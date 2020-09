Kühlungsborn

Der Dienstag gehört in der Sporthalle Kühlungsborn-West seit gut fünf Wochen den Handballern. Von 16 bis 21 Uhr finden sich zu verschiedenen Startzeiten Mädchen und Jungen unterschiedlicher Altersklassen zum Training ein. Inzwischen sind noch Trainingszeiten am Montag und Donnerstag hinzugekommen. Die Anweisungen und Erklärungen erhalten die Kinder von ihren Trainern Andreas Köster und Attila Aszalo.

50 Jahre für den Verein im Einsatz

Etwas mehr im Hintergrund des Geschehens taucht zwischendurch Erwin Kruse auf, bekleidet mit türkisfarbenem Poloshirt, auf das in Brusthöhe in weißen Lettern der Vereinsname gedruckt ist: SV Empor Kühlungsborn. Für den 77-jährigen Träger des Shirts eine Aufschrift mit Symbolkraft. Für diesen Verein war er 50 Jahre lang ehrenamtlich als Trainer im Einsatz und leitete ebenso lange auch die Abteilung Handball. „Der SV Empor ist ein wichtiger Teil meines Lebens“, sagt der Senior, der nun die Leitung der Abteilung in jüngere Hände gegeben hat.

„Ich bin froh und erleichtert über die jüngste Entwicklung und den Zulauf, den der Handball jetzt in Kühlungsborn erfährt“, sagt Kruse. Am 11. August hat Andreas Köster, den er als Nachfolger gewinnen konnte, die Abteilung von Kruse übernommen. „Es freut mich, dass die beiden Trainer und ihre Unterstützer klare Ziele haben und dafür so engagiert arbeiten und dass das Training so gut ankommt. Jetzt sind es schon über 70 Kinder, die zum Handball kommen, binnen weniger Wochen. Der Zulauf zeigt, dass sie es richtig machen. Damit fällt es mir wesentlich leichter, mich zurückzuziehen“, erklärt der langjährige Handballtrainer.

Für Nachfolger in Reichweite

Freunde hätten ihm prophezeit, so erzählt er, dass er es gar nicht fertigbringen würde, Trainerjob und Abteilungsleitung abzugeben. „Aber da haben sie sich getäuscht. Man muss auch loslassen können und ich kann loslassen, weil ich weiß, dass es weitergeht. Schlimm wäre es gewesen, wenn ich aufgehört hätte und sich niemand gefunden hätte.“ Auch bleibt Erwin Kruse für seinen Nachfolger in Reichweite. „Ich bin nicht mehr zu jedem Training in der Halle, aber wo meine Unterstützung gebraucht wird, helfe ich gern. Ich will ja auch, dass die Jungs Erfolg haben“, hält er sich ein kleines Hallentürchen offen.

Aber er sagt auch: „Meine Familie musste in all den Jahren oft auf mich verzichten, wenn ich mit den Mannschaften unterwegs war oder bei Tagungen im Kreisverband saß. Da ist es selbstverständlich, dass ich nun mehr Zeit mit meiner Familie verbringe“. Ehefrau Ulla, die früher als Sportlehrerin in Kühlungsborn arbeitete und die er durch den Sport kennenlernte, hatte stets Verständnis für sein zeitraubendes Ehrenamt. Kruse, der zuvor für seinen Heimatverein in Neukloster auf der Außenposition Handball gespielt hatte, sammelte in den späten 1960er Jahren in der Schulsportgemeinschaft in Kühlungsborn erste Erfahrungen als Trainer. „Drei Jahre später, 1970, haben wir die Abteilung Handball im Sportverein Empor gegründet“, berichtet der Senior, der gleich die Verantwortung für die Abteilung übernahm und Trainer der Frauenmannschaft wurde.

Patenbetrieb half mit Kleinbus aus

„ Handball gab es fast überall, in Rerik, Neubukow und eben auch in Kühlungsborn. Und meine Mädels waren gar nicht mal so übel. Die Mannschaft spielte zu DDR-Zeiten in der Bezirksliga, wir sind nie abgestiegen und haben einmal den Bezirkspokal gewonnen“, sagt Kruse stolz. Weite Fahrten zu Pflichtspielen gehörten sehr oft dazu. „Weitester Ort bei Auswärtsspielen war Sassnitz auf Rügen. Bei solchen Touren half unser Patenbetrieb mit einem Kleinbus aus“, erinnert sich Erwin Kruse, der früher als Maschinenschlosser in der Kühlungsborner Molkerei arbeitete.

Trainiert hat er sein Team in der alten Sporthalle in Kühlungsborn West. Aber Pflichtspiele durften in der zu kleinen Halle nicht ausgetragen werden. Als Heimstätten mussten Hallen in der Nachbarschaft herhalten. Das blieb auch nach der Wende so. Bis 2004 beteiligte sich das Empor-Team noch am Punktspielbetrieb. Dann war der Kader irgendwann zu klein. Trotzdem trafen sich die Frauen noch regelmäßig zum Training, um sich fit zu halten.

Hallensport teures Hobby für Erwachsene

2012, als in Kühlungsborn West eine neue größere Sporthalle in Betrieb genommen wurde, die auch Punktspiele ermöglichen würde, freuten sich die Handballerinnen anfangs noch über die neuen guten Bedingungen. Aber durch das bald darauf von der Kommune eingeführte Nutzungsentgelt wurde der Hallensport für Erwachsene zum teuren Hobby. „Die Frauen haben sich dann zurückgezogen“, bedauert Kruse, der dann noch das Training mit den Kindern leitete.

Da er diese Aufgabe ebenfalls abgab, hat er nun Zeit für andere Dinge. „Meine Frau und ich fahren gern und viel Rad. Da werden wir jetzt gemeinsam noch öfter unterwegs sein als vorher“, freut sich Kruse auf den Zuwachs an sportlicher Freizeit.

