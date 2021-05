Kühlungsborn: Hier wünschen sich die Bürger neue Radwege

Kühlungsborn

Das Radwegenetz in Kühlungsborn ist ausbaufähig. Zumindest, wenn es nach den Teilnehmern einer OZ-Umfrage geht. Sie haben viele Vorschläge, wo noch neue Wege entstehen könnten. Häufig genannt wurde die Ostseeallee.

„Durch die hohen Hecken muss man an jeder Einbuchtung sehr aufpassen“, sagt der Kühlungsborner Patrick Trost. Der Sandweg dort ist kombinierter Fuß- und Radweg und erfordere sehr viel gegenseitige Rücksichtnahme. Er ist oft mit seinen zwei Kindern und einem Fahrradanhänger unterwegs. Damit kann er einen Teil des Radwegs in der Schlossstraße nicht nutzen. Auf Höhe der Gaststätte sei der so eng, dass er gezwungen sei, auf der Straße zu fahren.

Radwege Teil des Verkehrskonzepts

Auch in der Strandstraße und entlang der Neuen Reihe bis zum Penny-Markt wünschen sich OZ-Leser mehr Platz zum Radfahren. Hier existieren bisher nur Fußwege, die Radfahrer mitnutzen dürfen. Ein Teilnehmer der Umfrage wünscht sich auch einen Radweg in Richtung Wittenbeck. Hier müssen sich bisher Fahrradfahrer und Fußgänger den Weg teilen. Vor allem an den Wegen zu den Schulen werden Radwege gebraucht, findet ein anderer.

Auch das Verkehrskonzept, das die Stadt erstellen ließ, hat sich mit den fehlenden Radwegen auseinandergesetzt. das Problem ist, dass an vielen Stellen zu wenig Platz ist, um getrennte Radwege auszuweisen. Dafür würde man die Straßen schmaler machen müssen.

„Stadt muss fahrradfreundlicher werden“

„Das gesamte Stadtgebiet muss fahrradfreundlicher werden“, schreibt ein Teilnehmer der anonymen Umfrage. „Autos nehmen zu viel Platz ein, sollten am besten am Ortsrand parken.“ Und ein anderer findet, dass die vorhandenen Radwege im ersten Schritt fahrradfreundlicher werden sollten. „Vor der Aral-Tankstelle stehen Bordsteine in den Radweg.“ Zudem seien fast überall die Übergänge zu den Straßen nicht genügend abgesenkt, etwa am Bahnhof und zwischen Aldi und der Cubanzestraße.

Anlass der Umfrage war ein geplanter Radweg zwischen Kägsdorfer Landweg und Grüner Weg. Er würde möglicherweise direkt hinter den Grundstücken der angrenzenden Wohngebiete entlangführen und wird deshalb von den Anwohnern abgelehnt. Einige Teilnehmer der Umfrage finden einen solchen Weg jedoch wünschenswert. Auch durch die Kühlung in Richtung Hafen würden einige gerne mit dem Rad fahren können.

Gehweg Zur Asbeck wird ausgebaut

Demnächst will die Stadt den Rad- und Gehweg auf der östlichen Seite der Straße zur Asbeck ausbauen. Er endet bisher vor dem Bahnübergang und soll an der Feuerwehr entlang bis zur Neuen Reihe weitergeführt und dort angeschlossen werden. Bevor die Arbeiten beginnen können, sind jedoch Abstimmungen mit der Mecklenburgischen Bäderbahn erforderlich.

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ, sondern nur ein Stimmungsbild. Von den 60 Teilnehmern fanden 28, dass mehr Radwege benötigt werden, 32 finden, die vorhandenen reichen aus.

Von Cora Meyer