Kühlungsborn: Hier schaffen Hoteliers Wohnraum für ihre Mitarbeiter

Mecklenburg-Vorpommern, Vietnam, Berlin: Die neuen Auszubildenden des Travel-Charme-Ostseehotels in Kühlungsborn kommen von überallher. Insgesamt sieben junge Männer und Frauen beginnen dort gerade ihre Ausbildung, zwei haben sie erfolgreich beendet und werden übernommen. Eine Wohnung suchen mussten die meisten von ihnen nicht.

„Ich habe bei der Einstellung gleich vom Personalhaus gehört“, sagt Maybritt-Christin Krause. Die junge Frau ist aus Grevesmühlen nach Kühlungsborn gezogen. In dem Gebäude, das nicht weit vom Hotel entfernt liegt, können die Mitarbeiter wohnen. „Wir haben es vor 17 Jahren gebaut,“ sagt Hoteldirektor Joost Smeulders. 17 Wohnungen gibt es, die sich jeweils zwei Mitarbeiter teilen. „Hauptsächlich sind sie für unsere Azubis gedacht“, sagt der Hoteldirektor. Die wohnten meist das erste Jahr der Ausbildung dort, damit sie sich währenddessen eine eigene Wohnung suchen können. Wenn Wohnungen frei seien, blieben manche auch länger. Denn es sei in der Tat nicht einfach, etwas Bezahlbares zu finden.

„Kapazitäten sind knapp“

Zu diesem Schluss war auch die Glücksburg Consulting AG im Jahr 2017 gekommen. Damals hatte die Beratungsfirma ein Tourismuskonzept für Kühlungsborn entwickelt. Darin heißt es, dass touristische Mitarbeiter oftmals auf die Umlandgemeinden ausweichen müssten. Viele Arbeitgeber, so schreiben die Verfasser des Konzepts, stellten zwar Personalwohnungen oder -zimmer zur Verfügung, die bestehenden Kapazitäten seien jedoch knapp.

Mit dem Personalhaus gehört das Travel-Charme-Ostseehotel zu den Vorreitern. „Wohnungen für Mitarbeiter ist das größte Thema überhaupt“, sagt der Direktor. „Wir könnten noch mehr gebrauchen.“ Es seien viele interessiert, zu kommen, sagt er. „In diesem Jahr war die Bewerbersituation sehr gut.“ Aber für die Mitarbeiter brauche man natürlich Wohnraum.

Im Personalhaus wohnt jetzt auch Denis Plötz aus Berlin, Azubi in der Küche des Hotels. Ihm gefallen die Wohnungen. „Es ist schön ruhig“, sagt er. „Nur ab und zu hört man den Molli.“ Paul Speer, ebenfalls Auszubildender, musste sich keine Wohnung in Kühlungsborn suchen. Er wohnt vorerst bei seinen Eltern. „Noch möchte ich nicht ausziehen“, sagt er.

Neue Flächen zum Bau freigeben

Auch Hotelier Albrecht Kurbjuhn, Geschäftsführer des Hotels Polar-Stern, weiß, dass es für Angestellte in Hotels und Restaurants in Kühlungsborn schwer ist, bezahlbare Wohnungen zu finden. Und die Stadt Kühlungsborn hat keine eigenen Flächen mehr, auf denen Wohnungen entstehen könnten. „Das ist ein Totschlagargument“, sagt Albrecht Kurbjuhn. Er kam auf die Idee, ebenfalls eigene Wohnungen für seine Mitarbeiter zu bauen. Ein möglicher Standort könnte seiner Ansicht nach die Fläche am Grünen Weg gegenüber der Baustelle sein. „Dort hätte man die Möglichkeit, Kapazitäten zu schaffen“, sagt Albrecht Kurbjuhn. Derzeit befindet sich dort Ackerland. „Ich wäre bereit, die Fläche zu kaufen“, sagt er.

Damit darauf Wohnungen entstehen können, müssten sie jedoch erst in einem Bebauungsplan entsprechend ausgewiesen werden. Das würde allerdings ein paar Jahre dauern. Albrecht Kurbjuhn hofft nun auf Beweglichkeit bei Stadtvertretung und Verwaltung. Wenn nicht mehr Wohnraum geschaffen werde, wäre das für den Fortbestand der Unternehmen in der Gastronomiebranche schwierig. „Die Zeit läuft uns weg“, sagt er.

Mietwohnungen für Mitarbeiter

Die Hotelresidenz Upstalsboom hat für ihre Mitarbeiter Wohnungen angemietet. Einige davon befinden sich im ehemaligen Haus der Diakonie in der Neuen Reihe – wo auch andere Arbeitgeber Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung stellen. „Wir geben die Wohnungen bevorzugt an Berufseinsteiger weiter“, sagt Upstalsboom-Direktorin Maria Kuhl. Sie würden oft übergangsweise genutzt, es gebe aber auch Dauermieter. „Für die Mitarbeiter ist das angenehm, weil die ganze Organisation über das Hotel läuft und sie sich um nichts zu kümmern brauchen“, sagt Maria Kuhl. Zudem zahlten die Angestellten zwar monatlich Miete. Der Arbeitgeber übernehme aber einen „nicht unerheblichen Differenzbetrag“, damit sie bezahlbar bleibe.

Investor plant über 100 neue Wohnungen

Dass dringend Wohnungen benötigt werden, weiß auch Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian. Mehr als 100 sollen auf dem Gelände der ehemaligen LPG an der Kreuzung Pfarrweg/Schlossstraße entstehen. Von dem neuen, bezahlbaren Wohnraum sollen insbesondere Angestellte in Hotellerie, Gastronomie und Landwirtschaft profitieren. „Es wird auch etliche in die Lage versetzen, wieder herziehen zu können“, sagt der Bürgermeister. Er spricht von einem „Befreiungsschlag“ für das Ostseebad.

Von Cora Meyer