Kühlungsborn: Händler und Käufer sammeln 3000 Euro für den guten Zweck

Kühlungsborn

45 Kunsthandwerker – von Maler, Keramiker, Modedesigner bis zum Schmuckgestalter – spendeten für den guten Zweck. 3000 Euro, so viel wie noch nie, kam bei den 15 Terminen, bei denen sie in diesem Jahr im Konzertgarten West ihren Markt abhielten, zusammen. Gespendet haben sowohl die Händler als auch die Marktbesucher.

Seit vielen Jahren sammeln sie schon und so geht das Geld wieder an das SAPV-Team Mike Möwenherz – spezialisierte ambulante Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen an der Uniklinik Rostock. Der Veranstalter und Holzgestalter Klaus-Dieter Meyer rief den Kunsthandwerkermarkt ins Leben und hatte auch die Idee mit der Spende. „Wir konnten schon einmal fast eine solche Summe spenden. Aber es freut mich natürlich, dass so viel zusammenkam“, sagte er. „Ich bin auch froh, dass die Umstellung mit der Verteilung der organisatorischen Arbeiten auf mehrere Leute erfolgreich war“, ließ er wissen. „Die Abwicklung des Marktes an sich, die Werbung, Standgebühren machen nun Anne Dzaebel und Anja Danehl. Ich bin für die vertragliche Vorbereitung mit der Stadt und der TFK verantwortlich“, so Meyer. „Ich kam ja kaum noch zu meinen Arbeiten. Der Markt bringt insgesamt viel Aufwand und Arbeit mit sich.“

Bei den Lieben zu Hause bleiben

Hinter Mike Möwenherz verbirgt sich eine Aktion, die schwerst erkrankten Kindern ermöglicht, mit ärztlicher Unterstützung bei ihren Lieben zu Hause zu bleiben. Es betrifft nicht nur Krebserkrankte. Vor allem sind es auch Kinder und Jugendliche mit Muskelschwund und neurologischen Stoffwechselerkrankungen, die ein langes Siechtum haben. Zu Hause können ihnen ihre Wünsche erfüllt werden, wie das eigene Zimmer oder die Geschwister um sich zu haben und anderes.

Von Sabine Hügelland