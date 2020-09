Kühlungsborn

Der Sturm war stärker als ihr Boot: In Kühlungsborn ist am Samstagabend eine Yacht auf Grund gelaufen. Die Besatzung hatte versucht, bei Windstärken um 7 bis 8 Beaufort aus Nord in den Hafen einzulaufen, teilte die Landeswasserschutzpolizei mit. Doch so weit kamen die beiden 55-Jährigen nicht. Der Maschinenantrieb der 7,64 Meter langen Segelyacht war nicht stark genug und das Boot lief gegen 17.50 Uhr östlich vom Hafen am Strand auf Grund.

„Auf Höhe des Strandkorbkinos lagen sie“, sagt Gerd Susemihl, Geschäftsführer der Touristik-Service Kühlungsborn GmbH (TSK), die den Hafen betreibt. Dann wählten die beiden Seeleute die 112. Nach Angaben der Landeswasserschutzpolizei gelangten die Bootsinsassen mit Hilfe der eintreffenden Freiwilligen Feuerwehr Kühlungsborn zu Fuß an den nur noch zehn Meter entfernten Strand. Nach einer kurzen ärztlichen Untersuchung seien die beiden unverletzt entlassen worden. Die Yacht sei von der Feuerwehr zur Sicherung auf den Strand gezogen worden, um weitere Schäden durch die Brandung zu vermeiden. Die Wasserschutzpolizei sprach eine vorläufige Festlegeverfügung aus, da es sich bei der Segelyacht um ein Charterboot handelt. Der Eigentümer der Yacht ist eine Bootsvermietung aus Fehmarn.

Unterstützung aus dem Hafen

Mit dem Hafen selbst hat der Unfall nichts zu tun, sagt Gerd Susemihl. „Die Besatzung hat sich überschätzt.“ Die Yacht sei anschließend vom Strandkorbkino aus in Richtung Hafen getrieben worden. Von dort hätten die Seenotretter sie dann zurück aufs Wasser geschleppt und in den Hafen gebracht. „Wir haben unterstützt“, sagt der TSK-Geschäftsführer: Das Boot wurde auf den Kran genommen und auf einen Hänger gehoben. „Am Sonntagnachmittag haben die Eigner es weggefahren“, sagt der TSK-Chef. „Das lief ganz unproblematisch, die Seenotretter haben einen super Job gemacht.“

Eine Gefahr für die Umwelt bestand durch die gestrandete Yacht nach Angaben der Landeswasserschutzpolizei nicht. Der Kraftstofftank des Außenbordmotors sei am Samstag durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr vorsorglich geborgen worden. Die Wasserschutzpolizei Rostock hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Immer wieder Unfälle bei Sturm

Die beiden Bootsinsassen hatten noch Glück im Unglück. Bereits in den vergangenen Jahren hatte es bei Kühlungsborn Schiffsunfälle in Stürmen gegeben. So war beispielsweise im Juni 2009 eine Yacht gekentert und gesunken. Bei Windstärke acht war die Crew über Bord gegangen. Nur durch das beherzte Eingreifen Einheimischer konnte verhindert werden, dass die drei Männer auf die Steine der Mole geschleudert werden.

Ebenfalls bei Wellengang und stürmischen Böen verunglückte 2010 die Segelyacht „Puisie“. Das 7,5-Meter-Boot aus Rostock war bereits älterer Bauart. Eine Seemeile vor dem Kühlungsborner Hafen kenterte es und sank sofort. Die beiden Segler, ein Mann aus Rostock und einer aus Bremen, konnten sich an den losgerissenen Klüverbaum klammern und trieben im Wasser. Das Fahrgastschiff „MS Baltica“ war zufällig in der Nähe, die Besatzung entdeckte die im Wasser Treibenden. Sie verständigte die Zentrale der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen.

Von Cora Meyer