Kühlungsborn: Hier wird ab Montag gebaut

Kühlungsborn

Ab Montag beginnen an mehreren Stellen in Kühlungsborn Bauarbeiten. Zunächst wird der Parkplatz Bootshafen voll gesperrt. Die Zufahrt von der Hafenstraße auf das Areal soll neu gestaltet werden. Bisher ist die Verkehrssituation sehr unübersichtlich.

Es entsteht eine Straße auf einer Ebene mit einem Fußweg auf der linken Seite. Von ihr zweigt die Zufahrt zum Parkplatz ab. Die Schrankenanlage wird ein Stück weiter in Richtung Hafenhaus versetzt. Während die Autos weiterhin von dort aus auf das Gelände gelangen, sollen sie es künftig nur noch auf der hinteren Seite des Areals in Richtung Reiterhof kurz vor dem Bahnübergang wieder verlassen können. Auch die behindertengerechte Toilette im ­Hafenhaus wird über eine Rampenanlage besser zu erreichen sein. Die Arbeiten werden voraussichtlich etwa drei bis vier Monate dauern. Radfahrer und Fußgänger müssen in dieser Zeit über die Straße Fulgen ausweichen und werden um den Parkplatz herumgeleitet. Die Zuwegung zum Hafengebäude entfällt ebenfalls.

Nach dem Ende der Bauarbeiten wird der Radweg nach Angaben des Bauamtes wieder durch den Wald geführt werden.

Ebenfalls am Montag beginnen die Arbeiten an der Wendeanlage am Baltic Platz. Hier wird die Ostseeallee am Ende aufgeweitet, es enstehen neue Stellplätze für Fahrräder. Vom kreisverkehr in Kühlungsborn West dürfen mit Beginn der Bauarbeiten nur noch Anlieger in die Straße hineinfahren. Der Gehweg ist ebenfalls gesperrt. Das Bauamt rechnet damit, dass die Arbeiten zwei bis drei Monate dauern.

Von Cora Meyer