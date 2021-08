Kühlungsborn

Die Augen der schönen Frau sind geschlossen. Ihr Kuss trifft auf Plexiglas. Die vollen blutroten Lippen wollen scheinbar die Scheibe durchdringen und schaffen es nicht. Sie wirkt entrückt. „Kiss a Glass“/„Golden Mask behind the plexy“ von 2020 ist eines von um die 30 Werke von Jens Christian Wittig, die bis zum 30. Oktober in der Kühlungsborner Kunsthalle zu sehen sind.

„Wann machen wir sie wieder auf?“, ist die Frage des Künstlers. Er wird sie malen, die offenen Augen, dann, wenn Corona nicht mehr in aller Munde ist. Wenn Masken und Plexiglasbarrieren verschwunden sind.

Poetisch mit ernstem Hintergrund

„Jens Christian Wittig – Sehnsucht“ ist der Titel der Exposition. Zentrales Motiv ist sein Werk „Where have you been, Alegra?“/„Wo bist du gewesen, Freude?“. In Gold getaucht ist diese Frau, deren geschlossene Augen scheinen, als ob sie befestigt wurden, damit sie nicht aufgehen können. Der Kopf wirkt, als sei er in etwas eingesperrt. Die Schöne kann kaum atmen. Sie erstarrt. Es ist unmöglich, zu ihr vorzudringen. „Freude und Sinnlichkeit ist in unserer Welt noch nicht wiederhergestellt. Deshalb bleiben ihre Augen geschlossen. Wir werden viele Brücken bauen, um ins Leben zurückzukehren und die Sinnlichkeit wiederzufinden. Eine davon ist die Kunst“, sagt Wittig.

Schmetterlinge in scheinbar nie endender Form. Quelle: Sabine Hügelland

Mit einer der ausgestellten Arbeiten war er unterwegs an vielen Orten und fing Stimmen ein, um auf die „gebundenen“ Hände der Künstler in der Corona-Zeit aufmerksam zu machen. Es sind diese drei Arbeiten, die besonders bewegen in der Kunsthalle.

Künstler möchte mehr Lebensfreude verbreiten

Wittig möchte jedoch mehr Freude verbreiten, das Leben ein klein wenig leichter machen für diejenigen, die seine Fotokunst zu sehen bekommen. Deshalb zeigt er ebenso Farbspielereien wie großformatige Kreise, die den Blick in das Bild ziehen. Und welche, die wie aus einem Kaleidoskop stammen könnten. Schmetterlinge, die sich vervielfältigen, Architektur neu in Szene gesetzt, Segelboote in einem Meer aus Farbe, engelhafte Figuren mit Aussagekraft – auch das macht die neue Ausstellung aus.

Der Fotokünstler möchte die Menschen verblüffen, ablenken, erfreuen, überraschen. „Sie sollen Lebensfreude spüren, Kraft und Optimismus. Ich möchte mit ihnen in ein neues Lebenskapitel tanzen, das voller Licht, Lust und Liebe ist.“

„Es geht darum, wieder ins Leben einzutauchen. Spaß am Leben zu haben, die Sinnlichkeit neu zu entdecken, nach all der Zeit“, sagt der Künstler. Wittig kreiert Bilderwelten, die das Unterbewusstsein des Betrachters triggern.

Sehnsucht nach Schönheit

„Die Kunsthalle ist ein ganz besonderer Ort. Ich komme gerne dorthin“, sagt Wittig. „,Sehnsucht nach Schönheit’ war der Arbeitstitel“, so der Kunsthallenchef Franz Norbert Kröger. „Das ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Seine Bilder stehen für sich, man muss sie nicht erklären. Sie besitzen eine besondere Schönheit“, sagt er. „Und sprechen die Seele an.“

„Jens-Christian Wittig geht mit neuem Bewusstsein an Fotografie heran. Von Weitem könnten Betrachter denken, es handelt sich um Malereien. Erst aus der Nähe erfährt man, wie unglaublich viele Schichten, Metaphern und Ideen darin verborgen sind. Das ist phänomenal“, so Kröger.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

JCW überlagert, schichtet neu – vergleichbar mit der Lasurmalerei. Digitale Rohdaten werden zerlegt, neu sortiert, überlagert. Er ordnet Raum, Farbe und Licht zu einer, zu seiner neuen Aussage. Seine Bilder erhalten dadurch eine Farbtiefe und Leuchtkraft, wie es nur die Digitalfotografie erlaubt und mit klassischer Malerei nie erreichbar ist. „Es ist keine Malerei und sind keine Fotografien“, sagte Wittig.

Bilder bereits in Los Angeles zu sehen

„Zwischen Los Angeles und New York liegt Kühlungsborn“, witzelt er. Denn seine Bilder wurden zuvor in L. A. gezeigt und gehen dann nach New York. „Mit ein Grund, warum ich die Arbeiten an der Ostsee zeigen möchte, ist, dass die Menschen hier aktiver ins Leben zurückgehen wollen als in den USA“, sagt er.

Jens-Christian Wittig studierte Landschaftsarchitektur, Städtebau und Bildende Kunst. Mehr als 25 Jahre arbeitete er als Garten- und Landschaftsdesigner und setzte Projekte in Deutschland, Frankreich und Spanien, später in Russland und Arabien, um. Ab 2001 führten ihn gewonnene Wettbewerbe nach China, bevor er sich ganz seiner Kunst widmete. Wittig ist in Weimar und in der ganzen Welt zu Hause.

Von Sabine Hügelland