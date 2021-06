Kühlungsborn

Zu wenig Platz zum Durchstarten: Die Handballer des SV Empor Kühlungsborn wollen künftig weiter vorne mitspielen als bisher. Allerdings können sie zum Trainieren zu selten die Sporthalle nutzen, beklagt Andreas Köster. „Das ist wie ein Hemmschuh“, sagt der Trainer, der die Sparte im vergangenen Jahr zusammen mit Attila Aszaló von Erwin Kruse übernommen hatte.

Seitdem ist eine Menge passiert. „Wir haben wieder ein Frauenteam, das gut aufgestellt ist.“ Für ein eigenes Männerteam gibt es noch nicht genug Spieler. Deshalb starten die Kühlungsborner Handballer jetzt als Spielgemeinschaft mit Neukloster. „Die haben sich an uns gewandt“, sagt Andreas Köster, der früher den HC Empor Rostock trainierte. Eine Zusammenarbeit strebe man auch mit dem Rostocker Handballclub an. Damit wolle man den Übergang von A-Juniorinnen in den Frauenbereich unterstützen. „Wir haben uns auf die Fahnen schreiben: ‚Das Fundament sind keine gekauften Spieler, sondern die eigene Jugend.‘“

Handballer brauchen das ganze Feld

Doch dafür braucht es Trainingszeiten. „Wir haben momentan sechs ganze Stunden die Halle, am Dienstag von halb vier bis halb 10 Uhr“, sagt der Handballtrainer. „Wir bräuchten nochmal sechs Stunden.“ Die könnte man auch über mehrere Tage verteilen, sagt er, wichtig sei aber, dass die Handballer in dieser Zeit die Halle für sich allein bräuchten. „Auch dann müssten wir noch die Halle teilen, aber damit würden wir erstmal hinkommen.“ Aber: „Langfristig ist das Ziel, dass wir in der 4. Liga spielen. Da wäre eigentlich dreimal in der Woche Training angesagt.“

Außer am Dienstag trainieren die Handballer noch an anderen Wochentagen, müssen sich die Halle dann aber oft mit anderen Vereinen teilen. „Wir müssen mit 30 Kindern auf einem Drittel der Halle trainieren“, sagt Andreas Köster. „Da kommt nichts Sinnvolles bei raus. Man muss ja auch auf zwei Tore spielen. Da werden uns die Kinder langfristig weglaufen.“ Das sei bisher noch nicht geschehen, obwohl es noch keinen Spielbetrieb gab. Gerade in Corona-Zeiten müsse man im Jugendbereich eigentlich noch mehr arbeiten, sagt Andreas Köster. Er freut sich, dass die Handballsparte von 23 auf um die 100 Mitglieder angewachsen ist. Stetig kämen neue Anmeldungen hinzu. „Aber ein Großteil der Kinder muss animiert werden. Und das geht nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“

Hoffnung auf Tausch mit anderen Vereinen

Um die zu verbessern, habe der SV Empor die Hallenzeiten für die Handballer bereits um ein Vielfaches erhöht, sagt der Vorsitzende Wolfgang Baade. „Die Stadt hat uns da auch unterstützt.“ Jetzt versuche man, mit anderen Vereinen auf partnerschaftlicher Basis eine Lösung zu finden. Ziel ist es, die Nutzungszeiten für die Sporthalle so zu tauschen, dass die Handballer ihre zusammenhängenden Hallenzeiten bekämen. Doch Wolfgang Baade ist skeptisch: „Allerdings würde ein Tausch nicht viel bringen, weil die Hallenzeiten über die ganze Woche und mehrere Hallen verteilt sind.“

Zudem seien Trainingsleiter anderer Vereine und Sportgruppen mitunter auch an ihre Zeit gebunden und nicht flexibel. Auch Stefanie Zielinski, Leiterin des Bürgeramtes der Stadt Kühlungsborn, empfiehlt, dass sich die Handballer mit den anderen Sparten innerhalb des SV Empor oder den anderen Vereinen einigen. „Die Halle in West ist noch eine Schulsporthalle und frühestens ab 16 Uhr frei“, sagt sie. Erst danach könnten sie die Vereine nutzen. Und von denen habe Kühlungsborn sehr viele. „Wir müssen alle gleich behandeln“, sagt Stefanie Zielinski. Einem Tausch würde man sich nicht in den Weg stellen, aber bestehende Nutzungsverträge könne man nicht kündigen. Sie verweist auf freie Kapazitäten in der Halle am Wochenende.

Verein sucht Nachwuchs in Schulen

Andreas Köster hat sich auch im Umland nach Ersatz umgesehen: „Wir haben in Rerik schon zwei Hallenzeiten bekommen, aber die Halle dort hat keine Handballmaße.“ Zudem wolle man es den Eltern auch nicht zumuten, ihre Kinder zum Training nach Rerik fahren zu müssen, so dass diese Zeiten von den Männer- und Frauenmannschaften genutzt werden.

Trotz der schwierigen Situation schmieden die Handballer Pläne. „Wir sind erst am Anfang“, sagt Andreas Köster. „Wir wollen mit den Schulen zusammenarbeiten, um Kinder ab der ersten und zweiten Klasse für den Handball zu gewinnen.“ Eine Möglichkeit dafür seien wöchentliche Sportspiele, bei denen es auch um andere Disziplinen gehen könnte. Zudem hoffen die Handballtrainer, schon bald einen Vereinssportlehrer einstellen zu können. Ab einer Vereinsgröße von 500 Personen finanzieren Kreis- und Landessportbund einen Teil der Personalkosten. Möglicherweise könne man sich diese Stelle auch mit den FSV Kühlungsborn teilen. Andreas Köster glaubt, dass neben dem Fußball auch der Handball zu einem Aushängeschild für Kühlungsborn werden könnte. Doch: „Die Hallenzeiten sind unsere größte Baustelle“, sagt er. „Wir starten im September in den Spielbetrieb und wir brauchen die Sporthalle. Sonst ist das gestorben.“

