erweckt.

So jüngst sogar eine Mitarbeiterin des Busch-Reisinger Museums der Harvard-Universität in den USA. Das Museum ist laut eigener Aussage das einzige in Nordamerika, das sich der Erforschung der Kunst Deutschlands und deutschsprachiger Länder widmet. In der Berliner Nationalgalerie war die junge Frau auf eine Arbeit von Kröhnkes Mutter Louise Rösler (1907-1993) gestoßen und daraufhin nach Kühlungsborn gereist. „Sie war so begeistert, dass auch ihre Chefin aus den USA anreiste. Letztlich hat das Museum fünf Arbeiten meiner Mutter gekauft, die nun dort gezeigt werden“, freut sich Anka Kröhnke. Sie gehört zur dritten und letzten Generation starker Frauen in ihrer Familie.

Vater und Großvater wurden Opfer des Krieges

Die beiden männlichen Vorfahren wurden Opfer des Krieges: Großvater Waldemar Rösler (1882-1916) nahm sich mit 34 Jahren das Leben – schwer traumatisiert von seinen Erlebnissen als Leutnant im Ersten Weltkrieg. Vater Walter Kröhnke (1903-1944) wurde 1939 zum Krieg eingezogen und kehrte nicht mehr zurück. „Er galt als vermisst, aber meine Mutter hatte zeitlebens die Hoffnung, dass er zurückkehrt“, sagt Kröhnke. Auch das künstlerische Vermächtnis ihres Vaters wurde durch einen Bombenangriff auf Berlin im November 1943 stark dezimiert: Rund 300 Bilder des Malers und seiner Frau wurden dabei zerstört. „Zum Glück hatten meine Eltern Fotos von ihren Arbeiten gemacht“, sagt Kröhnke. Die Arbeiten ihres Vaters hat sie in einem Katalog zusammengestellt. Umso wertvoller sind für Kröhnke die Arbeiten, die sie von ihrem Vater zeigen kann: Es sind Alltagseindrücke, meist Landschaften, die Walter Kröhnke in abstrakte Flächen gegliedert und so komponiert hat, dass eine bewusste Irritation entsteht.

Eine andere künstlerische Handschrift findet sich bei Großvater Waldemar Rösler, dessen impressionistische Arbeiten Berliner Alltagsszenen, Ostsee-Landschaften sowie Porträts zeigen, die der Maler mit scheinbar flinkem Pinselstrich auf die Leinwand aufgebracht hat. Was von nahem wie ein Gewirr aus Farben und Strichen wirkt, setzt sich dem Betrachter aus einiger Entfernung als schlüssiges Bildmotiv zusammen. Auch von seiner Frau Oda-Hardt Rösler (1880-1965) werden Porträts und Stillleben gezeigt – unter anderem aus der künstlerischen Anfangszeit. „Für meinen Großvater musste sie auf die eigene Karriere verzichten und hat erst nach 25-jähriger Unterbrechung wieder angefangen zu malen“, erklärt Anka Kröhnke.

Alleinerziehende Mutter und Künstlerin

Am umfangreichsten ist der Nachlass ihrer Mutter, Louise Rösler, die nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem umfangreichen Werk an ihr früheres Schaffen anknüpfte. Das Bild „Trümmer in der Sonne“, mit dem sie das trostlose Nachkriegsdeutschland in unglaublicher Farbintensität in Szene setzt, zeugt von Optimismus. „Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man selbst den dunkelsten Momenten noch etwas Schönes abgewinnen kann“, sagt Kröhnke. Das spiegelt auch die Lebenseinstellung ihrer Mutter wider, die ihre Tochter nach dem Krieg als alleinerziehende Mutter und Künstlerin durchbringen muss.

Von ihr hat Anka Kröhnke nicht nur die Tatkraft, nach dem Tod ihres zweiten Mannes das Atelierhaus alleine zu eröffnen, sondern auch die Liebe zu ihrem Arbeitsmaterial, das sonst vermutlich in der Mülltonne landen würde: Während ihre Mutter unter anderem Bonbonpapier für ihre Collagen nutzte, fertigt Anka Kröhnke Kunstwerke aus Aluminiumgetränkedosen, CDs, Holzresten und anderen Fundstücken an. Zu sehen sind von ihr unter anderem drei „Texturen aus Getränkedosen“, die im vergangenen Jahr entstanden sind.

Infos zur Schau Die Ausstellung „Drei Künstlergenerationen unter einem Dach“ ist bis zum 27. März im Atelierhaus Rösler-Kröhnke (Schloßstraße 4) in Kühlungsborn zu sehen. Öffnungszeiten:Freitag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter: 038293-15339 Weitere Infos: www.anka-kroehnke.de

Gezeigt wird die Schau bis zum 27. März. Am 10. April soll dann die Ausstellung „Malerei und Collagen“ mit Manfred Zoller und Louise Rösler eröffnet werden. Im Herbst folgt eine Gruppenausstellung zum Thema Papier mit Künstlern der Region. Auch wenn es in diesen Zeiten schwer sei, blicke sie stets nach vorn, sagt die vitale Frau. „Schließlich muss es ja irgendwie weitergehen.“

Von Stefanie Büssing