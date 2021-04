Kühlungsborn: Hier gibt es bald Essen und Getränke zum Mitnehmen

Kühlungsborn

Essen und Getränke aus dem Restaurant: Wegen der Corona-Pandemie gibt es sie derzeit nur zum Mitnehmen. Doch nicht alle Gastronomen stellen dieses Angebot zur Verfügung. Deshalb greift die Stadt Kühlungsborn nun unterstützend ein.

„Es gibt zusätzliche Verkaufsstände für Speisen und Getränke, um die Versorgungslage insbesondere an den Wochenende zu verbessern“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Die Stadt hatte Standplätze am Bootshafen, am Seebrückenvorplatz und am Baltic Platz ausgeschrieben, Restaurantbetreiber konnten sich darum bewerben. Insgesamt fünf Stellen waren zu vergeben, es gab nur wenig Interessenten. „Ich hätte gedacht, es bewerben sich mehr“, sagt der Bürgermeister. „Jeder Gastronom und Kneiper ist berechtigt, außer Haus zu verkaufen. Aber es macht so gut wie keiner. Wir würden uns freuen, wenn aus der Richtung mehr kommt, aber wir können es auch keinem verdenken.“ Er erhofft sich von der Aktion eine Stärkung der innerörtlichen Gastronomieszene.

Gastronomen abhängig vom Urlaubergeschäft

Auch Tillmann Hahn, Betreiber des gleichnamigen Gasthauses, hat sich dagegen entschieden, seine Speisen zum Mitnehmen anzubieten. „Wir betrachten das Gästeaufkommen in Kühlungsborn derzeit nicht als ausreichend“, sagt er. „ Wir sind abhängig vom Urlaubergeschäft.“ Die Einheimischen kommen zwar auch, aber das genüge nicht. Schließlich habe Kühlungsborn nur etwa 8000 Einwohner. Zudem gebe es Angebote wie die Asiaimbisse, den Dönerladen und „Edel und Scharf“. Das reiche vielen Einheimischen aus.

Auch Frank Röntgen, Betreiber mehrerer Kaffeehäuser, hatte bisher geschlossen. „Wir leben zu 99 Prozent von Touristen. Das ist jetzt gerade noch deutlicher geworden“, sagt er. „Unser Ladengeschäft in Steffenshagen, wo wir produzieren, ist jeden Tag von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr geöffnet. Das ist unser Beitrag.“ Frank Röntgen freut sich über die Initiative der Stadt. „Ich bin froh, dass ich etwas machen kann.“ Er hat die Zusage für zwei Standorte bekommen.

Zum einen will Frank Röntgen vor seinem Café am Baltic Platz einen Pavillon aufstellen. Er schätzt, dass es im Juni so weit sein wird. Etwas länger werden die Kühlungsborner auf sein zweites Projekt warten müssen. „ich bin gerade dabei, mobile Kaffeehauskonzepte zu entwickeln“, sagt er. Dem Unternehmer schwebt ein Badekarren vor, den er entsprechend umbauen möchte. Erste Vorbereitungen für einen Prototyp laufen bereits. Ziel des Konzepts ist es , dass andere Gastronomen im Ort sich daran anschließen können. Der Badekarren soll dann vor dem Konzertgarten West stehen.

Mobile Konzepte für die Zukunft entwickeln

„Es ist unser großer Wunsch, das als mittel- und langfristige Maßnahme zu sehen, denn es ist mit Investitionen verbunden“, sagt Frank Röntgen. Dazu wünscht er sich ein neues Tourismuskonzept, mit dem neue Räume erschlossen werden könnten. „Damit wir von den Grillwurstständen wegkommen.“ Dazu müsse die Stadt die einheimischen Gastronomen animieren und motivieren, damit diese ihr Fachwissen einbringen. So soll Einheitlichkeit im Angebot entstehen.

Ebenfalls am Baltic Platz sind mehrere weiße Pagodenzelte aufgebaut. Dabei handelt es sich jedoch nicht um Verkaufsstellen für Essen zum Mitnehmen. Zwar will Riesenrad-Betreiber Patrick Greier die Zelte mit Leben füllen - allerdings erst, sobald die Außengastronomie wieder geöffnet ist.

Zum Essen auf Abstand gehen

Schon am 1. Mai will Dietrich Rehpenning loslegen. Der Gastronom und Mit-Geschäftsführer der Vier-Freunde-Gastronomiebetriebsgesellschaft wird am Seebrückenvorplatz Position beziehen. „Wir haben zwei Hütten von der TFK gekauft. Die baue ich jetzt um, eine für Essen und eine für Getränke“, sagt er. Unter anderem wird eine Dunstabzugshaube installiert, damit die Mitarbeiter Pommes, Waffeln und anderes zubereiten können.

Dietrich Rehpenning hat bereits Erfahrung: In den Hütten hatte er mit Unterstützung seiner Mitarbeiter bereits im Winter alkoholfreie Heißgetränke in der Stadt verkauft. Stehtische oder Ähnliches wird es vor den Hütten nicht geben, Kunden müssen sich zum Verzehr der gekauften Speisen 50 Meter vom Stand entfernen. So schreiben es die Corona-Vorschriften vor. Für Dietrich Rehpenning ist es trotzdem schwer nachvollziehbar, dass sich nur so wenige Gastronomen um die Aufstellung der Verkaufsstände beworben haben. „Ich hätte gedacht, es sind mehr. Vielleicht haben die Leute sich schon daran gewöhnt und denken: ,Ich lasse den einen Monat auch noch zu.’“

Außer den beiden Hütten am Seebrückenvorplatz haben die „Vier Freunde“ auch am Bootshafen zwei aufgestellt. „Wir können nur etwas versuchen und müssen sehen, ob es klappt, sagt Dietrich Rehpenning.

Von Cora Meyer